Ungarn Sommer 2026: Hauskauf nach neuen Regeln, Balaton-Sommer, Niedrigwasser, Steuern und Selbstständigkeit

Ungarn Online Magazin – 2026: Haus kaufen und leben in Ungarn, ungarische Kultur, neue Fördermöglichkeiten, Balaton-Wasserstand und 5 interaktive Sprachspiele zum ungarisch lernen für Anfänger

Ungarn / Körmend, Juni 2026 – Das neue Magazin „Ungarn im Sommer 2026″ bietet eine faktenbasierte Übersicht über die wichtigsten Entwicklungen des Jahres. Die Ausgabe richtet sich an Auswanderer, Immobilieninteressierte, Ungarn-Reisende und Selbstständige, die verlässliche Informationen zu aktuellen Regelungen und regionalen Veränderungen benötigen.

Neue kommunale Vorgaben beim Immobilienkauf

Mehr als 100 Gemeinden in Ungarn haben 2026 neue Verordnungen eingeführt. Dazu gehören kommunale Vorkaufsrechte sowie Ansiedlungsbeiträge, die je nach Region zwischen 100.000 Forint pro Person und 1,5 Millionen Forint pro Grundstück liegen. Das Magazin erklärt, welche Orte betroffen sind und welche Auswirkungen diese Regelungen für EU-Bürger haben.

Förderprogramme und Steueränderungen

Der staatliche Förderkredit Otthon Start bleibt mit einem festen Zinssatz von 3 Prozent bestehen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das Programm künftig auch für im Ausland Beschäftigte geöffnet werden könnte. Zusätzlich fasst die Ausgabe die wichtigsten NAV-Steuervereinfachungen zusammen – darunter höhere Pauschalen, angehobene Umsatzsteuer-Freigrenzen und reduzierte bürokratische Anforderungen.

Balaton-Sommer 2026: Veranstaltungen und Wasserlage

Die Sommersaison bietet zahlreiche kulturelle Veranstaltungen rund um den Balaton. Gleichzeitig bleiben die Wasserstände kritisch: Der Balaton liegt bei rund 76 Zentimetern, der Velence-See erreicht historische Tiefstände. Seit Ende Mai gilt ein landesweites Feuerverbot, das auch private Gärten betrifft.

Selbstständigkeit: Orientierung für deutschsprachige Gründer

Immer mehr deutschsprachige Auswanderer starten in Ungarn mit Coaching-Angeboten, Retreats, IT-Services oder lokalen Dienstleistungen. Das Magazin zeigt, welche Unternehmensformen sinnvoll sind, wie Behördenwege funktionieren und welche Rolle Steuerberater spielen.

Digitale Ausgabe mit exklusiven Lernspielen

Das Magazin „Ungarn im Sommer 2026“ erscheint als digitaler Download und bietet neben den aktuellen Hintergrundinformationen ein besonderes Extra: fünf vollständig integrierte, interaktive Lernspiele, mit denen Leser sofort und spielerisch erste ungarische Wörter und Strukturen üben können. Diese Lernspiele sind exklusiv Bestandteil der Ausgabe und machen das Magazin zu einem praktischen Begleiter für alle, die Ungarn nicht nur besuchen, sondern auch sprachlich besser verstehen möchten.

Die digitale Ausgabe kann für 2 Euro heruntergeladen werden; mit dem Rabattcode SZIA2 ist der Download aktuell kostenlos. Käufer erhalten eine kompakte, geprüfte Informationssammlung basierend auf offiziellen Verordnungen, Behördenmitteilungen und regionalen Quellen.

Weitere Informationen zur digitalen Ausgabe sowie den fünf integrierten Lernspielen finden sich unter

Ungarisch lernen – Land, Leute, Kultur und Aktuelles Nr. 4:

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Marion Schanné – Digitale Lösungen erstellt seit mehreren Jahren praxisnahe Inhalte zu Ungarn, Sprache, Alltag und regionalen Entwicklungen.

Die Veröffentlichungen richten sich an deutschsprachige Menschen, die in Ungarn leben, dorthin auswandern oder sich fundiert über das Land informieren möchten.

Das Magazin „Ungarn im Sommer 2026“ von ungarisch-lernen.de entstand aus der täglichen Arbeit mit großen deutschsprachigen Communities sowie aus langjähriger Erfahrung in Redaktion, Sprachvermittlung und digitaler Wissensaufbereitung.

Ziel ist es, komplexe Themen wie Immobilienregelungen, Förderprogramme, regionale Veränderungen und sprachliche Grundlagen verständlich und kompakt darzustellen.

Die Inhalte basieren auf offiziellen Verordnungen, NAV-Mitteilungen und regionalen Quellen und werden ohne Werbung bereitgestellt. Die digitale Ausgabe enthält zusätzlich fünf integrierte Lernspiele, die den Einstieg in die ungarische Sprache erleichtern.

Weitere Informationen finden sich unter marion-schanne.de

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