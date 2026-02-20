Pastor Mark Burns versammelt religiöse Führer aus 180 Ländern im US-Capitol Complex. Mit Trump-Videobotschaft, emotionalen Bekenntnissen und klarer Mission: Brücken bauen, wo Politik versagt.

In den ehrwürdigen Hallen des US-Capitol-Complexes fand am 22. Januar 2026 ein Ereignis statt, das in seiner Tragweite und Symbolkraft weit über eine gewöhnliche Konferenz hinausging. Unter der Leitung von Pastor Mark Burns, dem spirituellen Berater von Präsident Donald Trump, versammelten sich religiöse Führer, Gesetzgeber, Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten aus aller Welt zur internationalen Interreligiösen Konferenz „In Freiheit vereint: Die Zeit der spirituellen Diplomaten“ auf der ALLATRA-Plattform.

Ein neues Kapitel der globalen Zusammenarbeit

Die Konferenz im Caucus Room des Cannon House Office Building markierte den Auftakt einer neuen globalen Konferenzreihe im Rahmen des internationalen Projekts „Einheitlicher Kern“ der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA. Diese Veranstaltung brachte nicht nur verschiedene Glaubensrichtungen zusammen, sondern vereinte erstmals in dieser Form Politik und Spiritualität an einem der machtvollsten Orte der westlichen Welt.

Pastor Mark Burns eröffnete die Konferenz mit dem Appell: _“Religiöse Führer müssen dorthin gehen, wo die Politik nicht hinreichen kann. Wir tragen keine Waffen, sondern Weisheit. Wir sprechen nicht für Regierungen, sondern aus dem Herzen Gottes._“

Diese Worte setzten den Ton für einen Tag, an dem Menschenwürde, Religionsfreiheit und universelle Werte im Mittelpunkt standen.

Zeremonieller Auftakt mit symbolischer Kraft

Die Konferenz begann mit einer feierlichen Zeremonie, die die Vielfalt und Einheit der Teilnehmenden würdigte. Die Opernsängerin Maria Maksakova – die Russland verlassen hatte und in Kiew lebte, wo ihr Ehemann einem Attentat zum Opfer fiel – eröffnete mit der US-Nationalhymne.

Chief Joseph RiverWind, Kriegshäuptling des Arawak-Taíno-Stammes und US-Armeeveteran, leitete den Treueschwur auf die Flagge. Bischof Leon Benjamin rundete die Eröffnung mit einem interreligiösen Segen ab.

ALLATRA: Eine internationale Kraft für Wissenschaft und Menschenrechte

Die Konferenz fand auf der Plattform der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA statt – einer unabhängigen, auf Freiwilligen basierenden Organisation, die für ihre interdisziplinäre Forschung zu Geodynamik, Klimarisiken und Umweltfragen bekannt ist. Marina Ovtsynova, Präsidentin von ALLATRA und Expertin für globale Risikostrategie mit Studienabschluss der Harvard University, präsentierte die Vision der Organisation.

_“Dies ist ein internationales Bündnis von Wissenschaftlern, Experten und Fachleuten aus mehr als 180 Ländern“, erklärte Ovtsynova. „Wir sind fest davon überzeugt, dass spirituelle Diplomatie die Kraft hat, jene Welt zu gestalten, nach der sich im Innersten jeder einzelne Mensch sehnt: eine Welt, die sicher, wohlhabend und gerecht ist – eine Welt, in der das menschliche Leben an erster Stelle steht.“_

Die ALLATRA-Bewegung erhielt für ihr Engagement im Umweltschutz und der Bewahrung der Schöpfung 2024 den apostolischen Segen von Papst Franziskus. Im Jahr 2025 wurde der Präsidentin von ALLATRA und allen Freiwilligen der Organisation ein apostolischer Segen von Papst Leo XIV. zuteil.

Das Projekt „Einheitlicher Kern“: Gemeinsame Werte der Menschheit

Seit 2017 führt ALLATRA das Projekt „Einheitlicher Kern“ durch – eine internationale Forschungsinitiative, die fundamentale Werte identifiziert, die alle Menschen verbinden. Tausende Freiwillige befragten Menschen in Großstädten und indigenen Gemeinden, sprachen mit Experten und Religionsvertretern. Das Ergebnis mündete in den Dokumentarfilm „Der Einheitliche Kern. Das Leben. Was vereint alle Menschen?“ Die zentrale Erkenntnis: Trotz kultureller oder religiöser Unterschiede ist die gemeinsame Grundlage der Menschheit stärker als alle Trennlinien.

