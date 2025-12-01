Individuelle ELA Raumlösung für die Kampagne THE LÄND

ELA Container unterstützt eine umfassende Informations- und Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg.

THE LÄND heißt eine umfassende Informations- und Imagekampagne des Landes Baden-Württemberg, welche die Lebensqualität und Wirtschaftskraft der Region im Südwesten Deutschlands bewirbt. Die Kampagne informiert auch über große Projekte wie den Neubau einer modernen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rottweil. Für die Zeit der Bauphase hat das Land bei ELA Container eine individuell geplante, zweistöckige Raumlösung als Info-Point gemietet. Hier können sich Interessierte über die neue JVA Rottweil und den jeweiligen Baufortschritt informieren.

Der Info-Point besteht aus drei extra breiten ELA Bürocontainern mit einem Innenraum von insgesamt 54 Quadratmetern sowie zwei Dachterrassen mit insgesamt 90 Quadratmetern. Von diesen aus haben Besucher eine optimale Aussicht auf die Baustelle der neuen JVA.

„Wie bei ELA üblich, haben wir alles detailliert mit dem Kunden vorgeplant, termingerecht mit unseren eigenen LKW geliefert und nach dem Aufbau durch unser Montageteam schlüsselfertig übergeben“, sagt Area Sales Manager Michael Rotzinger vom ELA Standort Billigheim in Baden-Württemberg. Auch die Kooperation mit dem Kunden, beispielsweise bei Umsetzung spezieller Anforderungen hinsichtlich der Außengestaltung, sei hervorragend verlaufen.

So nehmen die Farbgebung der ELA Raumodule in Schwefelgelb und spezielle Folierungen mit Logo und grafischen Elementen das Kommunikationsdesign der THE LÄND-Kampagne auf. Verzinkte Stahl-Außentreppen verbinden die beiden Etagen. Für einen hellen und freundlichen Innenraum sorgen weiße Wände, großzügige Fensterflächen und ein LED-Lichtkonzept. Auch die Elektroinstallation, Heiztechnik, Brandschutzelemente und Rauchwarnmelder lieferte ELA Container mit. Die Innenräume sind mit Tischen, Polsterstapelstühlen, Aktenschiebeschränken, Doppelspinden, Sitzbänken und Garderoben ausgestattet.

Das Land Baden-Württemberg investiert rund 280 Millionen Euro in die neue Justizvollzugsanstalt Rottweil. Geplant sind insgesamt 18 Nutzungsbereiche mit einer Gesamtnutzfläche von 25.463 Quadratmetern sowie 502 Haftplätze.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

