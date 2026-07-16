Umfrage: „Wir sind hier alle eine Familie“ ist die meistgehasste Bürofloskel Deutschlands

48,9 Prozent wollen einen Satz nie wieder hören: „Wir sind hier alle eine Familie.“ Der Büro-Nerv-Report unter 143 Erwerbstätigen zeigt, was im Büro nervt “ und wen es zuerst zermürbt.

Ein neuer „Büro-Nerv-Report“ zeigt: 86 Prozent der Meetings hätten auch eine E-Mail sein können “ und wer im Meeting-Sumpf sitzt, denkt fast doppelt so oft ans Aufhören.

Wendelstein, Juli 2026. Eine neue Umfrage unter 143 erwerbstätigen Menschen in Deutschland bringt den Büroalltag nüchtern auf den Punkt: Die Floskel, die am meisten nervt, ist „Wir sind hier alle eine Familie“. 48,9 Prozent der Befragten wollen genau diesen Satz nie wieder hören “ mit großem Abstand vor „Kurzer Call?“ (12,8 Prozent) und „Lass uns das mal syncen“ (9,9 Prozent). Erhoben hat die Daten die deutsche Marke MUTE OFFICE für ihren „Büro-Nerv-Report“.

Weitere Ergebnisse:

* 86,6 Prozent sagen, mindestens die Hälfte ihrer Meetings hätte auch eine E-Mail sein können.

* 48,6 Prozent denken mindestens wöchentlich ans Aufhören, 18,3 Prozent täglich.

* Größter Nerv-Faktor: sinnlose Meetings (36,2 Prozent), vor ständiger Erreichbarkeit (19,1 Prozent).

* 46,8 Prozent sind im Homeoffice ehrlicher als im Büro.

Der auffälligste Zusammenhang zeigt sich beim Kreuzen der Antworten: Wer die meisten oder fast alle Meetings für sinnlos hält, denkt zu 63,3 Prozent mindestens wöchentlich ans Aufhören “ gegenüber 37,8 Prozent bei den anderen. Besonders eindeutig bei Berufseinsteigern (unter zwei Jahren): 65,5 Prozent lehnen die „Familie“-Floskel am stärksten ab, 58,6 Prozent denken am häufigsten mindestens wöchentlich ans Aufhören. Die Ernüchterung kommt früh.

„,Familie‘ verspricht Zugehörigkeit und meint im Büro meistens Verfügbarkeit “ Mail nach Feierabend, ,wir müssen mal‘, wobei ,wir‘ fast immer ,ich‘ heißt“, sagt Manuel, Gründer von MUTE OFFICE. „Unsere Kundschaft braucht keine Motivation an der Wand, sondern jemanden, der den Büroalltag beim Namen nennt.“

Zur Methode: Für den Büro-Nerv-Report wurden 143 anonyme Antworten von erwerbstätigen Menschen in Deutschland (Voll- und Teilzeit) über ein bezahltes Umfrage-Panel erhoben, mit acht Fragen zum Büroalltag ohne Suggestivfragen. Die Erhebung erhebt keinen Anspruch auf statistische Repräsentativität; die Untergruppen-Vergleiche zeigen Tendenzen, keine bewiesenen Ursachen. Der vollständige Report mit allen Zahlen und zwei frei verwendbaren Grafiken ist online abrufbar: https://muteoffice.de/blogs/realismus/buero-nerv-report

Über MUTE OFFICE: MUTE OFFICE ist eine deutsche Marke für sarkastische Büro-Geschenke und Statements “ Tassen, Poster, Aufsteller, Notizbücher und Malbücher für alle, die im Büro funktionieren statt zu strahlen. Statt Motivationskitsch benennt die Marke die Bürorealität trocken beim Namen. Produziert wird auf Bestellung in Deutschland und der EU.

Pressekontakt: Manuel “ MUTE OFFICE, E-Mail: mute@muteoffice.de, Web: https://muteoffice.de

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