Volla Phone Quintus: Die nächste Generation der mobilen Kommunikation

Revolutionäres Smartphone mit verteiltem Cloud-Computing und dezentralem Meshnet

Remscheid – Mit dem Volla Phone Quintus setzt das junge Remscheider Unternehmen Volla Systeme GmbH neue Maßstäbe in der mobilen Kommunikation und Datensicherheit. Mit revolutionären Technologien wie Distributed Encrypted Edge Computing und einer verteilten Cloud bietet es höchste Sicherheitsstandards im mobilen Web. Gleichzeitig ermöglicht es durch ein breites Ökosystem an Apps mehr Flexibilität und Datenschutz. Dank des dezentralen Volla Meshnet wird zudem ein völlig neues Internetkonzept realisiert. Die offizielle Vorstellung des Volla Phone Quintus sowie des aktuellen Betriebssystems Volla OS 14 findet auf den Volla Community Days am 15. und 16. Juni 2024 statt. Ab 2. Juli ist das Smartphone über Kickstarter erhältlich.

Volla Phone Quintus – Revolutionäre Technologien und Funktionen

Das Volla Phone Quintus bringt einen Paradigmenwechsel in die mobile Kommunikation und Datensicherheit. Volla Systeme präsentiert mit diesem neuen Modell eine Kombination aus innovativer Technologie und höchsten Sicherheitsstandards. Hier sind die wichtigsten Neuerungen und Funktionen im Detail:

* Die Volla Cloud ohne Rechenzentrum: Mit Volla OS 14 bietet das Volla Phone Quintus eine eingebettete, verteilte Cloud ohne Rechenzentrum. Diese innovative Technologie, powered by Holochain, nutzt Peer-to-Peer und Post-Blockchain-Technologie, um eine sichere und komfortable Plattform für Apps und Cloud-Dienste als Alternative zu iCloud und Google Cloud zu schaffen. Die Cloud ist optional integriert und nutzt _Distributed Encrypted Edge Computing_, bei dem Volla Phones die Cloud bilden und der Datenaustausch nur mit sogenannten _trusted peers_ erfolgt. Dies gewährleistet höchste Cyber-Sicherheit, da Daten weder kontrollierbar noch manipulierbar durch Dritte sind. Komfort trifft hier auf höchste Privatsphäre und Sicherheit.

* Ökosystem für zahlreiche Apps: In das neue Betriebssystem Volla OS 14 sind zudem eine Reihe neuer Anwendungen integriert:

* Der sichere Messenger „Relay“ bietet 1-zu-1 Chats und Gruppen-Chats mit sicherer Authentifizierung und ermöglicht das Teilen von Fotos, Dateien, Audio- und Video-Files – alles zu 100% mit 256 Bit verschlüsselt.

* Die Backup-App „Locker“ steht für eine automatische, inkrementelle Sicherung von Daten zur Verfügung und gibt sofortige Sicherheit durch Priorisierung von Daten und die Möglichkeit der Auslagerung bei zu wenig lokalem Speicher. Sie ermöglicht zudem die (selektive) Wiederherstellung bei Diebstahl oder Defekt sowie sicheres Löschen, ebenfalls zu 100% mit 256 Bit verschlüsselt.

* Apps von Desktop-Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux können auf dem Volla Phone Quintus genutzt werden und erhöhen die Flexibilität und Produktivität der Nutzer.

* Dezentrales Volla Meshnet: Das zukünftige Internet ohne zentrale Steuerung verwendet eine dezentrale hybride Infrastruktur, die den besten verfügbaren Netzzugang nutzt. Selbst bei Blackout oder Ausfall des Internets ist es dank LoRa-Funktechnologie funktionsfähig und bereit für eine Post-Quantencomputer-Verschlüsselung. Das Volla Meshnet ermöglicht eine völlig neue Art der Vernetzung und Datenspeicherung und setzt neue Maßstäbe in der mobilen Kommunikation.

Volla Systeme – Wegbereiter für sichere und unabhängige Kommunikation

Das Volla Phone Quintus reiht sich nahtlos in die Vision der Volla Systeme GmbH ein. Die Mission des Unternehmens ist es, den Menschen die Kontrolle über ihre Daten und Kommunikation zurückzugeben. Volla Systeme steht für einen Paradigmenwechsel und die Revolution der mobilen Kommunikation.

Die Volla Systeme GmbH wurde 2017 von Dr. Jörg Wurzer gegründet und ist ein unabhängiger, deutscher Hersteller von Smartphones mit dem eigenen Betriebssystem Volla OS oder der mobilen Linux-Distribution Ubuntu Touch. Volla OS zeichnet sich durch kompromisslosen Datenschutz und ein neuartiges, intelligentes Bedienungskonzept aus.

Nach der erfolgreichen Einführung des ersten Volla Phones 2020 bietet Volla Systeme nun eine Reihe innovativer Produkte an, darunter das Volla Phone 22, Volla Phone X23 und das Volla Tablet. Diese Geräte vereinen Leistung, Design und Sicherheit und sind sowohl mit Volla OS als auch Ubuntu Touch erhältlich.

