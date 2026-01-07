Festplatten shreddern in Magdeburg: ProCoReX setzt neue Standards in der sicheren Datenvernichtung

Mit ProCoReX werden Festplatten und Datenträger in Magdeburg zuverlässig und zertifiziert vernichtet. Für lückenlosen Datenschutz und nachhaltige IT-Entsorgung.

Datenschutz zählt heute zu den wichtigsten Aufgaben moderner Unternehmen. Gerade im Zuge der Digitalisierung und verschärfter Datenschutzbestimmungen ist ein durchdachtes Konzept zur sicheren Entsorgung elektronischer Speichermedien unerlässlich. Wer Festplatten shreddern in Magdeburg möchte, findet in ProCoReX einen erfahrenen Partner für rechtskonforme und transparente Prozesse.

In Magdeburg profitieren Unternehmen und Behörden vom umfassenden Service: Festplatten und Datenträger werden vor Ort in verschlossenen Sicherheitsbehältern abgeholt, umgehend in zertifizierten Anlagen vernichtet und sämtliche Abläufe lückenlos dokumentiert. Beim Datenträger shreddern in Magdeburg setzt ProCoReX konsequent auf Verfahren, die den strengen Vorgaben der DIN 66399 sowie der DSGVO entsprechen. So ist sichergestellt, dass keine Informationen zurückbleiben und der Datenschutz auf höchstem Niveau gewahrt bleibt.

Darüber hinaus legt das Unternehmen größten Wert auf eine nachhaltige Verwertung der anfallenden Komponenten. Nach dem Festplatten shreddern in Magdeburg gelangen verwertbare Materialien in die Kreislaufwirtschaft und ermöglichen so ressourcenschonendes Wirtschaften. Gleichzeitig wird jeder Einzelvorgang mit einem offiziellen Zertifikat für den Kunden bestätigt.

ProCoReX bietet flexible Terminabsprachen, individuelle Beratung und umfassende Unterstützung bei allen Fragen rund um IT-Security und Datenvernichtung. Datenträger shreddern in Magdeburg wird so zur verantwortungsvollen Rundum-Dienstleistung – zugeschnitten auf jedes Sicherheitsbedürfnis und jede Unternehmensgröße.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