Stimmen aus dem US-Kongress: Religionsfreiheit als Herzschlag der Menschenwürde

Mehrere Mitglieder des US-Kongresses betonten in ihren Ansprachen die globale Bedeutung der Religionsfreiheit.

Der Abgeordnete Gus M. Bilirakis aus Florida erklärte: _“Ich sehe Religionsfreiheit nicht als bloßes rechtliches Konzept, sondern als den Herzschlag der Menschenwürde.“_ Er warnte, dass staatliche Beschränkungen der Religion weltweit ein historisches Hoch erreicht hätten.

Der Kongressabgeordnete Mark Harris aus North Carolina betonte: _“Die Regierung funktioniert am besten, wenn sie sich zurückhält, wenn sie den heiligen Raum der Eltern respektiert, ihre Kinder nach ihren Überzeugungen zu erziehen.“_

Sein Kollege Joe Wilson aus South Carolina reflektierte über Amerikas historische Grundlage: _“Unser Land hat tatsächlich von der Religionsfreiheit profitiert.“_

Spirituelle Diplomatie: Brücken bauen, wo Politik versagt

Das Konzept der spirituellen Diplomatie stand im Zentrum der Konferenz. Sheikh Esref Efendi aus Deutschland hob hervor, dass religiöse Gemeinschaften in Aufrichtigkeit zusammenkommen und in der Öffentlichkeit als Allianz der Gläubigen Hand in Hand stehen müssen. Er warnte vor Extremismus als „Virus des Satans“ und rief zur Einhaltung der göttlichen Kodizes aller Religionen auf: _“Im Islam gilt: Wer einen Menschen tötet, ist, als hätte er die gesamte Menschheit getötet. Im Judentum heißt es: Du sollst nicht töten. Im Christentum: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“_

Emotionale Höhepunkte: Von Tragödie zu Hoffnung

Zu den bewegendsten Momenten der Konferenz gehörte die Rede von Scarlett Lewis, deren Sohn Jesse bei dem Schulmassaker in Sandy Hook 2012 ums Leben kam. Jesse, damals sechs Jahre alt, rettete neun Klassenkameraden, bevor er erschossen wurde. Lewis gründete die „Choose Love Movement“, um Liebe als Fähigkeit zu lehren, die in jeder Situation praktiziert werden kann.

_“Was in Sandy Hook geschah, begann nicht mit einer Waffe“,_ sagte Lewis._ „Es begann mit Schmerz, der nicht beachtet wurde, mit Isolation, mit vergessener Menschlichkeit. Gewalt ist immer nur das letzte Symptom von etwas viel Tieferem.“_

Sie forderte proaktive Prävention – das Leiden zu verhindern, das zu Gewalt und Verzweiflung führt._ „Wenn wir Liebe wählen, selbst angesichts von Hass, erlangen wir unsere wahre menschliche Kraft zurück, unsere Selbstkontrolle und unsere Menschlichkeit. Denn das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass – es ist Angst.“_

Ein überraschendes Wiedersehen: Elizaveta Khromova findet ihren Glauben wieder

Einen besonders emotionalen Moment erlebte die Konferenz mit dem Auftritt der Geophysikerin Elizaveta Khromova, einer Freiwilligen der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA. Khromova war aus Russland geflohen, wo ALLATRA verboten wurde. Sie hatte ihre Heimat, ihr Zuhause und ihre Lebensarbeit verloren – und zeitweise sogar die Hoffnung, jemals wieder einen Grund zu finden, an die Menschlichkeit zu glauben.

_“An einem der dunkelsten Tage meines Lebens änderte sich alles, als ich Ihr Interview sah“_, wandte sich Khromova direkt an Pastor Burns. _“Ich kannte Sie nicht, aber als ich es ansah, fühlte es sich an, als hätten wir uns schon immer gekannt. In Ihrem Interview sah ich kein Urteil oder den Wunsch, jemanden zu belehren. Es war nur eine entwaffnende Aufrichtigkeit. Sie sagten: ‚Ich bin weder links noch rechts. Ich stehe für Menschenrechte.'“_

Khromova überreichte Mark Burns ein Buch, das sie ihm gewidmet hatte: „Pastor Mark Burns: Der Mann, der mir meinen Glauben zurückgegeben hat“. _“Sie zeigten durch Ihr Beispiel, dass es Menschen gibt, die nicht schweigen, die wählen, was richtig ist, und nicht, was populär ist“_, sagte sie unter Tränen. _“Sie bauen Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Glaubensrichtungen.“_

Die Verfolgung von ALLATRA: Ein Kampf gegen Antikultismus

Marina Ovtsynova nutzte die Konferenz, um auf eine ernste Bedrohung für Demokratie und Menschenrechte hinzuweisen: den Antikultismus. Sie berichtete von der systematischen Verfolgung, die ALLATRA in Russland erlebte.

