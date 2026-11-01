Orts- und Heimatverein: Pongser Gedenkfeier am Volkstrauertag

Die traditionelle Kranzniederlegung erinnert an die Gefallenen und Vermissten aus Pongs. Das Ehrenmal ist seit Jahrzehnten ein Ort des gemeinsamen Gedenkens im Stadtteil.

Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs e.V. lädt am Sonntag, 15. November 2026, um 11 Uhr zur traditionellen Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages ein. Die Veranstaltung findet am Pongser Ehrenmal in den Grünanlagen an der Pongser Straße statt. Bürgerinnen und Bürger aus Pongs und der Umgebung sind eingeladen, gemeinsam der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer von Krieg und Gewalt zu gedenken. Die Gedenkfeier am Volkstrauertag gehört seit vielen Jahren zu den festen Terminen im Jahreskalender des Orts- und Heimatvereins. Im Mittelpunkt steht die Kranzniederlegung am Ehrenmal, das eng mit der Geschichte des Stadtteils verbunden ist und an die Gefallenen und Vermissten aus Pongs erinnert.

„Die Gedenkfeier am Volkstrauertag ist für unseren Verein ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit für Pongs. Wir wollen die Erinnerung an die Menschen wachhalten, deren Leben durch Krieg und Gewalt zerstört wurde, und zugleich daran erinnern, wie wertvoll Frieden, gegenseitiger Respekt und ein gutes Miteinander sind“, sagt Christian Breuer, 1. Vorsitzender des Orts- und Heimatvereins Rheydt-Pongs e.V. „Wir würden uns freuen, wenn vor allem viele Pongserinnen und Pongser gemeinsam mit uns an der Gedenkfeier teilnehmen.“

Das Ehrenmal selbst ist ein Stück Pongser Ortsgeschichte. Nachdem 1954 mit Peter Schippers der letzte Pongser aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, errichtete der Orts- und Heimatverein ein Ehrenmal aus Lavastein. Die Namen der Gefallenen und Vermissten wurden in einer Bleihülle hinterlegt. Auch in den folgenden Jahrzehnten kümmerte sich der Verein um das Umfeld des Ehrenmals. Bis heute versammeln sich dort alljährlich am Volkstrauertag Mitglieder des Vereins sowie Bürgerinnen und Bürger zur Gedenkstunde und Kranzniederlegung. Mit der Veranstaltung möchte der Orts- und Heimatverein auch jüngere Generationen für die örtliche Erinnerungsgeschichte sensibilisieren und das gemeinsame Gedenken als Teil des gesellschaftlichen Lebens in Pongs bewahren.

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Orts- und Heimatverein Rheydt – Pongs e.V.

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Forststraße 39

41239 Mönchengladbach

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Der Orts- und Heimatverein Rheydt-Pongs e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für das gemeinschaftliche Leben im Stadtteil Pongs. Unter dem Motto „I love Pongs“ bringt der Verein Menschen, Vereine und Einrichtungen vor Ort zusammen, stärkt das Wir-Gefühl und setzt sich dafür ein, Traditionen zu bewahren und zugleich zeitgemäße Angebote für den Stadtteil zu schaffen. Zu den Aktivitäten gehören unter anderem das Pongser Dorffest, die Seniorenfeier, Adventsveranstaltungen, die Pflege des Ortsbildes, Mitgliederbesuche sowie die Spielplatzpatenschaft am Pongser Wäldchen. Der Verein wird von einem ehrenamtlichen Vorstandsteam getragen und von zahlreichen Helferinnen und Helfern, örtlichen Vereinen sowie Handel und Handwerk in Pongs unterstützt. Mehr Infos unter https://www.heimatverein-pongs.de

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