Internationale Vortragsreihe wird zum Zentrum religiöser Harmonie – einzigartig offener herzlicher Austausch.

Die dritte internationale Offenbarungsvorlesung in Korea endet mit Rekordteilnahme und bewegenden Momenten des Gebets, Dialogs und Friedens – ein starkes Signal religiöser Einheit weltweit.

– Die 3. Internationale Offenbarungsvorlesung ist erfolgreich zu Ende gegangen… die größte aller Zeiten

– Religiöse Leiter einhellig: „Offenbarung – die Kraft zum Frieden“

– Erleben Sie Verständnis und Harmonie durch drei Nächte und vier Tage voller Lobpreis, Gebet und Austausch

– Vorsitzender Man-hee Lee: „Lasst uns die Werte der religiösen Leiter hochhalten: Wahrheit und Frieden“

„Ich habe zum ersten Mal einen so offenen und herzlichen Austausch erlebt. Ich spürte wahren Frieden in der Wahrheit.“ Dies ist das Zeugnis eines religiösen Leiters, der an der dritten Internationalen Offenbarungs-Sondervorlesung teilnahm. Die Internationale Offenbarungs-Sondervorlesung hat sich zu einem Zentrum der Einheit unter religiösen Leiter entwickelt.

Die Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Vorsitzender Man-Hee Lee, im Folgenden Shincheonji-Kirche Jesu genannt), gab am 6. bekannt, dass sie die „3. Internationale Offenbarungs-Sondervorlesung“ erfolgreich abgeschlossen hat, die vom 30. Oktober an 3 Nächte und 4 Tage lang stattfand.

Die „Internationale Sondervorlesung zur Offenbarung“ (Internationale Vorlesung) ist ein internationales Austauschprogramm, das den interreligiösen Dialog und den Frieden fördert und sich auf die Prophezeiungen und deren Erfüllung in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament konzentriert. Seit ihrer ersten Veranstaltung im Februar 2024 hat die Vorlesung die Zahl der teilnehmenden Länder und Konfessionen mit jeder weiteren Veranstaltung erweitert und sich als Plattform für den Dialog zwischen religiösen Führungspersönlichkeiten weltweit etabliert.

Diese dritte internationale Vortragsreihe unter dem Motto „Der Weg des Verständnisses, geleitet von der Bibel, der Weg des Friedens, gemeinsam von den Religionen beschritten“ war mit über 1.000 Teilnehmenden, darunter 440 Religionsvertreter aus 59 Ländern, die bisher größte.

? Religionen vereint durch die Offenbarung des Johannes

Die an der dritten Sitzung teilnehmenden Religionsvertreter waren sich einig, dass die „Wahrheit“, die sie durch die Shincheonji-Kirche Jesu erfahren haben, Kraft besitzt.

Der Ehrwürdige Yulyeoseongwon (Oberhaupt des Jogye-Ordens des koreanischen Buddhismus), der in diesem Jahr zum ersten Mal an der internationalen Vorlesung teilnahm, sagte: „Ich denke, der Grund für die Auferweckung und Weiterentwicklung von Shincheonji liegt in der ,Kraft des Wortes‘. Es war an der Zeit zu bestätigen, dass dieses Wort der Weg für die Menschheit ist, eins zu werden und religiöse Grenzen zu überwinden.“

Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften, darunter Christentum, Buddhismus, Islam, Hinduismus und Konfuzianismus, lernten die Prophezeiungen und deren Erfüllung in der Offenbarung des Johannes kennen und entdeckten Parallelen zwischen den heiligen Schriften und einer Friedensbotschaft.

Der Sondervortrag zur Offenbarung erhielt begeisterte Kritiken. Mohamed Usman, ein muslimischer Führer aus Eswatini, lobte die Shincheonji-Kirche mit den Worten: „Ihr Programm zur Verbreitung von Frieden und Wahrheit ist makellos.“

Die hohe Zufriedenheit spiegelte sich auch in ihrer Begeisterung für das Bibelstudium wider. Beim abschließenden „Weltweiten Wettbewerb der Offenbarung für religiöse Leiter“ nahmen 317 Personen aus 60 Ländern teil, von denen 154 die Höchstpunktzahl erreichten. Nach Abschluss des siebenwöchigen Programms mit internationalen Vorträgen und bestandener Prüfung wurden insgesamt 125 Teilnehmer – 42 aus Korea und 83 aus dem Ausland – zu Ehrenbibellehrern ernannt.

