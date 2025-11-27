Calumet Photo Video sorgt für Weihnachtsfreude

Bis zum 1. Dezember verschenkt Calumet jeden Tag einen Einkauf

Hamburg, 26. November 2025 – Für die Black Week hat sich Calumet Photo Video diesmal eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Bis einschließlich 1.12. wird täglich ein Einkauf im Wert von bis zu 3.000 Euro zurückerstattet. Zudem werden in den Filialen sowie im Onlineshop in diesem Zeitraum ausgewählte Kameras und Zubehör führender Hersteller zu speziellen Konditionen angeboten.

Wer ein hochwertiges Geschenk für Fotobegeisterte sucht oder sich selbst zum Jahresende mit neuer Fototechnik ausstatten will, findet bei Calumet Photo Video aktuell spezielle Deals u.a. von Canon, Fujifilm, Nikon, OM Systems, Panasonic und Sony. Kameras, Objektive und Zubehör sind in der Black Week zu besonders günstigen Preisen erhältlich. Die voradventliche Schnäppchenjagd lässt sich auch mit einem besonders nachhaltigen Einkauf verbinden: Im Rahmen des Second Hand Black Week Deal bietet Calumet gut erhaltene Gebrauchtgeräte mit einem Rabatt von bis zu 40 Prozent an – noch bis 1. Dezember.

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel

Highlight in der Black Week ist das Gewinnspiel, das ebenfalls noch bis 1.12. online ist. Wer in der Zeit vom 24.11. bis 1.12. im Onlineshop oder in einer Filiale von Calumet Photo Video einkauft, hat die Chance auf eine komplette Erstattung des Kaufpreises, sofern dieser maximal 3.000 Euro beträgt (brutto inklusive Versandkosten). Bei einem höheren Kaufpreis wird eine Teilerstattung gewährt. Teilnehmen können ausschließlich private Verbraucher über 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die Gewinner werden täglich ausgelost.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.calumet.de/events/black-week

Über Calumet Photo Video GmbH

Calumet Photo Video ist einer der führenden Fachhändler für Foto- und Videotechnik in Deutschland. Das Unternehmen steht für ein umfangreiches Sortiment, persönliche Beratung und praxisnahe Services – für Profis wie für ambitionierte Einsteiger.

Über die European Imaging Group (EIG)

Die European Imaging Group ist eine europaweit aktive Unternehmensgruppe für Imaging-Produkte und -Dienstleistungen und Teil der Aurelius Gruppe. Unter ihrem Dach vereint sie führende Fachhändler und Plattformen rund um Fotografie, Video und Content Creation.



