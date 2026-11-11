Fenstersanierungsbonus 2027 – Fenster Schmidinger https://www.fenster-schmidinger.at/

Starten Sie jetzt in eine energieeffiziente Zukunft mit dem Fenstertauschbonus.

Bis zu 5.000 EUR Förderung sichern: Warum sich der Fenstertausch mit Fenster Schmidinger in Oberösterreich jetzt besonders lohnt

Zieht es in Ihrem Zuhause unangenehm durch die Fensterritzen oder steigen Ihre Heizkosten Jahr für Jahr an? Alte, undichte Fenster sind oft die größten Energiefresser in einem Gebäude. Ein moderner Fenstertausch in Linz-Oberösterreich (OÖ) senkt nicht nur Ihre laufenden Energiekosten erheblich, sondern steigert auch den Wohnkomfort, den Schallschutz und den Wert Ihrer Immobilie. Und das Beste daran: Der Staat unterstützt Sie bei diesem Vorhaben kräftig. Mit dem kommenden Sanierungsbonus 2027 winken Ihnen bis zu 5.000 EUR Zuschuss – vorausgesetzt, Sie stellen jetzt rechtzeitig die richtigen Weichen.

Die Fakten zum neuen Sanierungsbonus 2027

Ab dem 4. Jänner 2027 öffnet das Förderportal des Bundes wieder seine Pforten. Für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Reihenhäusern bedeutet das eine enorme finanzielle Entlastung:

– Bis zu 4.000 EUR Förderung gibt es allein für den Austausch von mindestens 75 Prozent der bestehenden Fenster und Außentüren.

– Bis zu 5.000 EUR Förderung erhalten Sie, wenn Sie den Fenstertausch direkt mit der Montage eines außenliegenden Sonnenschutzes – wie etwa hochwertigen Rollläden oder Raffstores – kombinieren.

Gefördert werden dabei maximal 30 Prozent der förderfähigen Investitionskosten.

Warten Sie nicht, bis die kalte Jahreszeit Ihr Budget belastet und die Fördertöpfe wieder knapp werden. Nutzen Sie die kommenden Wochen für eine entspannte und fundierte Planung Ihres Projekts. Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin bei Fenster Schmidinger in Gramastetten.

Quellen:

https://www.fenster-schmidinger.at/sanierungsbonus-fenstertausch-oesterreich/

https://fensterlinz.blogspot.com/2026/11/alle-faq-rund-um-fenster-schmidinger.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schmidinger GmbH – Fenster & Türen etc. aus Linz-Oberösterreich

Herr Florian Schmidinger

Gewerbepark 6

4201 Gramastetten

Österreich

fon ..: 07239 7031 0

web ..: https://fensterlinz.blogspot.com/2026/11/alle-faq-rund-um-fenster-schmidinger.html

email : office@fensterschmidinger.at

Fenster und Türen aus Linz:

Schmidinger GmbH

Gewerbepark 6

A-4201 Gramastetten bei Linz

Bezirk Urfahr Umgebung

Tel 07239 7031 0

office@fensterschmidinger.at

Pressekontakt:

Schmidinger GmbH – Fenster & Türen etc. aus Linz-Oberösterreich

Herr Florian Schmidinger

Gewerbepark 6

4201 Gramastetten

fon ..: 07239 7031 0

web ..: https://fensterlinz.blogspot.com/2026/11/alle-faq-rund-um-fenster-schmidinger.html

email : office@fensterschmidinger.at

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