_“Ab 2015 wurde eine koordinierte Diskreditierungskampagne gegen die ALLATRA-Bewegung in der Russischen Föderation gestartet“_, erklärte Marina Ovtsynova. _“Sie wurde vom Antikult-Netzwerk durchgeführt und direkt vom FSB, dem föderalen Sicherheitsdienst Russlands, koordiniert.“_

Der Grund für die Verfolgung war ALLATRAs wissenschaftliche Warnung vor geodynamischen Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Sibirischen Magma-Plume auf russischem Territorium. _“Eine mögliche Eruption würde nicht nur Russland, sondern die ganze Welt bedrohen“_, warnte sie. _“Unsere Warnungen wurden ignoriert. Die wirtschaftlichen Interessen mächtiger Gruppen, die von Sibiriens natürlichen Ressourcen profitierten, waren wichtiger als menschliches Leben und Sicherheit.“_

ALLATRA wurde in Russland zunächst als „unerwünschte“ Organisation eingestuft und später als „extremistisch“ verbannt, teilweise auch wegen der Unterstützung der Ukraine. _“Aber sie lagen falsch“,_ betonte Ovtsynova. _“Wir begannen, noch lauter zu sprechen. Wir studierten ihre Methoden bis ins kleinste Detail. Wir machten sie öffentlich. Wir legten die Struktur ihres Netzwerks, ihre Rollen, ihre Verbindungen offen.“_

ALLATRA konnte nachweisen, dass diese russische Antikult-Hassinfrastruktur bereits nach China, Korea, Afrika, Europa und in die Vereinigten Staaten exportiert wurde. _“Solange Antikultismus in der Welt existiert, sind wahre Demokratie und menschliche Freiheit unmöglich“,_ warnte Ovtsynova.

Besondere Würdigung aus dem Vatikan

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Vertreter des Vatikans, überreichte Burns einen vom Heiligen Vater gesegneten Rosenkranz. Er warnte vor einem Paradoxon: „Niemals zuvor besaß die Menschheit solch technologische Macht und globale Vernetzung. Doch niemals standen wir vor solchen Herausforderungen. Wir müssen uns zusammenhalten.“

Video-Botschaft des Präsidenten Donald Trump

Ein besonderer Moment war die exklusive Video-Botschaft von US-Präsident Donald J. Trump, der Pastor Burns für seine großartige Arbeit dankte, ihre langjährige Freundschaft würdigte und ihn ermutigte, weiterzumachen. Burns bekräftigte anschließend: _“Wir werden nicht schweigen, wir werden uns nicht von den Spaltungen dieser Welt bewegen lassen. Aber wir werden für die Stimmlosen einstehen.“_

Schutz der Kinder: Von Joy of Mom bis zur gesundheitlichen Freiheit

Vicki Gunvalson von der „Joy of Mom“-Initiative warnte vor übermäßiger Verschreibung von Psychopharmaka an Kinder und forderte die Wahlfreiheit der Eltern in Gesundheitsfragen. Matt Schlapp, Vorsitzender der American Conservative Union, mahnte: _“Wir leben in einer Zeit, in der grundlegende Freiheiten zunehmend unter Druck geraten.“_

Internationale Stimmen: Von Nigeria bis zum Nahen Osten

Die Konferenz zeigte auch die globale Dimension der Herausforderungen. Seine Exzellenz Caleb Mutfwang, Gouverneur des Bundesstaates Plateau in Nigeria, übermittelte per Video eine Botschaft über die Förderung von Frieden und Freiheit inmitten globaler Herausforderungen. Seine Vision von Regierungsführung ist in Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und der Heiligkeit des menschlichen Lebens verankert. Plateau State steht beispielhaft für die Herausforderungen vieler afrikanischer Regionen: ethnische Spannungen, religiöse Konflikte und die Notwendigkeit, verschiedene Gemeinschaften unter einem gemeinsamen Dach der Menschenwürde zu vereinen.

Brock Pierce, ein führender Blockchain- und Kryptowährungs-Unternehmer, diskutierte die Rolle technologischer Innovation für wirtschaftliche Freiheit und die Schaffung dezentraler Systeme, die Menschen mehr Kontrolle über ihr finanzielles Leben geben. Pierce verband seine wirtschaftlichen Überlegungen mit spirituellen Werten und betonte, dass wahre Freiheit sowohl materielle als auch geistige Dimensionen umfassen müsse.

