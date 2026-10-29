Emotionen in der familienrechtlichen Beratung: Verstanden werden und handlungsfähig bleiben

Konflikte zwischen Eheleuten sind selten nur juristische Probleme.

Familienrechtliche Konflikte sind selten nur juristische Probleme. Hinter Trennung, Scheidung oder Sorgerechtsstreitigkeiten stehen häufig Verlust, Kränkung, Existenzängste und der Wunsch, endlich gehört zu werden. Anwältinnen und Anwälte müssen diese emotionale Belastung ernst nehmen, ohne dabei den Blick für die rechtliche Beratung zu verlieren.

Wenn Emotionen die Beratung prägen

Ein typisches Beispiel: Nach der Trennung von ihrem Ehemann sucht Frau B. anwaltlichen Rat. Sie schildert zunächst ausführlich jahrelange Konflikte, fühlt sich ungerecht behandelt und wünscht sich vor allem, dass ihr Ehemann endlich zur Verantwortung gezogen wird. Wird ihr erläutert, dass nicht jedes Verhalten rechtlich relevant ist und manche Erwartungen realistisch eingeordnet werden müssen, fühlt sie sich unverstanden.

Genau hier entscheidet sich oft, ob die Beratung konstruktiv weitergeführt werden kann. Entscheidend ist nicht eine schnelle juristische Einordnung, sondern eine Gesprächsführung, die Emotionen zunächst anerkennt. Aktives Zuhören, zusammenfassende Rückmeldungen und Verständnis für die Belastung schaffen die Grundlage, bevor das Gespräch zu Fakten, Optionen und nächsten Schritten zurückkehrt.

Emotionen nicht wegdrängen

Die Versuchung, emotional aufgeladene Themen möglichst rasch aus dem Gespräch zu nehmen, ist groß, meist jedoch nicht hilfreich. Emotionen müssen nicht verschwinden, damit eine Beratung gelingt. Sie müssen zunächst verstanden und reguliert werden, damit wieder Klarheit entstehen kann.

Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Mitgefühl für die Person und Distanz zur Sache. Ein Satz wie: „Das ist eine belastende Situation. Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, welche Möglichkeiten Sie jetzt haben“, erkennt die Gefühlslage an und führt zugleich zurück auf die rechtliche Ebene.

Hilfreich ist ein bewusster Ablauf:

* Zuhören: Mandantinnen und Mandanten zunächst ausreden lassen, ohne sofort juristische Einwände zu erheben.

* Anerkennen: Gefühle wie Wut, Angst, Enttäuschung oder das Empfinden ungerechter Behandlung benennen.

* Strukturieren: Die wichtigsten Fakten, Anliegen und Befürchtungen zusammenfassen.

* Klären: Nachfragen, was konkret erreicht werden soll und was rechtlich realistisch ist.

* Handlungsfähig machen: Optionen, Risiken und nächste Schritte verständlich darstellen.

Klarheit durch Erwartungsmanagement

Viele Konflikte entstehen nicht durch fehlendes juristisches Wissen, sondern durch unterschiedliche Erwartungen. Mandantinnen und Mandanten wünschen sich mitunter Bestätigung, schnelle Lösungen oder eine „Bestrafung“ der Gegenseite. Die anwaltliche Aufgabe besteht darin, frühzeitig zu klären, was rechtlich möglich ist, was nicht möglich ist und welche Schritte sinnvoll sind.

Wichtig ist, Betroffenen Raum zu geben, ohne sich inhaltlich rechtfertigen zu müssen. Strittige Punkte lassen sich zudem schriftlich oder mündlich auflisten. So wird sichtbar, worin die Beteiligten übereinstimmen und wo der eigentliche Konflikt liegt.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Salzstraße 20, 48143 Münster

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

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