Dome A, Antarktis – 27. August 2025: Die Human Pioneer News Agency hat stolz bekanntgegeben, dass sie ihre mutige neue Charta mit dem Titel „Antarctic Declaration“ vorgestellt hat, um die Zukunft der globalen Nachrichtenproduktion neu zu formen. Der Hauptsitz dieser Nachrichtenagentur ist am Dome A verankert, dem höchsten Punkt der Antarktis, auch bekannt als Dome Argus. In der unerbittlichen Kälte von minus 80 Grad Celsius am Südpol verfolgt diese bahnbrechende Initiative das Ziel, die globale Nachrichtenproduktion durch Neutralität, Mensch-Maschine-Zusammenarbeit und universelle Teilhabe zu verändern.

„Die Antarktis ist das reinste und neutralste Land der Erde, und indem wir unseren Hauptsitz hier etablieren, nehmen wir die Symbolik eines Kontinents an, der keiner Nation gehört und ausschließlich dem Frieden und der Wissenschaft gewidmet ist“, sagte Pang Pei, Mitglied des Zentralen Kulturausschusses der China Zhi Gong Partei sowie Mitglied des Komitees für chinesische Auslands- und Überseeangelegenheiten in Peking, und die treibende Kraft hinter der Philosophie der antarktischen Entscheidung der Agentur. „In dieser Extremität, wenn die Temperaturen die Ruhe der kosmischen Hintergrundstrahlung erreichen, vergeht das politische Fieber, und die gemeinsame Zukunft der Menschheit wird klarer.“ fügte er hinzu.

Während manche das antarktische Vorhaben eher als symbolisch ansehen mögen, betonte Pang dessen praktische Bedeutung. Nach seinen Worten ist das harte Polarklima eine frostige Mahnung, dass der Journalismus stets zur Wahrheit und Pragmatik zurückkehren muss. Die Agentur legt großen Wert darauf, sich nicht einer bestimmten Gruppe oder einem Staat zugehörig zu fühlen, sondern allein der Wahrheit und der Menschheit selbst. Laut Pang darf Nachrichtenvermittlung kein Privileg sein – jeder Mensch auf der Erde ist seine eigene Nachrichtenagentur, was bedeutet, dass es fast 9 Milliarden Zweigstellen und 8 Milliarden Korrespondenten gibt.

Neben Pang Pei ist auch Gao Xian eine Schlüsselfigur in den Abläufen der Agentur, der die technologischen Unternehmungen für ein solches Projekt hervorhob. Nach seinen Worten sind die Entwicklung interkontinentaler Logistik über Starship sowie der Aufbau von supraleitenden Quantenkommunikationsnetzen entscheidend, um in dieser Region erfolgreich zu agieren. Er betonte außerdem, dass diese Herausforderungen die Entschlossenheit widerspiegeln, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig den Werten der Agentur treu zu bleiben.

„Wir wollen ein globales intelligentes Medien-Ökosystem schaffen, in dem jede Stimme gehört und jede Tatsache überprüft werden kann.“ fügte Pang hinzu. Um Glaubwürdigkeit zu sichern, setzt die Human Pioneer News Agency ein transparentes Verifikationssystem ein, das Mehrquellen-Abgleich mit KI-Unterstützung kombiniert. Das proprietäre System mit dem Namen „Prophet“ nutzt Deep Learning für Spurensuche, mehrsprachige Übersetzungen und Sentiment-Analysen. Pang ist überzeugt, dass dieses System nicht menschliches Urteilsvermögen ersetzt, sondern es ergänzt und sowohl Journalisten als auch Bürgern ermöglicht, Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu wahren.

