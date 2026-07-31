Landwirt. Unternehmer. Landrat.

„Ich denke nicht in Wahlperioden. Wer einen Hof führt, denkt an die nächste Generation. Genau so sollten wir auch mit den Finanzen, der Landschaft und den Möglichkeiten unseres Landkreises umgehen.“

Warum Claus Tietjen die richtige Erfahrung für den Landkreis Osterholz mitbringt

Ein landwirtschaftlicher Betrieb wird nicht für eine Wahlperiode geführt. Er muss heute funktionieren, morgen bestehen und möglichst auch der nächsten Generation noch eine Zukunft bieten.

Genau darin liegt eine Erfahrung, die der Politik manchmal verloren geht: Wer Verantwortung trägt, darf nicht nur an den schnellen Erfolg denken. Er muss die langfristigen Folgen seiner Entscheidungen im Blick behalten.

Claus Tietjen ist Landwirt. Doch wer darunter noch immer vor allem Traktorfahren, Aussaat und Ernte versteht, kennt die moderne Landwirtschaft nicht.

Ein heutiger landwirtschaftlicher Betrieb ist ein anspruchsvolles mittelständisches Unternehmen. Er muss wirtschaftlich arbeiten, gesetzliche Vorgaben erfüllen, moderne Technik beherrschen und zugleich mit Bedingungen umgehen, die sich nur begrenzt planen lassen.

Digitale Ackerkarten, satellitengestützte Spurführung, Wetterdaten, Sensortechnik und eine umfangreiche Dokumentation gehören längst zum Arbeitsalltag. Hinzu kommen Maschinen, Personal, Investitionen, Finanzierung, Steuern, Versicherungen, Vermarktung und der tägliche Kontakt mit Behörden und Geschäftspartnern.

Doch Technik und Fachwissen sind nur ein Teil der Aufgabe. Entscheidend ist die Verantwortung, die dahintersteht.

Ein Wetterumschwung kann die Planung vieler Wochen verändern. Steigende Energiepreise können eine Investition infrage stellen. Neue Vorschriften können zusätzliche Kosten verursachen. Krankheiten bei Tieren oder Pflanzen verlangen schnelles Handeln. Und während andere Entscheidungen vertagen können, muss ein Landwirt häufig innerhalb weniger Stunden reagieren.

Er kann die Verantwortung nicht weiterreichen. Er muss entscheiden und mit den Folgen leben.

_“Auf einem Hof merkt man sehr schnell, wenn eine Entscheidung nicht funktioniert. Dann hilft es nicht, aus Eitelkeit daran festzuhalten. Man muss prüfen, nachsteuern und es beim nächsten Mal besser machen.“_

_Claus Tietjen_

Gerade diese Bereitschaft ist auch in der Politik wichtig. Eine einmal getroffene Entscheidung zu überprüfen, ist kein Zeichen von Schwäche. Schwach wäre es, einen erkennbar falschen Weg nur deshalb fortzusetzen, weil man ihn irgendwann selbst beschlossen hat.

Verantwortungsvolle Führung bedeutet, zuzuhören, neue Erkenntnisse ernst zu nehmen und nötigenfalls den Kurs anzupassen. Entscheidend ist nicht, wer am Ende recht behalten hat. Entscheidend ist, welche Lösung für die Menschen und den Landkreis die beste ist.

Nicht in Wahlperioden denken

Landwirtschaft ist auf Langfristigkeit angewiesen. Wer Böden auslaugt, nur kurzfristig Gewinne maximiert oder notwendige Investitionen immer weiter verschiebt, gefährdet die Zukunft seines eigenen Betriebes.

Deshalb denken verantwortungsvolle Landwirte nicht nur bis zur nächsten Ernte. Sie überlegen, wie ihr Betrieb in zehn oder zwanzig Jahren aussehen soll und was sie der nächsten Generation hinterlassen.

Diese Haltung braucht auch der Landkreis Osterholz.

Generationengerechtigkeit bedeutet mehr als ein freundliches Wort in einem Wahlprogramm. Sie bedeutet, finanzielle Entscheidungen so zu treffen, dass unsere Kinder und Enkel nicht nur Schulden, Sanierungsstau und unerledigte Aufgaben übernehmen.

