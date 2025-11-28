Shincheonjis Worte faszinieren selbst Atheisten: „Es wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben.“

116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrums zeigt deutliche Wirkung: Über 13.500 Pastoren in vier Jahren, hohe Zufriedenheit und tiefgreifende Lebensveränderungen unter den Absolventen.

– Die 116. Abschlussfeier des Zion Christlichen Missionszentrums fand in der Kirche in Cheongju statt.

– 2.248 Pastoren schlossen die Ausbildung ab … Die Gesamtzahl der Absolventen in den letzten vier Jahren liegt bei über 13.500.

Das „Zion Christliche Missionszentrum“ der Shincheonji-Kirche Jesu hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Werte und das Leben der Teilnehmer.

Die Shincheonji-Kirche Jesu gab am 4. bekannt, dass eine Umfrage unter 1.285 angehenden Absolventen, die vom 17. bis 25. Oktober durchgeführt wurde, ergab, dass 97,9 % der Befragten „mit den Veränderungen in ihrem Leben nach dem Abschluss zufrieden“ waren.

Auf die Frage (Mehrfachauswahl), welche Veränderung in ihrem Leben durch das Programm des Zion Christlichen Missionszentrums am bedeutendsten gewesen sei, antworteten 99 % der Befragten positiv. Von diesen Antworten war „innerer Frieden und Stabilität, mehr innere Ruhe“ mit 50,7 % die häufigste. Viele Befragte in ihren Zwanzigern berichteten, von ihren Lebensängsten befreit worden zu sein. Ein wiedergeborener Christ gestand: „Ich hatte immer Angst vor dem Tod, aber meine Angst ist verschwunden, und ich habe den wahren Gott gefunden, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe.“ Ein Absolvent in seinen Siebzigern sagte ebenfalls: „Ich habe eine neue Lebensfreude und ein Gefühl des Friedens verspürt.“

Ein anderer Befragter nannte als größte Veränderung „einen Sinn und eine Richtung im Leben gefunden zu haben, und die Leere ist verschwunden.“

Darüber hinaus gaben 46,7 % der Befragten an, „geistliches Wachstum und einen gestärkten Glauben“ erlebt zu haben. Ein Absolvent in seinen Zwanzigern sagte: „Ich habe verschiedene Schulungen im christlichen Umfeld besucht und versucht, mehr über Gott und die Bibel zu lernen, aber ich konnte im Vergleich zu vorher keine wesentliche Verbesserung meines Wissens feststellen. Der Besuch des Zentrums hat mir jedoch geholfen, die Bibel besser zu verstehen.“

Ein Absolvent in seinen Sechzigern berichtete ebenfalls von einer Veränderung in seinem Glaubenswachstum: „Ich möchte an Gott glauben und ihm vertrauen. Der Schmerz, den ich nicht fassen konnte, ist verschwunden, und mein Glaube ist durch die Offenbarung gefestigt.“

42 % der Absolventen gaben an, dass die größte Veränderung, die sie durch das Programm des Zion Christlichen Missionszentrum erlebt haben, darin bestand, einen Sinn im Leben zu finden.

Ein Absolvent antwortete: „Ich habe ohne großes Ziel gelebt und mich einfach treiben lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass dies ein Wendepunkt in meinem Leben war. Ich habe jetzt einen Sinn im Leben, ich verstehe, was Glück ist, und zum ersten Mal bin ich dankbar dafür, einen Sinn im Leben zu haben.“

Weitere genannte Veränderungen waren die ? Entwicklung positiver Werte (41,2 %), ? ein tieferes Verständnis von Vergebung und Liebe (38,3 %), ? verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen (25,8 %), ? verbesserte Stressbewältigungs- und Problemlösungsfähigkeiten (20,4 %) sowie ? eine neue Perspektive auf das soziale Leben und die Karriere (16,5 %).

Bemerkenswert ist, dass 57 % der Absolventen nicht religiös waren. Dies deutet darauf hin, dass sowohl Gläubige als auch Menschen ohne religiöse Vorerfahrung an den Programmen des Missionszentrums teilnahmen und sich von der Authentizität der Bibel angesprochen fühlten.

Die Befragten berichteten von Erfahrungen, die über religiöse Überzeugungen hinausgingen, wie beispielsweise: „Zuerst dachte ich, es sei nur ein einfacher Bibelkurs, aber er bot mir die Möglichkeit, über das Leben und meine Beziehungen nachzudenken“ und „Ich konnte einen Lebensstandard jenseits der Religion entwickeln.“

Darüber hinaus stimmten 99,6 % der Absolventen zu, dass das Programm ihnen geholfen habe, die Bibel zu verstehen oder einen festen Glauben zu entwickeln. Die Zufriedenheit mit den Dozenten und dem Programm lag bei 94,5 %, darunter 73,3 %, die „sehr zufrieden“ waren.

Die Shincheonji-Kirche Jesu erklärte: „Die Kurse des Zion Christlichen Missionszentrums helfen den Mitgliedern, durch fundiertes biblisches Wissen und Erkenntnis nicht nur Sinn in ihrem Glauben, sondern auch in ihrem Leben zu finden.“

Die Shincheonji-Kirche Jesu veranstaltete am 2. in ihrer Zweigstelle in Cheongju ihre 116. Abschlussfeier unter dem Motto „Liebe und Segen, das Licht, das die Welt erleuchtet“. Mit dieser Abschlussfeier will die Shincheonji-Kirche Jesu ihren positiven Einfluss auf Einzelpersonen und die Gesellschaft ausweiten und betont dabei die „qualitative Reife und die Wiederherstellung des Wesens des Wortes“ als ihre Kernwerte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Andreasstamm Zentraldeutschland

Herr Kirill Kupcov

Flachsmarkt 1

45127 Essen

Deutschland

fon ..: +4915753196081

web ..: http://www.youtube.com/@scj-andrew-jbdi

email : public.relations@jbdi.eu

Andreasstamm Zentraldeutschland

