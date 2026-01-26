Pastor Dr. Mark Burns und ALLATRA mobilisieren Demokraten wie Republikaner für ein gemeinsames Ziel: Kriegsverbrechensaufklärung und Infrastrukturwiederaufbau erfordern parteiübergreifendes Handeln.

Unter dem Titel _Die Freiheit hat einen Namen und er heißt Ukraine__ _findet am 5. Februar 2026 eine hochrangige Konferenz im Rayburn House Office Building des US-Kapitols statt. Ziel der Initiative ist es, die Unterstützung für die Ukraine als überparteiliche, moralische Verpflichtung im amerikanischen Kongress zu verankern.

Bündnis für parteiübergreifende Unterstützung

Organisiert wird die Konferenz von Pastor Dr. Mark Burns, der als spiritueller Diplomat agiert, in Kooperation mit der internationalen humanitären Organisation ALLATRA. Die Veranstaltung richtet sich explizit an Entscheidungsträger beider großer Parteien – Demokraten und Republikaner. Vor dem Hintergrund eines polarisierten politischen Umfelds wollen die Initiatoren den Fokus weg von parteitaktischen Erwägungen hin zu fundamentalen Menschenrechten lenken.

_“Freiheit ist keine parteipolitische Frage, sondern eine moralische Verpflichtung“,_ so das Kernanliegen der Veranstalter.

Gefordert werden konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine, eine lückenlose Rechenschaftspflicht für Kriegsverbrechen sowie langfristige Zusagen für den Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur.

Fokus: Von der Drohnenabwehr bis zum Wiederaufbau

Inhaltlich deckt die dreistündige Konferenz das Spektrum von akuten militärischen Nöten bis zu post-konfliktären Szenarien ab. Pastor Mark Burns kündigte an, dass Redner insbesondere die anhaltende Bedrohung durch russische Drohnenangriffe thematisieren werden.

_“Es geht um das langfristige Engagement, das erforderlich ist, um der Ukraine nach dem Krieg beim Wiederaufbau zu helfen“,_ erläutert Mark Burns. _“Dies schließt die Wiederherstellung von Schulen, Straßen, Krankenhäusern und Gemeinden ein, damit die Ukraine in Stärke und Würde wieder auferstehen kann.“_

Signal an die Legislative: Die Wahl des Tagungsortes im Raum 2325 des Committee on Science, Space & Tech unterstreicht die politische Relevanz: Das Rayburn Building beherbergt die Büros zahlreicher Abgeordneter. Die Konferenz versteht sich daher nicht nur als Diskussionsforum, sondern als Deklaration gegen die Belohnung von Aggression durch die Weltgemeinschaft.

Veranstaltungsinformationen

Titel: Die Freiheit hat einen Namen und er heißt Ukraine

Datum: 5. Februar 2026

Zeit: 13:30 – 16:30 Uhr (Einlass ab 12:30 Uhr)

Ort: Rayburn House Office Building, Raum 2325 (Committee on Science Space & Tech), Washington D.C.

Veranstalter: Pastor Dr. Mark Burns & Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Über die Organisatoren:

Pastor Dr. Mark Burns engagiert sich als Geistlicher und spiritueller Diplomat für internationale Friedensprozesse und gilt als langjähriger Unterstützer der Ukraine.

ALLATRA ist eine internationale Bewegung, die sich auf humanitäre Ziele und die Förderung moralischer Werte in der globalen Gemeinschaft fokussiert.

