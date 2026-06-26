UNTOLD ONE 2026: Cluj-Napoca wird erneut zum Epizentrum elektronischer Musik

UNTOLD ONE feiert vom 6. bis 9. August 2026 in Cluj-Napoca seine elfte Ausgabe. Mit Headlinern wie Lewis Capaldi, Zara Larsson, Sting und Carl Cox läutet das Festival eine neue Ära ein.

Vom 6. bis 9. August 2026 verwandelt sich Cluj-Napoca in das Epizentrum der Musik und beherbergt das bislang größte UNTOLD-Erlebnis: UNTOLD ONE. Die elfte Ausgabe des rumänischen Festivals findet erneut auf der Cluj Arena statt und läutet nach Angaben der Veranstalter eine neue Ära ein.

Das Line-up kann sich sehen lassen. In der ersten Welle wurden unter anderem Flo Rida, Swae Lee, The Chainsmokers, Kygo, Lost Frequencies, Sebastian Ingrosso, Marshmello, Steve Aoki, Afrojack und R3hab angekündigt. Kurz darauf kam Martin Garrix hinzu, während Lewis Capaldi als Headliner dieser Ausgabe bestätigt wurde und am 19. März auch Zara Larsson als Headlinerin ergänzt wurde. Auch Rocklegende Sting und Techno-Ikone Carl Cox stehen auf dem Programm.

Wie gewohnt verteilt sich das Geschehen auf mehrere Bühnen – darunter Main Stage, Galaxy, Daydreaming und Alchemy, wo internationale Stars bis zum Sonnenaufgang auflegen.

UNTOLD hat sich über die Jahre einen festen Platz unter den weltweit führenden Festivals erobert. Beim European Festival Awards 2015 wurde es als bestes großes Festival Europas ausgezeichnet und belegte 2024 in der DJ-Mag-Liste der Top 100 Festivals weltweit den dritten Platz. Publikationen wie Mixmag und DJ Mag schreiben dem Event zu, Rumänien als wichtige Destination für elektronische Musik etabliert zu haben.

Auch abseits der Bühnen will UNTOLD seine Besucher in eine eigene Welt entführen. Die Veranstalter setzen traditionell auf aufwändige Inszenierungen, Feuerwerke, Lichtshows und versteckte Erlebnisbereiche, die sich über das gesamte Gelände rund um die Cluj Arena erstrecken. Jahr für Jahr reisen Fans aus über 100 Ländern an – und machen das Festival zu einem internationalen Treffpunkt der elektronischen Musikszene.

Preislich bewegen sich die Tickets im üblichen Festival-Rahmen: Vier-Tages-Pässe für den allgemeinen Zugang beginnen aktuell bei etwa 165 bis 200 Euro, VIP-Tickets starten bei rund 450 Euro. Wichtig für Besucher: UNTOLD ist ein vollständig bargeldloses Festival – bezahlt wird ausschließlich über das Armband.

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