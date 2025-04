Volla Messages: Sichere Messenger-Alternative zu WhatsApp und Telegram startet in öffentlicher Beta

Der deutsche Hersteller Volla Systeme hat die öffentliche Beta seines neuen Messengers „Volla Messages“ gestartet.

Remscheid, April 2025 – Der deutsche Hersteller von Smartphones und Tablets, Volla Systeme, hat die öffentliche Beta-Version seiner neuen Messenger-App „Volla Messages“ veröffentlicht. Die App ist für Android, Windows, Linux und macOS verfügbar und bietet eine neue Form digitaler Kommunikation: dezentral, sicher und unabhängig von klassischen Server-Infrastrukturen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Messengern erfordert Volla Messages keine Registrierung oder Kontoerstellung. Die App funktioniert komplett ohne zentrale Rechenzentren – stattdessen nutzt sie die sogenannte „Volla Cloud“, ein Netzwerk aus den vernetzten Geräten der Nutzerinnen und Nutzer. Das sorgt nicht nur für maximale Sicherheit, sondern auch für vollständige digitale Unabhängigkeit. Kommunikation wird so wieder zu einer direkten, privaten Angelegenheit zwischen den Menschen, die miteinander in Kontakt treten.

Dezentral durch Holochain: Effizienter als Blockchain

Technische Basis der Volla Cloud ist Holochain – eine Technologie, die zentrale Eigenschaften der Blockchain übernimmt, sie aber in entscheidenden Punkten weiterentwickelt. Holochain nutzt verkettete Datensätze, die auf vernetzten Geräten verteilt sind (Distributed Hashtables), um die Integrität und Konsistenz der Daten zu gewährleisten. Im Gegensatz zur global ausgerichteten Blockchain fokussiert sich Holochain auf einzelne Anwendungsfälle – etwa eine bestimmte Gruppe innerhalb der Volla Messages App. Das macht sie nicht nur schlanker, sondern auch schneller und deutlich energieeffizienter. Der wesentliche Unterschied: Während die Datenmengen in einer klassischen Blockchain kontinuierlich anwachsen – oft bis zur Unbrauchbarkeit – erlaubt Holochain auch das gezielte Löschen von Informationen. Damit bleibt das System dauerhaft performant und flexibel.

Sichere Chats und Gruppen unkompliziert starten

Die Volla Messages App ermöglicht es Anwendern, Kontakte mit gesicherter Identität anzulegen – ganz ohne Vorkenntnisse in kryptografischen Verfahren. Die Einrichtung erfolgt unkompliziert über den Austausch eines Kontaktcodes, der vom eingeladenen Kontakt mit einem Bestätigungscode beantwortet wird. Sobald ein oder mehrere Kontakte hinzugefügt wurden, kann ein privater Chat gestartet werden. Für offene Gruppen lässt sich ebenso einfach ein Einladungscode versenden, der in der Volla Messages App geöffnet wird. So entstehen Nachrichtenkanäle, über die sich Volla Messages als werbefreie Alternative zu Telegram positioniert.

Beta-Start: Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Die Public-Beta-Version umfasst zunächst die wichtigsten Basisfunktionen: Anwender können Textnachrichten senden sowie Links, Fotos und Dateien teilen – inklusive Download-Option. Bereits in Planung sind zudem Audio- und Videokonferenzen, die sowohl mit Einzelkontakten als auch in Gruppen möglich sein werden.

Für Volla OS – und darüber hinaus

Die Volla Messages App ist bereits in Volla OS integriert und für alle aktuellen Volla Smartphones und Tablets mit Volla OS 14 verfügbar. Im Sinne der Langlebigkeits- und Wertbeständigkeitsoffensive wird die App auch bald für ältere Modelle wie das Volla Phone der ersten Generation und das Volla Phone X mit Volla OS 12 bereitgestellt. Volla OS basiert auf Android und zeichnet sich durch ein intelligentes Bedienungskonzept sowie einen kompromisslosen Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre aus. Weitere Informationen zu den in Deutschland entwickelten Smartphones und Tablets finden sich auf der Website des Herstellers.

Offen für alle – mit vollem Quellcode

Volla Messages soll von möglichst vielen Anwenderinnen und Anwendern genutzt werden – unabhängig davon, ob sie ein Volla Phone besitzen oder nicht. Aus diesem Grund steht die Public-Beta-Version bereits für andere Android-Geräte sowie für Windows, Linux und macOS auf der populären Plattform für Open-Source-Software GitHub zur Verfügung. Eine Veröffentlichung in den App Stores von Google, Microsoft und Apple ist geplant, beginnend mit dem Google Play Store. Auf GitHub ist zudem der vollständige Quellcode von Volla Messages einsehbar. So lässt sich nachvollziehen, wie die App funktioniert – ein konsequenter Schritt im Rahmen der Transparenzstrategie, die Volla bereits mit Volla OS verfolgt.

Volla Community Days 2025: Ausblick auf das Cloud-Ökosystem

Der Abschluss der öffentlichen Beta-Phase ist zu den Volla Community Days 2025 geplant, die vom 14. bis 15. Juni in Remscheid stattfinden. Im Rahmen dieses Events wird auch die Volla Cloud offiziell als offenes Ökosystem für Drittanbieter von Apps präsentiert – mit dem Ziel, den Komfort und die Nutzerfreundlichkeit etablierter Plattformen wie iCloud oder Google Cloud zu bieten, dabei jedoch konsequent höchste Datenschutzstandards einzuhalten.

***

Bilder und Screenshots: Volla Messages

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Volla Systeme GmbH

Herr Jörg Wurzer

Kölner Straße 102

Remscheid 42897

Deutschland

fon ..: +49 2191 59897 60

web ..: https://volla.online/

email : presse@volla.systems

Die Volla Systeme GmbH (früher Hallo Welt Systeme UG) wurde 2017 von Dr. Jörg Wurzer gegründet und ist ein unabhängiger, deutscher Hersteller von Smartphones, wahlweise mit dem eigenen Android-Betriebssystem Volla OS oder der mobilen Linux-Distribution Ubuntu Touch. Volla OS zeichnet sich durch einen kompromisslosen Datenschutz und ein einzigartig intelligentes Bedienungskonzept aus.

Nach drei Jahren Forschung und Entwicklung stellte das Unternehmen 2020 das erste Volla Phone mit einer Crowdfunding-Kampagne vor. Mit dem Volla Phone und dem Volla Phone X hat das Unternehmen aus Remscheid das Konzept „Smartphone“ komplett neu gedacht. Alternativ zur Variante mit der Eigenentwicklung Volla OS sind die Geräte auch mit der mobilen Linux-Version Ubuntu Touch erhältlich, für die sich bisher rund 28% der Volla-Kunden entschieden haben.

Gemeinsam mit anderen kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen hat Volla-Phone-Gründer Dr. Jörg Wurzer eine Allianz für mehr Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Schutz der Privatsphäre ins Leben gerufen, die Themen wie Datenschutz, digitale Selbstbestimmung, Open Source, Privatsphäre und Unabhängigkeit von den großen Technologie-Unternehmen vorantreiben möchte. Zu den Partnern zählen Gigaset Communications, die UBports Foundation, der VPN-Anbieter Hide.me, die Suchmaschinen Startpage und Metager sowie der sichere, verschlüsselte E-Mail-Dienst StartMail.

Pressekontakt:

Volla Systeme GmbH

Herr Jörg Wurzer

Kölner Straße 102

Remscheid 42897

fon ..: +49 2191 59897 60

email : presse@volla.systems

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.