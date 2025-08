„Schraube locker – Ring fest“ – Der erste Hochzeitsratgeber, der Männer wirklich abholt

Hochzeitsplanung ohne Kitsch und Klischees: Samuel Diekmann bringt mit „Schraube locker – Ring fest“ einen humorvollen und praxisnahen Hochzeitsratgeber für Männer auf den Markt.

Wenn es um Hochzeitsplanung geht, haben Männer oft nur eine Aufgabe: pünktlich auftauchen. Doch Samuel Diekmann, einer der bekanntesten freien Trauredner Deutschlands, will das ändern. Mit seinem neuen Buch „Schraube locker – Ring fest. Hochzeitsplanung für praktische Männer mit Humor“ bietet er den ersten echten Werkzeugkasten für Bräutigame – informativ, witzig und absolut alltagstauglich.

„Ich habe in 15 Jahren als Trauredner immer wieder erlebt, wie Männer sich aus der Planung zurückziehen – nicht aus Desinteresse, sondern weil sie überfordert sind. Dieses Buch soll helfen – mit einem Augenzwinkern und jeder Menge praktischer Tipps.“

– Samuel Diekmann, Autor

Ein Buch für alle, die (mit)planen wollen – ohne durchzudrehen

Das Taschenbuch richtet sich an Männer, die sich aktiv einbringen möchten, ohne in romantischem Schnörkel zu versinken. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Checklisten im Werkzeugstil, QR-Codes zu nützlichen Links und jede Menge Humor. Von der Budgetplanung über den Junggesellenabschied bis hin zur Rede am Hochzeitstag – dieser Ratgeber nimmt kein Blatt vor den Mund und bleibt immer auf Augenhöhe mit dem Leser.

Neben praktischen Tools bietet das Buch auch Einblicke in die Dynamik zwischen Braut und Bräutigam: Warum Frauen in der Hochzeitsplanung oft von Algorithmen überrollt werden – und wie Männer helfen können, die emotionale Balance zu halten.

Über den Autor

Samuel Diekmann (Jahrgang ’81) war 14 Jahre lang Pastor, bevor er 2013 die Plattform rent-a-pastor.com gründete. Heute ist er einer der gefragtesten Trauredner im deutschsprachigen Raum. Als alleinerziehender Vater von drei Kindern, Coach und Buchautor weiß er, wie man Theorie in Alltag übersetzt – mit Humor, Tiefgang und einem klaren Blick für das Wesentliche.

Buchdaten im Überblick:

Titel: Schraube locker – Ring fest

Untertitel: Hochzeitsplanung für praktische Männer mit Humor

Autor: Samuel Diekmann

Format: Taschenbuch (6×9 Zoll) & Kindle E-Book

Preis: 14,99 EUR (Taschenbuch), 4,99 EUR (E-Book)

ISBN: 979-8294801014

