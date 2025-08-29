Mission Five feiert erstes Jubiläum

Erfolgreicher Start der Marketingagentur für den IT-Channel

Hamburg, im August 2025 – Im August 2024 startete Mission Five als Agentur mit klarem IT-Fokus. Jetzt zieht Tobias Schulte-Ostermann, Geschäftsführer von Mission Five und CPN, eine positive Bilanz. Dabei profitiert die junge Agentur von der gewachsenen Erfahrung des Teams, das vor der Ausgründung bereits jahrelang als Unit innerhalb von CPN agierte. Im 19-köpfigen Team ist somit für jeden Bereich fundiertes Expertenwissen vorhanden.

„Wir haben die Chancen für eine IT-Marketingagentur erkannt und das erste Jahr bestätigt unseren Weg“, so Tobias Schulte-Ostermann. Er sieht die Gründe für den Erfolg vor allem in der Branchenexpertise des Teams: „Wir verstehen die Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden sehr viel schneller als eine Agentur, die in unterschiedlichen Branchen unterwegs ist und sich erst in die Themen einarbeiten muss.“

Dadurch lassen sich beispielsweise Gesprächsrunden, in denen es um Produkte, Geschäftsfelder und Kunden geht, abkürzen und deutlich schneller in die Zielsetzung und Umsetzung starten. David Heßler, der das operative Agenturgeschäft leitet, ergänzt: „Unsere Kunden verstehen uns als Sparringspartner auf Augenhöhe – wir wissen sofort, worum es geht, wenn ein Distributor im Channel sein Produkt anbietet, ein Software-Hersteller seine neue Lösung vermarkten will oder ein Systemhaus neue Businesskunden für seine Dienstleistungen gewinnen möchte.“

Die Kundenliste bestätigt den Erfolg und sie zeigt zugleich die Bandbreite des IT-Channels: So hat Mission Five erfolgreiche Kampagnen u. a. für Bechtle, Logitech, Comspot und Arrow durchgeführt.

Die Bandbreite der Agenturleistungen reicht hier vom klassischen Design über Text, Websites und Videos bis zum Eventmanagement.

Hauptthemen im vergangenen Geschäftsjahr waren die Beauftragung zur Umsetzung neuer Websites, oftmals in Kombination mit einem neuen Brandguide, die Leadgenerierung und IT-spezifische Texte. „Ein Projekt, das immer wieder für Aufsehen sorgt, ist die Website von rob56“, erinnert sich David Heßler. Dennis Bissbort, Geschäftsführer von rob56, kann das bestätigen: „Ich hatte von Anfang an vollstes Vertrauen in das Team von Mission Five. Von der Idee bis zur Umsetzung unseres [rob]overse funktionierte die Zusammenarbeit perfekt. Besonders hat mir die Kommunikation auf Augenhöhe gefallen. Und wir sind noch lange nicht am Ziel: Die nächsten Reisen in neue Sphären sind bereits in Planung.“

Auch David Heßler, dessen Team gerade um zwei Azubis ergänzt wurde, blickt positiv in die Zukunft: „Im kommenden Halbjahr stehen spannende Projekte an, mit einigen Kunden geht es bereits in die Planung für 2026. Langweilig wird uns so schnell nicht.“

Über Mission Five

Die Marketingagentur mit Sitz in Hamburg hat sich auf die IT-Branche spezialisiert. Sie deckt sämtliche Kompetenzen aus den Bereichen Strategie und Konzeption, Content Creation, Webdesign und Web-Development, Markenaufbau und -entwicklung sowie Event-Planung ab. Mission Five gehört zur Byteclub-Gruppe, die Geschäftsführung besteht aus Tobias Schulte-Ostermann und Max Eggert.

Über den BYTECLUB

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, CPN, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services, FLS, Flötotto CZ und Mission Five gehören aktuell insgesamt zehn starke Eigenmarken und Beteiligungen zum Byteclub. Damit deckt die Unternehmensgruppe an über 50 Standorten sämtliche Produkte und Dienstleistungen für alle IT-Bereiche ab. Der Fokus der einzelnen Marken liegt auf Bereichen wie IT-Solutions, IT-Network, Consulting, Commerce, Marketing oder Support und Repair. Gewerbliche Grosskunden, mittelständische und kleine Unternehmen oder private Endverbraucher werden dabei mit der entsprechenden Marke adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke, Mathias Harms und Max Eggert zusammen, der Firmensitz befindet sich in Hamburg.