Oberrabbiner Moshe Reuven Azman von Kiew und der Ukraine brachte die Perspektive der jüdischen Gemeinschaft ein, die besonders stark von den aktuellen Konflikten betroffen ist. Seine Anwesenheit unterstrich die Bedeutung des interreligiösen Dialogs, gerade wenn religiöse Minderheiten besonderen Schutz und Solidarität benötigen. Bürgermeister Eric Adams aus New York nahm ebenfalls teil und brachte die Perspektive einer der multikulturellsten Städte der Welt ein.

ALLATRA und „Kreative Gesellschaft“: Globale Netzwerke für den Wandel

Burns hob die unverzichtbare Rolle von ALLATRA und der „Kreativen Gesellschaft“ hervor. Er verwies auf die weltweite Präsenz der Freiwilligen: _“Wenn ich im Vatikan bin, haben sie Freiwillige dort. Wenn ich in Korea bin, haben sie Freiwillige dort. Wenn ich in Afrika bin, haben sie Freiwillige dort. Und sie brauchen keine Einladung vom Präsidenten. Hört auf, darauf zu warten, dass das Weiße Haus euch einlädt. Ihr braucht keine Einladung!“_

Ankündigung der nächsten Konferenz: „Freiheit hat einen Namen, und er lautet Ukraine“

Am Ende der Konferenz kündigte Pastor Burns die nächste Veranstaltung der Spiritual Diplomacy-Initiative an. Am 5. Februar 2026 hat die Konferenz „Freiheit hat einen Namen, und er lautet Ukraine“ stattgefunden – eine überparteiliche Versammlung, die dem ukrainischen Volk in Verteidigung von Freiheit, Souveränität und Frieden zur Seite steht.

_“Selbst jetzt steht die Bewegung „ALLATRA“ sowohl in Russland als auch in der Ukraine unter Angriff. Und dennoch stehen sie hier, und die „Kreative Gesellschaft“ steht auch. Russland greift sie an, weil sie die Ukraine unterstützen. Dabei haben sie Freiwillige auf der ganzen Welt. Ich sage Ihnen jetzt ganz offen: Jeder religiöse Führer braucht Organisationen wie ALLATRA und die „Kreative Gesellschaft“. Sie brauchen sie! Sie brauchen solche Menschen, die bereit sind, auch in die Hölle zu gehen. Sie reden nicht nur – sie handeln!“,_ erklärte Burns die komplexe Situation und den Mut der Freiwilligen dieser beiden Organisationen.

Eine historische Zusammenkunft mit weitreichenden Folgen

Burns schloss die Konferenz mit einem leidenschaftlichen Aufruf: _“Wer steht mit mir für die Ukraine ein, bis der letzte Schuss gefallen ist und keine Raketen mehr fallen, bis wir diesen Krieg beendet haben?…Ich brauche keine Feiglinge. Und ich brauche auch keine Menschen, die hier nur sind, um einfach anwesend zu sein. Ich brauche Menschen, die bereit sind, an die Front zu gehen, die bereit sind, ihren Namen und ihren Ruf zu riskieren, um sich für jemanden einzusetzen, der vielleicht zu einem anderen Gott betet oder anders glaubt als Sie, aber um des Friedens willen werden Sie Schulter an Schulter mit ihm stehen.“_

Die internationale Interreligiöse-Konferenz „In Freiheit vereint: Die Zeit der spirituellen Diplomaten“ auf der ALLATRA-Plattform im US-Capitol machte deutlich: Wenn religiöse Führer, Wissenschaftler, Gesetzgeber und Aktivisten über Grenzen und Glaubensrichtungen hinweg zusammenarbeiten, können sie eine Kraft für positiven Wandel werden. ALLATRA, mit seinen Freiwilligen aus mehr als 180 Ländern, steht als Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer menschlicher Werte funktionieren kann – selbst unter widrigsten Umständen.

In einer Welt, die nach moralischer Klarheit dürstet, in der Kinder leiden, wenn die Menschheit die Verbindung zueinander verliert, war diese Konferenz ein Hoffnungsschimmer – ein Beweis dafür, dass jede Handlung aus Liebe, egal wie klein, Hoffnung wiederherstellt und Angst verringert.

Die Zeit der spirituellen Diplomaten ist angebrochen, und sie beginnt genau dort, wo die Konferenz stattfand: im Herzen der amerikanischen Demokratie, im US-Capitol, wo Freiheit nicht nur ein Wort ist, sondern ein gelebter Wert, für den Menschen aus aller Welt kämpfen – gemeinsam, vereint in Freiheit.

