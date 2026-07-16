Immer mehr Rechtsuchende stellen ihre Anwaltsfrage nicht mehr Google, sondern ChatGPT, Gemini, Claude oder Perplexity.

München, 16. Juli 2026. Die Münchner Agentur WebOptimizer erklärt in einem aktuellen Fachbeitrag, warum die Sichtbarkeit von Kanzleien heute an zwei Orten entschieden wird – und stellt mit „Erste Adresse: KANZLEI“ ein messbares Verfahren vor, mit dem Kanzleien ein Rechtsgebiet in ihrer Region besetzen.

Ein Unternehmer mit einem dringenden Vertragsproblem fragte früher seinen Bekanntenkreis, dann Google – heute immer häufiger eine KI: „Welcher Anwalt ist auf Baurecht in meiner Stadt spezialisiert?“ Anders als die klassische Suche liefern KI-Systeme keine zehn Treffer, sondern eine Empfehlung mit ein bis drei Namen. Wer dort nicht genannt wird, existiert für diesen Mandanten praktisch nicht. Genau an dieser Stelle setzt der neue Fachbeitrag „Ein Rechtsgebiet erobern: Wie Ihre Kanzlei zur ersten Adresse wird“ von WebOptimizer an.

Wie groß der wirtschaftliche Hebel der Spezialisierung ist, zeigt der STAR-Bericht 2025 der Bundesrechtsanwaltskammer: Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ohne Spezialisierung erzielen demnach rund 109.000 Euro persönlichen Honorarumsatz, Spezialisierte ohne Titel etwa 177.000 Euro – und Fachanwältinnen und Fachanwälte rund 237.000 Euro. Zwischen Generalist und Fachanwalt liegt damit mehr als das Doppelte. Die Voraussetzung, so der Beitrag: Die Spezialisierung muss dort sichtbar sein, wo Mandanten heute entscheiden – in der Google-Suche, im lokalen Kartenbereich und in den Antworten der KI-Systeme.

_“Der beste Fachanwalt der Stadt nützt niemandem, wenn ihn niemand findet. Bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung ist der Vorsprung etablierter Wettbewerber kaum noch aufzuholen – bei der Sichtbarkeit in den KI-Systemen stehen dagegen fast alle Kanzleien noch am Anfang. Dieses Fenster steht jetzt offen. Wer sein Rechtsgebiet heute besetzt, verteidigt diese Position später mit einem Bruchteil des Aufwands, den es kostet, sie einem etablierten Platzhirsch abzunehmen.“ so _Heiner Etzler, Gründer und Geschäftsführer von WebOptimizer, SEO-Weltmeister 2011

Der Beitrag beschreibt ein wiederholbares Verfahren, das nicht mit Texten beginnt, sondern mit einer Analyse des Terrains: Wer rankt heute bei Google, wer steht im lokalen Kartenbereich, wer wird von den KIs genannt – und wo sind die Wettbewerber schwach? Darauf aufbauend entsteht ein thematischer Inhalts-Cluster rund um das Ziel-Rechtsgebiet, ergänzt um ein optimiertes Google-Unternehmensprofil. Der Erfolg wird messbar gemacht: Vor dem Start wird eine Baseline erhoben, ob und wie die Kanzlei von den vier großen KI-Systemen genannt wird – nach der Umsetzung wird erneut gemessen. Wichtig ist WebOptimizer dabei die Berufsrechtskonformität: Der Aufbau der Sichtbarkeit erfolgt über fachliche Substanz statt über vollmundige Werbung.

Für Kanzleien, die diesen Weg gehen wollen, hat WebOptimizer das Angebot „Erste Adresse: KANZLEI“ entwickelt: Analyse, Mitbewerbervergleich, KI-Baseline und ein konkreter Fahrplan, wie eine Kanzlei ihr Rechtsgebiet bei Google und in den KI-Systemen besetzt – planbar, messbar und berufsrechtssicher.

Der vollständige Fachbeitrag ist kostenfrei abrufbar unter: https://weboptimizer.de/blog/rechtsgebiet-erobern/

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WebOptimizer Germany

Herr Heiner Etzler

Landshuter Allee 10

80637 München

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email : office@weboptimizer.de

WebOptimizer ist eine Agentur für strategische Sichtbarkeit im Internet mit Standorten in München, London und Villach (Kärnten). Seit 2003 unterstützt das Team um Gründer Heiner Etzler – SEO-Weltmeister 2011 – mittelständische Unternehmen, Kanzleien, Steuerberater, Notare und Fachärzte im DACH-Raum mit Webdesign, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Generative Engine Optimization (GEO) dabei, vom „Teelicht zum Leuchtturm“ ihrer Branche zu werden – sichtbar für Menschen, relevant für Suchmaschinen und KI-Systeme. Mehr unter https://weboptimizer.de.

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