? Weinen, Lachen, Loben, Diskutieren und Wiedervereinen

Neben Vorträgen über die Offenbarung des Johannes umfasste diese internationale Veranstaltung: ? ein gemeinsames Gebetstreffen für den Weltfrieden, ? ein Bibelquiz mit dem Titel „Der Weg zum Himmel“, ? eine „Zeitreise durch die Bibel“, bei der die Teilnehmenden in einem Theaterstück die Gefühle eines Hirten nachempfinden konnten, und ? eine Gesprächsrunde zur Förderung einer Kultur des Friedens. Religiöse Führungskräfte bemerkten, dass diese von Lachen und Tränen geprägten Begegnungen Empathie und Harmonie förderten.

„Sie tun Dinge, die im Buddhismus unvorstellbar sind“, sagte ein Obermönch. „Mönche in Mönchskutten, die über die Bibel referierten, und Mitglieder von Shincheonji, die über den Buddhismus sprachen. Es war eine Zeit des großen Lernens.“

Ein Pastor der Presbyterianischen Kirche äußerte seine Hoffnung: „Durch kulturellen Austausch sehe ich die Hoffnung, dass wir durch interreligiöses Verständnis und gemeinsame Glaubenswerte eins werden können.“

? Frieden jenseits der Inspiration – hin zum Handeln

Der dritte internationale Vortrag, der das Potenzial für interreligiöse Harmonie durch die Offenbarung des Johannes bekräftigte, schloss mit dem gemeinsamen Gesang „Eins“ von rund 440 Religionsvertretern und 1.000 Gläubigen und Mitgliedern der Gesellschaft im Shincheonji-Friedenszentrum.

Bei dieser Veranstaltung wurden auch Beispiele für die „Praxis des Friedens“, dem Ziel der Internationalen Vorlesungsreihe, vorgestellt. Der Ehrwürdige Sok Bunteuun, Direktor der Abteilung für buddhistische Hochschulbildung im kambodschanischen Ministerium für Kultur und Religion, der an der zweiten Internationalen Vorlesungsreihe teilnahm, erklärte, er fördere den interreligiösen Austausch, indem er in buddhistischen Tempeln seines Landes Vorträge über die Offenbarung des Johannes halte. Er sagte, dass die Veranstaltung nach der Teilnahme von 120 religiösen Leiter im letzten Jahr in diesem Jahr zu einer Großveranstaltung mit 850 Teilnehmern, darunter religiöse und gesellschaftliche Führungskräfte, angewachsen sei.

Der Ehrwürdige Sok Bun-teun erklärte: „Bei dieser Veranstaltung unterzeichneten 215 Personen eine Erklärung für den Religionsfrieden und erklärten sich bereit, auch künftig an Austauschprogrammen teilzunehmen. Dies war ein historischer Moment, in dem sich religiöse und gesellschaftliche Führungskräfte für echten Frieden entschieden haben.“ Aufbauend auf diesem Erfolg plant er, im Januar nächsten Jahres ein „Camp zur Bildung für den Religionsfrieden“ zu veranstalten, um die Friedenskooperation weiter auszubauen.

Nach den Fallpräsentationen verlasen alle an der 3. Internationalen Vorlesung teilnehmenden Religionsvertreter eine Resolution, in der sie gelobten, „unsere Mission der Verbreitung von Frieden und Wahrheit zu erfüllen und die Menschheit zum Heil zu führen“ und sich zu einem Leben im Frieden zu verpflichten.

Ein Vertreter der Shincheonji-Kirche Jesu erklärte: „Diese besondere Vorlesung bestätigte, dass die Bibel nicht die Schrift einer bestimmten Religion ist, sondern universelle Wahrheiten für die Menschheit enthält. Durch das Wort Gottes bot sie die Möglichkeit, den Glauben anderer zu verstehen und Frieden und Harmonie wiederherzustellen – die eigentliche Aufgabe der Religion.“

Vorsitzender Man-hee Lee betonte: „Wir müssen über unsere Vergangenheit nachdenken, in der wir einander kritisierten und vom Willen Gottes abwichen, und als geistliche Leiter neu geboren werden, die die ursprünglichen Werte der Wahrheitsverbreitung und des Friedens hochhalten. Lasst uns durch Dialog und Kommunikation Frieden erreichen – Gottes und unsere Hoffnung.“

Die erste Sonderveranstaltung im Februar 2024 wurde von rund 80 Vertretern aus zehn Religionsgemeinschaften in 28 Ländern, darunter Korea, besucht. Im vergangenen Jahr lockte die zweite Sonderveranstaltung rund 270 Religionsvertreter aus 57 Ländern an.