Sie bedeutet ebenso, unsere Kulturlandschaft zu bewahren, wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen und eine Verwaltung zu hinterlassen, die ihre Aufgaben erfüllen kann.

_“Ich denke nicht in Wahlperioden. Wer einen Hof führt, denkt an die nächste Generation. Genau so sollten wir auch mit den Finanzen, der Landschaft und den Möglichkeiten unseres Landkreises umgehen.“_

_Claus Tietjen_

Jede politische Fehlentscheidung hat Konsequenzen. Manchmal werden sie sofort sichtbar, manchmal erst viele Jahre später. Ein nicht finanzierbares Projekt belastet künftige Haushalte. Eine verschleppte Investition wird später teurer. Eine überforderte Verwaltung verliert ihre Handlungsfähigkeit. Und ein Eingriff in Natur und Landschaft lässt sich häufig nicht ohne Weiteres rückgängig machen.

Deshalb will Claus Tietjen Entscheidungen nicht danach beurteilen, ob sie kurzfristig Beifall bringen. Entscheidend sind Nutzen, Kosten, Risiken und langfristige Folgen.

Führung heißt nicht, alles selbst zu wissen

Natürlich macht der Beruf allein niemanden zum guten Landrat. Und ein Landkreis ist kein Bauernhof.

Ein Landrat muss eine große Verwaltung führen, mit dem Kreistag zusammenarbeiten, unterschiedliche Interessen ausgleichen und Entscheidungen auf einer rechtssicheren Grundlage treffen. Dazu braucht er qualifizierte Fachleute aus Verwaltung, Recht, Finanzen, Bauwesen, Sozialem und vielen weiteren Bereichen.

Seine Aufgabe ist nicht, jeden Fachbereich zu ersetzen.

Seine Aufgabe ist es, klare Ziele zu setzen, Kompetenzen zusammenzuführen, Entscheidungen zu ermöglichen und anschließend die Verantwortung dafür zu übernehmen.

Claus Tietjen bringt dafür nicht nur seine Erfahrung als Landwirt und Unternehmer mit. Er kennt durch seine langjährige Arbeit in Gemeinderat und Kreistag auch die kommunalpolitischen Abläufe. Er weiß, wie Entscheidungen vorbereitet werden, wo Verfahren ins Stocken geraten und warum gute Konzepte allein noch keine guten Ergebnisse schaffen.

Denn daran mangelt es häufig nicht: an Konzepten. Es mangelt an klaren Prioritäten, verbindlicher Umsetzung und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Bodenständig heißt nicht rückständig

Bodenständigkeit wird in der Politik manchmal mit fehlender Modernität verwechselt. Dabei bedeutet sie etwas anderes: den Kontakt zur Wirklichkeit nicht zu verlieren.

Ein Landwirt weiß, dass Geld zunächst erwirtschaftet werden muss. Er kennt Bürokratie nicht aus theoretischen Debatten, sondern aus seinem täglichen Arbeitsalltag. Er weiß, dass ökologische und wirtschaftliche Anforderungen miteinander verbunden werden müssen. Und er erlebt unmittelbar, welche Folgen politische Entscheidungen für Betriebe, Familien und den ländlichen Raum haben.

Claus Tietjen will deshalb weder alles anders machen noch einfache Antworten versprechen. Er will genauer hinschauen, früher zuhören, Fachwissen einbeziehen und Entscheidungen so treffen, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen Bestand haben. Nicht jede Entscheidung wird allen gefallen. Aber jede Entscheidung muss nachvollziehbar, finanzierbar und verantwortbar sein.

Verantwortung aus Erfahrung

Der Landkreis Osterholz braucht keine Politik, die immer neue Versprechen formuliert und die Konsequenzen späteren Generationen überlässt. Er braucht eine Führung, die wirtschaftlich denkt, langfristig plant und auch in schwierigen Situationen handlungsfähig bleibt.

Claus Tietjen bringt diese Haltung aus seinem gesamten Berufsleben mit: als Landwirt, Unternehmer und erfahrener Kommunalpolitiker.

Nicht obwohl er Landwirt ist. Sondern gerade deshalb.

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