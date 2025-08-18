Energie für unterwegs: Das MagSafe kompatible Ladegerät von Laut

Der neue Power Charge Riser+ verfügt über einen 10.000 mAh Akku, USB-C-Kabel und einen integrierten Ständer

Hamburg, im August 2025 – Der neue Power Charge Riser+ kombiniert kabellose und -gebundene Ladefunktionen mit den Vorteilen einer Powerbank und eines Stands für das iPhone im kleinen Gehäuse. Damit erweist sich das multifunktionale Tool als praktischer Begleiter auf Reisen – auch bei leichtem Gepäck.

Nicht nur unterwegs, auch am Arbeitsplatz oder zu Hause lädt Power Charge Riser+ das iPhone und andere MagSafe-kompatible Geräte kabellos auf. Alternativ kann das mitgelieferte USB-C-Kabel für die Stromversorgung genutzt werden. Dank des langlebigen 10.000 mAH-Akkus steht zudem jederzeit eine Energiereserve bereit, auch wenn es mal keine Steckdose gibt, z.B. beim Camping oder Wandern in der Natur. Der integrierte Ständer ermöglicht komfortablen Videogenuss und freihändiges Telefonieren. Auch das integrierte Ladekabel hat eine zusätzliche Funktion: Es dient zugleich als Halteschlaufe, so ist für einen sicheren Halt beim Tragen gesorgt.

Für Besitzer älterer iPhone-Modelle mit Lightning-Schnittstelle und ohne MagSafe-Funktion bietet Laut die Variante Power Charge Riser Mini mit je einem Lightning- und einem USB-C-Anschluss sowie mit integrierten Kabeln an.

UVP und Verfügbarkeit:

Power Charger Riser+ wird zum UVP von 59,99 Euro angeboten, Power Charger Riser Mini für 49,99 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt.

Alle Produkte von LAUT können einfach im eigenen Webshop bestellt werden. Eine Auswahl ist zudem in den Shops von Fachhandelspartner Comspot erhältlich.

Link zur Website von LAUT: https://www.itslaut.eu/de

Über LAUT

LAUT bietet ein breites Portfolio an Zubehörprodukten mit klarem Fokus auf dem Schutz aller mobilen Geräte von Apple. Hohe Qualitätsstandards treffen dabei auf Designs für jeden Geschmack: Von dezent über modisch-elegant bis auffallend-witzig. Die global agierende, frische Marke hat ihren Hauptsitz in Hamburg mit Standorten in den USA und HongKong. Geschäftsführerin ist Maike Burghardt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.itslaut.eu/de

