Claus Tietjen kandidiert für das Amt des Landrats im Landkreis Osterholz

Claus Tietjen: „Der Landkreis darf sich nicht länger in wohlklingenden Konzepten verlieren, sondern braucht eine Politik, die zuerst fragt, was notwendig, bezahlbar und konkret umsetzbar ist.“

Die Wählergruppe wegbereiten.de / WEGBEREITER geht mit Claus Tietjen in die Landratswahl. Mit seiner Kandidatur verbindet sich der Anspruch, den Landkreis Osterholz wieder stärker von den Menschen, den Gemeinden und den konkreten Problemen vor Ort her zu denken.

Claus Tietjen steht für eine bodenständige, sachorientierte und unabhängige Kreispolitik. Er will kein Landrat der Verwaltungssprache, der endlosen Konzepte und der parteipolitischen Rituale sein, sondern ein Landrat, der zuhört, ordnet, entscheidet und umsetzt. Im Mittelpunkt seiner Kandidatur steht die Überzeugung, dass ein Landkreis nur dann stark sein kann, wenn seine Gemeinden, seine Vereine, seine Betriebe, seine Landwirtschaft und seine Bürger ernst genommen werden.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften wurden erreicht; rund 300 Bürgerinnen und Bürger haben die Kandidatur in knapp zwei Wochen möglich gemacht.

Politisch setzt Claus Tietjen auf klare Prioritäten. Der Landkreis Osterholz steht vor großen Aufgaben: angespannte Finanzen, wachsende Belastungen für die Gemeinden, Verwaltungsmodernisierung, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Pflege, wirtschaftliche Entwicklung, Natur- und Moorschutz sowie die Frage, wie der Landkreis seine eigene Identität zwischen Bremen, Worpswede, Hamme, Moor und ländlichem Raum selbstbewusst entwickelt.

Claus Tietjen: „Der Landkreis darf sich nicht länger in wohlklingenden Konzepten verlieren, sondern braucht eine Politik, die zuerst fragt, was notwendig, bezahlbar und konkret umsetzbar ist.“

Ein Schwerpunkt seiner Kandidatur liegt auf soliden Finanzen. Tietjen will Ausgaben, Aufgaben und Prioritäten ehrlich auf den Prüfstand stellen. Nicht jede gute Idee ist automatisch eine bezahlbare Aufgabe des Landkreises. Politik müsse wieder stärker zwischen Wunsch, Pflicht und Wirklichkeit unterscheiden. Gerade die Gemeinden dürften nicht dauerhaft zum Ausgleich einer überforderten Kreispolitik herangezogen werden. Der Landkreis müsse Partner der Kommunen sein, nicht ihr zusätzlicher Belastungsfaktor.

Ebenso wichtig ist ihm eine bürgernahe Verwaltung. Die Bürger sollen den Landkreis nicht als schwer erreichbare Behörde erleben, sondern als Dienstleister, der verständlich, verbindlich und lösungsorientiert arbeitet. Verfahren müssen einfacher, Zuständigkeiten klarer und Entscheidungen nachvollziehbarer werden. Digitalisierung darf dabei nicht nur ein Schlagwort sein, sondern muss spürbare Entlastung bringen: weniger Wege, weniger Wartezeiten, weniger Papier, mehr Verlässlichkeit.

Tietjen will außerdem die regionale Wirtschaft, Landwirtschaft und das Ehrenamt stärker in den Mittelpunkt rücken. Der Landkreis lebt von Menschen, die anpacken: Unternehmer, Handwerker, Landwirte, Vereinsaktive, Feuerwehrleute, Kulturschaffende, soziale Einrichtungen und viele Ehrenamtliche. Diese Leistungsträger brauchen keine Belehrungen von oben, sondern verlässliche Rahmenbedingungen, Respekt und eine Verwaltung, die ermöglicht statt bremst.

Auch beim Natur- und Moorschutz setzt Tietjen auf Pragmatismus statt Ideologie. Der Landkreis Osterholz besitzt mit Moorlandschaften, Hamme, Wiesen, Landwirtschaft, Dörfern und Worpswede ein besonderes Profil. Diese Landschaft ist Lebensraum, Wirtschaftsfaktor, Heimat und Verantwortung zugleich. Tietjen will Natur- und Artenschutz ernst nehmen, ohne den ländlichen Raum unter Generalverdacht zu stellen. Schutz, Nutzung und Entwicklung müssen intelligent miteinander verbunden werden.

Die Wählergruppe wegbereiten.de / WEGBEREITER sieht in Claus Tietjen einen Kandidaten, der unabhängig genug ist, alte Routinen zu hinterfragen, und bodenständig genug, um den Landkreis nicht aus der Perspektive politischer Apparate zu betrachten. Seine Kandidatur soll ein Angebot an alle sein, die sich mehr Bürgernähe, mehr Klarheit und mehr Mut zur praktischen Entscheidung wünschen.

Der Wahlkampf soll bewusst dialogorientiert geführt werden. In den kommenden Wochen will Claus Tietjen mit Bürgern, Vereinen, Betrieben, Landwirten, Ehrenamtlichen und kommunalen Verantwortungsträgern ins Gespräch kommen. Nicht fertige Parolen sollen im Mittelpunkt stehen, sondern die Frage, was der Landkreis Osterholz wirklich braucht.

„Unser Landkreis braucht keinen Verwaltungsverwalter oder Parteisoldaten, sondern jemanden, der Verantwortung übernimmt, Prioritäten setzt und die Menschen vor Ort wieder stärker in den Mittelpunkt stellt.“

Mit der Kandidatur von Claus Tietjen verbindet wegbereiten.de / WEGBEREITER den Anspruch, eine unabhängige, bürgernahe und pragmatische Alternative für den Landkreis Osterholz anzubieten. Ziel ist ein Landkreis, der finanziell solider, organisatorisch handlungsfähiger und politisch näher an seinen Bürgern wird.

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wegbereiten.de / Wegbereiter

Herr Ingo Wendelken

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Die Wählergruppe wegbereiten.de / WEGBEREITER ist eine unabhängige kommunalpolitische Bürgerinitiative im Landkreis Osterholz und in der Gemeinde Lilienthal. Sie versteht sich als freiheitliche, bürgernahe und sachorientierte Kraft, die kommunale Politik wieder stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen vor Ort ausrichten möchte.

Im Mittelpunkt stehen solide Finanzen, transparente Verwaltung, starke Infrastruktur, sichere Gemeinden, gute Bildung, verlässliche medizinische und pflegerische Versorgung sowie der Erhalt regionaler Identität. Die Wählergruppe setzt auf pragmatische Lösungen statt ideologischer Vorgaben und möchte politische Entscheidungen nachvollziehbar, ehrlich und bürgernah gestalten.

Aus der früheren Bezeichnung QUERDENKER (seit 2013) ging durch Umbenennung 2022 die heutige Wählergruppe wegbereiten.de / WEGBEREITER hervor. Der neue Name steht für den Anspruch, nicht nur Kritik zu üben, sondern Wege aufzuzeigen, Verantwortung zu übernehmen und konkrete Verbesserungen für Landkreis und Gemeinde vorzubereiten.

WEGBEREITER versteht Kommunalpolitik als Dienst an den Bürgern: unabhängig, bodenständig, freiheitlich und mit klarem Blick auf das, was vor Ort wirklich zählt.

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