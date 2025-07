Erlebe die transformative Kraft der 19 Erzengel und spüre selbst die Heilung und Energie

Nutze die geballte Kraft der 19 Erzengel, und entfalte dein gesamtes Potential. Die spirituelle Heilung und Therapie der Engel helfen dir, für dein neues, erfülltes Leben voller Energie und Glück.

Bretten, 29.07.2025 – Wenn die Kraft der 19 Erzengel zusammenkommt, geschieht Unfassbares in deinem Leben.

Wenn Ängste, Zweifel oder Blockaden an der Seele nagen, sich Menschen einsam, fremdbestimmt oder unsicher fühlen, kann spirituelle Heilung in vielen Fällen der richtige Weg sein, um wieder ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Udo Golfmann, der bekannte Engeltherapeut, zeigt diesen Menschen in seinem kommenden Heilerseminar in Leipzig, wie die Kraft der Erzengel dazu beitragen kann.

Mit der Kraft der Erzengel spirituelle Heilung erfahren

Udo Golfmann wendet seine bewährte Methode schon seit 25 Jahren an, beim Heilerseminar in Leipzig präsentiert er erstmals ein neues, überarbeitetes Konzept, mit dem die Teilnehmer die Fähigkeit erlangen, Kontakt mit den himmlischen Wesen aufzunehmen. Es richtet sich an Menschen auf der Suche nach Schutz und neuer Energie, nach spirituellen Antworten und Selbstbestimmung, aber auch an Menschen, die ihre körperliche Gesundheit aufgrund unklarer Beschwerden endlich verbessern wollen.

Ob Probleme mit dem Partner, Angst vor der Zukunft oder Unzufriedenheit mit dem Job, die Kraft der Erzengel hilft ihnen dabei, das Leben optimistisch und voller Zuversicht neu zu gestalten und ihr wahres Potenzial zu entfalten. Durch die intensive Verbindung mit den Engeln erhalten sie Klarheit und tiefe Einsicht: sei es im Hinblick auf private Aspekte wie Ehe und Familie oder im beruflichen Kontext. Die Zukunft liegt auf einmal deutlich vor ihnen, und auch nach dem Heilerseminar in Leipzig lassen sich die erlernten Maßnahmen wunderbar in den Alltag integrieren und anwenden.

Neue Orientierung und neue Energie für das beste Leben

So kann sich nach einer langen Zeit der Hilf- und Schutzlosigkeit die ersehnte innere Zufriedenheit einstellen. Teilnehmer aus früheren Seminaren bestätigen dies immer wieder und berichten, dass sie dank Udo Golfmann endlich sicher wissen, dass die Engel tatsächlich existieren. Gerade in diesen Zeiten, die herausfordernder nicht sein könnten, vermittelt dieses Wissen ein Gefühl von Geborgenheit und Frieden. Ängste und Blockaden werden mit der Kraft der Engel überwunden, Abhängigkeiten und Süchte aufgelöst.

Drei Tage, die für immer im Gedächtnis bleiben

Das dreitägige Heilerseminar in Leipzig findet im Oktober statt und bringt Körper, Geist und Seele in Einklang. Nicht umsonst wird die Engeltherapie auch als Königsdisziplin der Geistheilung bezeichnet. Udo Golfmann weiß, wovon er spricht. 1979 geboren, sammelt er schon als fünfjähriges Kind seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Diese weiteten sich immer mehr aus, bis er als Erwachsener schließlich Ausbildungen zum Angel Therapy PracticionerTM und Certified Angel Reader TM absolvierte.

Die Teilnehmerzahl in seinem Heilerseminar ist jedoch limitiert, so dass sich Interessierte möglichst schnell einen der begehrten Plätze sichern sollten. Hier gibt es weitere Informationen, sowie die Möglichkeit der direkten Anmeldung: https://www.udo-golfmann.de/heilerseminar/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engeltherapie Deutschland

Herr Udo Golfmann

Max-Reger-Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0176 -8702 0728

web ..: http://www.udo-golfmann.de/

email : info@udo-golfmann.de

Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren.

Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: „Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg.“



