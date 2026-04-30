Neue Fachpublikation: „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ analysiert den Wandel der Arbeit durch KI-Transformation

Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation

Zu einer künftigen großen Herausforderung ist nun eine kompakte Analyse zu Fachkräftemangel, KI, Robotik und den Folgen für Arbeitsmarkt, Sozialstaat und Lebensstandard bis 2030 erhältlich.

Mit der neuen Fachpublikation „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ legt Herbert Scheuerer einen Debattenbeitrag zur Zukunft der Arbeit vor. Im Mittelpunkt steht ein zentraler Widerspruch: Während Politik und Wirtschaft über Fachkräftemangel, demografische Alterung und unbesetzte Stellen sprechen, wächst zugleich der Rationalisierungsdruck durch künstliche Intelligenz, generative KI, KI-Agenten und Robotik.

Die Publikation zeigt, warum Fachkräftemangel und technologische Ersetzbarkeit kein Widerspruch sein müssen. Entscheidend ist nicht die pauschale Frage, ob „die Arbeit ausgeht“, sondern welche Tätigkeiten, Branchen und Qualifikationsprofile knapp bleiben – und welche durch KI transformiert, verdichtet oder teilweise ersetzt werden können.

Behandelt werden unter anderem demografischer Wandel, sektoraler Fachkräftemangel, KI-Exposition, Qualifikationsmismatch, Lohn- und Verteilungsfolgen, Sozialstaatsrisiken sowie Szenarien bis 2030. Die Fachpublikation richtet sich an Beschäftigte, Unternehmer, Politik, Verwaltung und alle, die die Neuordnung des Arbeitsmarktes nüchtern und frühzeitig verstehen wollen.

Buchdaten:

Titel: Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox

Untertitel: Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation

Autor: Herbert Scheuerer

ISBN: 978-3-00-086619-7

Verlag / Imprint: Vipspace Enterprises LLC

Erhältlich bei Amazon:

https://www.amazon.de/dp/3000866191/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2XFJLENMV24NU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Bp1gTzVKi8Mzjr3XBfFdIg.KezcmaPikqHHrpfVje5SYuAsKxdO30_HIlpEPMg_rA4&dib_tag=se&keywords=Das+KI-Arbeitsmarkt-Paradox&qid=1777536491&s=books&sprefix=das+ki-arbeitsmarkt-paradox%2Cstripbooks%2C155&sr=1-1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kündigungsmediator / B2B-RUN Unternehmensberatung

Herr Herbert Scheuerer

Carl-Duisberg-Str. 7

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 0151/21241712

web ..: https://kuendigungsmediator.de/

email : h.scheuerer@gmail.com

Der Autor beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen tiefgreifender wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Sein besonderes Interesse gilt den Punkten, an denen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Verteilung, politische Stabilität und individuelle Lebensführung ineinandergreifen.

Mit „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ legt er eine Fachpublikation vor, die den verbreiteten Widerspruch zwischen Fachkräftemangel und KI-Substitution systematisch untersucht und in einen größeren Zusammenhang von Demografie, Mismatch, Verteilung, Sozialstaat und Resilienz stellt.

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