Wichtige Kooperationen, wie mit der UBports Foundation und Oniro OS, unterstützen die Vision von Volla Systeme, eine unabhängige und sichere Technologie für alle zu schaffen. Zu den Partnern zählen auch Gigaset Communications, Hide.me, Startpage und StartMail, die gemeinsam mit Volla Systeme Themen wie Datenschutz und digitale Selbstbestimmung vorantreiben.

Zusammenarbeit mit der Community und Einführung durch Crowdfunding

Volla Systeme setzt auf die enge Zusammenarbeit mit der stets wachsenden Entwickler- und Nutzer-Community und folgt dabei dem Open Source Gedanken. Bei den jährlichen Volla Community Days werden Neuheiten präsentiert, neue Partnerschaften vorgestellt und an Community Projekten gearbeitet. Die Volla Community Days bieten eine Plattform für den direkten Dialog und die Zusammenarbeit, um die Volla-Produkte weiter zu verbessern und Innovationen voranzutreiben. Diese Veranstaltungen sind ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Volla Systeme und fördern den Austausch zwischen Entwicklern, Nutzern und dem Unternehmen.

Im Rahmen der diesjährigen Community Days am 15. und 16. Juni werden das Volla Phone Quintus sowie das aktuelle Betriebssystem Volla OS 14 vorgestellt und Fragen zu Hard- und Software im Detail besprochen. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mehr über die neue Partnerschaft mit der Eclipse Stiftung zu erfahren, die gemeinsam mit der Volla Systeme GmbH und etablierten Industriemarken wie Huawei, Linaro, Software Mansion, Array, Futurewei, Typefox, NOI Techpark ein unabhängiges und frei verfügbares Smartphone Betriebssystem für Europa entwickeln – das Oniro OS.

Interessierte können vor Ort oder online via Livestream daran teilnehmen: https://volla.online/en/blog/files/vcd-2024.html

Parallel zu den Community Days wird die Einführung des Volla Phone Quintus durch eine Crowdfunding-Kampagne vorbereitet, die am 2. Juli auf Kickstarter startet. Diese Initiative bietet Unterstützern die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung und Markteinführung des neuen Produkts teilzuhaben. Interessierte Nutzer können sich via https://www.vollaquintus.com/ vorab eintragen, um exklusive Vorteile zu erhalten.

Alle Spezifikationen des Volla Phone Quintus

Das Volla Phone Quintus beeindruckt mit einem vollflächigen, abgerundeten 6,78 Zoll AmoLED Display, einer leistungsstarken Triple-Kamera und einem 8 Kern Mediatek Dimensity 7050 Prozessor. Es bietet 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher sowie Unterstützung für 5G und eine Vielzahl von Sensoren.

Detaillierte Spezifikationen:

* XL-Display:

* Vollflächiges abgerundetes 6,78 Zoll AmoLED Display mit Punch Hole für Frontkamera

* Strahlende Helligkeit mit 650 nits typical ±10% und bis zu 980 nits HBM

* Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder mit 1080×2400 Pixel bei 120Hz Bildwiederholungsrate

* Pro Kamera:

* Triple-Kamera mit 50 MP (Wide) + 8 MP (Ultra-Wide) + 2 MP (Macro) Sensor

* Bis zu 4K Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde

* Perfekte Aufnahmen für alle Situationen mit f1.88, f2.2, f2.4 Blende, HDR und weitere intelligente Funktionen

* 15,9 Megapixel Frontkamera mit HD Videofunktion

* Hochleistungsprozessor:

* 8 Kern Mediatek Dimensity 7050 Prozessor auf 6 Nanometer Struktur

* 2,6 GHz Taktung

* Grafikprozessor Mali-G68 MC4

* Speicher und Bauweise:

* 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher

* Superschlanke, leichte Bauweise mit Glasrücken

* 164.15 x 74.7 x 8.75 mm, 204,6 g

* Konnektivität:

* 2G/3G/4G plus 5G Hochgeschwindigkeitsnetz, optional abschaltbar, für bis zu 2 SIMs

* Bluetooth 5.2 einschließlich LE

* WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6

* Minimale Strahlung mit SAR-Werten von 0.133 W/Kg (Head) und 0.763 W/Kg (Body worn)

* Sieben Sensoren:

* Light and Proximity, G-sensor, E-Compass, Battery Health, Fingerprint, NFC, Gyroscope

* Lieferumfang:

* Transparente Rückenschale

* USB-Ladekabel

* USB Kopfhörer

* USB Netzteil

* SIM Nadel

* Bedienungsanleitung

* Zubehör:

* Display-Protektor glänzend oder matt

* Farbige Rückenschale

* Book Case

Weitere Informationen zu den Produkten, den Partnerschaften und der Philosophie von Volla Systeme finden Sie auf der offiziellen Webseite volla.online.

_Fotos und Bilder zum Volla Phone Quintus auf Anfrage! _

