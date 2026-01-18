Computerschrott Entsorgung in Köln – ProCoReX garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung

Ihre Computer Schrott Entsorgung in Köln: ProCoReX sorgt für vollständige Datenvernichtung und ein Plus für die Umwelt.

Mit dem Auslaufen von IT-Systemen stellt sich für viele Unternehmen und Institutionen eine wichtige Frage: Wie lässt sich die Computerschrott Entsorgung in Köln so gestalten, dass Datenschutz, Umweltverantwortung und Nachweispflichten gleichermaßen berücksichtigt werden? ProCoReX ist auf eine Komplettentsorgung spezialisiert, die alle Anforderungen professionell verbindet.

Die Computerschrott Entsorgung in Köln beginnt schon bei der Abholung, die flexibel nach Kundenwunsch erfolgt. Danach werden Altgeräte umweltgerecht sortiert, recycelt und im nächsten Schritt erfolgt die zertifizierte Datenlöschung. Für die Computer Schrott Entsorgung in Köln setzt ProCoReX auf die Festplattenvernichtung nach DIN 66399 – höchste Sicherheitsgarantie, die mit einem offiziellen Zertifikat für jeden Auftrag belegt wird.

Die Besonderheit: Im Preis inbegriffen ist nicht nur die Entsorgung der Hardware, sondern oft auch das Pflanzen von Bäumen und die Förderung sozialer Projekte. Unternehmen, die die Computerschrott Entsorgung in Köln ProCoReX anvertrauen, schützen nicht nur ihre sensiblen Informationen, sondern engagieren sich auch aktiv für eine lebenswerte Umwelt und bessere Gesellschaft.

So gelingt IT-Entsorgung in Köln zeitgemäß, sicher und verantwortungsbewusst. ProCoReX steht für einen unkomplizierten Prozess, zertifizierte Sicherheit, ökologische Nachverwertung und soziales Engagement auf höchstem Niveau – von der ersten Beratung bis zum Abschlusszertifikat.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

