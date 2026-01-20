MST Consulting zeigt, wie Social Recruiting die Personalbeschaffung in Handwerksbetrieben revolutioniert

Erfolg entsteht nicht zufällig, sondern durch klare Strategien und die richtigen Systeme.

So schaffen Unternehmen nachhaltiges Wachstum statt kurzfristiger Lösungen.

Fachkräftemangel im Handwerk: Klassische Methoden greifen nicht mehr

Handwerksbetriebe in Deutschland spüren den Fachkräftemangel besonders stark. Offene Stellen bleiben unbesetzt, Aufträge können nicht angenommen werden und bestehende Teams arbeiten dauerhaft am Limit.

Viele Betriebe setzen weiterhin auf klassische Stellenanzeigen mit überschaubarem Erfolg. Die Realität zeigt: Gute Fachkräfte sind selten aktiv auf Jobsuche.

Genau hier setzt Social Recruiting im Handwerk an.

Social Media Recruiting als neue Chance für Handwerksbetriebe

MST Consulting unterstützt Handwerksbetriebe dabei, ihre Personalbeschaffung grundlegend neu aufzustellen. Über gezielte Social-Media-Kampagnen werden potenzielle Mitarbeitende dort erreicht, wo sie sich täglich aufhalten: in den sozialen Netzwerken.

Der Vorteil: Handwerksbetriebe treten nicht mehr anonym als Stellenanbieter auf, sondern präsentieren sich als moderner, attraktiver Arbeitgeber. Authentische Inhalte, klare Kommunikation und einfache Bewerbungsprozesse senken die Hürden für Interessenten erheblich.

Mitarbeitergewinnung durch Social Recruiting: einfach, direkt und effizient

Ein zentrales Merkmal der Social-Recruiting-Strategien von MST Consulting, ist die Vereinfachung des Bewerbungsprozesses.

Statt umfangreicher Bewerbungsunterlagen genügen oft wenige Klicks, um Interesse zu bekunden. Dadurch steigt die Anzahl qualifizierter Bewerbungen deutlich.

Kunden berichten insbesondere von:

– höherer Bewerberqualität

– besserer Passung zwischen Betrieb und Mitarbeitenden

– deutlich weniger Streuverlusten

– Zeitersparnis im gesamten Recruiting-Prozess

Social Recruiting ermöglicht es Handwerksbetrieben, gezielt die richtigen Fachkräfte ohne Umwege anzusprechen .

Arbeitgebermarke stärken und Vertrauen aufbauen

Neben der Personalbeschaffung spielt auch im Handwerk das Employer Branding eine immer größere Rolle. Bewerber möchten wissen, wie der Arbeitsalltag aussieht, wie das Team arbeitet und welche Werte im Betrieb gelebt werden.

MST Consulting entwickelt individuelle Lösungen, die genau diese Aspekte sichtbar machen. Das

Ergebnis: mehr Vertrauen, mehr Identifikation und langfristig weniger Fluktuation.

Nachhaltige Recruiting-Strategien statt kurzfristiger Notlösungen

Der Ansatz von MST Consulting ist klar auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Ziel ist es nicht, kurzfristig offene Stellen zu besetzen, sondern langfristig stabile Teams aufzubauen.

Klare Prozesse, strukturierte Kampagnen und eine authentische Arbeitgeberkommunikation sorgen dafür, dass Handwerksbetriebe dauerhaft von Social Recruiting profitieren.

Social Recruiting als Zukunft der Personalbeschaffung im Handwerk

Social Recruiting ist längst mehr als ein Trend. Es ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Handwerksbetriebe, die frühzeitig auf digitale Recruiting-Strategien setzen, sichern sich einen klaren Vorteil im Kampf um qualifizierte Fachkräfte.

Mit ihrem praxisnahen, individuellen Ansatz zeigt MST Consulting, wie moderne Mitarbeitergewinnung im Handwerk funktioniert.

Wer ist MST Consulting ?

MST Consulting. Die Erfolgsschmiede ist eine digitale Recruiting-Agentur aus dem bayerischen Oberland mit Schwerpunkt auf Social Recruiting, Mitarbeitergewinnung und Employer Branding. Das Unternehmen unterstützt Industrie-, Handwerks- und mittelständische Betriebe dabei, qualifizierte Fachkräfte über gezielte Social-Media-Strategien zu gewinnen. Klare Prozesse, moderne Kommunikation und datenbasierte Kampagnen sorgen für nachhaltige Recruiting-Erfolge.

Firmenkontakt:

Inhaberin / Geschäftsführung: Martina Steinberger

Adresse: Buchberg 11, 83730 Fischbachau, Deutschland

Telefon: +49 176 56837971

E-Mail: kontakt@mst-erfolgsschmiede.de

Website: https://www.mst-erfolgsschmiede.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landsberger Medienagnetur

Herr Ioan Cosneac

Akelei 3

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

fon ..: 01567233849

web ..: http://www.landsberger-medienagentur.de

email : info@landsberger-medienagnetur.de

Wir sind eine Full-Service-Agentur. Von A wie App bis W wie Webdesign. Und sollte eines Tages ein Kanal oder eine Disziplin mit X, Y oder Z auftauchen, nehmen wir die Herausforderung gerne an.

Pressekontakt:

Landsberger Medienagnetur

Herr Ioan Cosneac

Akelei 3

86899 Landsberg am Lech

fon ..: 01567233849

web ..: http://www.landsberger-medienagentur.de

email : info@landsberger-medienagnetur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.