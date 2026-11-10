Headhunter für Technik & Vertrieb In Wien und ganz Österreich – https://www.mbmc.at/

MBMC Headhunting & Executive Search mit Sitz in Wien ist eine österreichische Headhunting-Boutique mit klarer Spezialisierung auf Vertrieb, Sales, & Technik.

In einem Umfeld, das von schnellen technologischen Veränderungen, intensivem Wettbewerb und einem deutlich spürbaren Engpass an qualifizierten Fachkräften gekennzeichnet ist, entwickelt sich die Besetzung entscheidender Positionen für viele Unternehmen zu einer zentralen strategischen Aufgabe. Herkömmliche Stellenausschreibungen und klassische Rekrutierungswege geraten dabei zunehmend an ihre Grenzen, weil sie in erster Linie nur den überschaubaren Teil des Arbeitsmarktes ansprechen, der sich ohnehin gerade aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle befindet. An genau dieser Stelle greift MBMC Headhunting & Executive Search ein: Das Unternehmen mit Sitz in Wien hat sich als hochspezialisierte österreichische Headhunting-Boutique positioniert und konzentriert sich klar auf die Felder Vertrieb, Sales und Technik. Unter der Führung von Geschäftsführer Markus Baldauf begleitet ein eingespieltes Team sowohl österreichische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als auch international tätige Konzerne bei der Suche nach und der Gewinnung von erstklassigen Fach- und Führungskräften in ganz Österreich.

Das Selbstverständnis von MBMC beruht auf der Überzeugung, dass hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur selten über Massenbewerbungen gefunden werden, sondern vielmehr durch eine gezielte, diskrete und persönliche Direktansprache. Anstatt passiv auf eingehende Lebensläufe zu warten, tritt das Team als aktiver Talentscout am Markt auf. Im Rahmen eines strukturierten Research- und Zielfirmen-Prozesses werden genau jene Persönlichkeiten herausgefiltert, die sowohl fachlich als auch menschlich zu den Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers passen – und das selbst dann, wenn diese Personen in einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis stehen und gar nicht aktiv nach einer neuen beruflichen Herausforderung suchen. Diese Ansprache passiver Kandidaten bildet das Herzstück des Executive Search bei MBMC und verschafft den betreuten Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Wiener Headhunting-Boutique liegt in ihrer konsequenten Spezialisierung auf bestimmte Branchen und Funktionen. Während viele Personalberatungen als Generalisten auftreten, fokussiert sich MBMC seit mehr als 15 Jahren auf das Zusammenspiel von Technik, Engineering, IT sowie B2B-Vertrieb und Sales.

Diese Tiefe ermöglicht ein fundiertes Marktverständnis und die Fähigkeit, selbst komplexe technische oder vertriebliche Anforderungsprofile präzise zu erfassen. Das Spektrum der besetzten Rollen reicht vom erfahrenen Spezialisten über Projektleiter, Vertriebsingenieure, Key Account Manager und Gebietsverkaufsleiter bis hin zu Betriebsleitern, technischen Leitern, Vertriebsleitern und Geschäftsführern. Besonders an der Schnittstelle zwischen Technik und Verkauf – etwa im technischen Vertrieb oder im Service-Management – spielt MBMC seine gesamte Expertise aus. Hinter diesem Erfolg steht ein beeindruckendes, über viele Jahre organisch gewachsenes Netzwerk. Seit 2010 hat MBMC eine eigene Datenbank aufgebaut, die heute mehr als 50.000 qualifizierte Kontakte zu Spezialistinnen, Spezialisten und Führungskräften in Österreich umfasst. Kombiniert mit modernen Active-Sourcing-Methoden über Business-Netzwerke wie LinkedIn und XING sowie branchenspezifische Plattformen entsteht ein sogenanntes 360°-Suchmodell. Dabei versteht sich MBMC ausdrücklich nicht als bloßer Lebenslauf-Vermittler oder reine Stellenanzeigen-Agentur. Jede potenzielle Kandidatin und jeder potenzielle Kandidat durchläuft vor der Präsentation beim Kunden ein persönliches Interview und eine sorgfältige Vorqualifizierung. Neben der fachlichen Qualifikation werden dabei vor allem die tatsächliche Wechselbereitschaft, die persönliche Motivation sowie die kulturelle Passung zum jeweiligen Unternehmen intensiv geprüft. Für die Auftraggeber – vom innovativen Familienbetrieb im österreichischen Mittelstand bis hin zu großen internationalen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen – bedeutet diese Arbeitsweise eine enorme Zeitersparnis und höchste Planungssicherheit.

Geschäftsführer Markus Baldauf, der selbst auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Segment zurückblickt, legt größten Wert auf einen Boutique-Charakter mit persönlicher und partnerschaftlicher Betreuung. Mandanten werden nicht an wechselnde Junior-Recruiter weitergereicht, sondern profitieren von einem festen Ansprechpartner, der den gesamten Suchprozess von der ersten Bedarfsanalyse über die Verhandlungsphase bis hin zur Vertragsunterzeichnung und Nachbetreuung begleitet. Auch bei hochsensiblen oder verdeckten Suchen, etwa wenn eine bestehende Führungsposition diskret neu besetzt werden muss, gewährleistet MBMC absolute Vertraulichkeit. Obwohl das Hauptbüro im zehnten Wiener Gemeindebezirk angesiedelt ist, erstreckt sich der Wirkungskreis von MBMC über das gesamte Bundesgebiet. Mit eigenen Gesprächs- und Meeting-Standorten in Wien, Linz, Graz und Tirol sowie einem dichten Netzwerk in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und dem Burgenland verbindet das Unternehmen bundesweite Kandidatenreichweite mit starker regionaler Verankerung.

Darüber hinaus ermöglichen internationale Research-Partner die erfolgreiche Besetzung von Positionen im gesamten DACH-Raum sowie in Zentral- und Osteuropa (CEE). Die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes spiegelt sich eindrucksvoll in den Kennzahlen und Auszeichnungen des Unternehmens wider. Mit jährlich rund 150 bis 200 erfolgreichen Besetzungen, einer durchschnittlichen Besetzungsdauer von lediglich vier bis sechs Wochen und einer außergewöhnlich hohen Wiederbeauftragungsquote beweist MBMC Tag für Tag seine Effizienz. Eine verbindliche Nachbesetzungsgarantie sowie das Versprechen, so lange zu suchen, bis die vakante Position tatsächlich optimal besetzt ist, unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Diese konsequente Ergebnisorientierung blieb auch in der Branche nicht unbemerkt: MBMC wurde bereits 2019 sowie vier Jahre in Folge von 2023 bis 2026 als einer der führenden Top-Headhunter und Executive-Search-Berater Österreichs ausgezeichnet. MBMC Headhunting & Executive Search verkörpert eine moderne, zielgerichtete und hochprofessionelle Form der Personalgewinnung. Durch die Verbindung aus tiefem Branchenverständnis in Vertrieb und Technik, einem riesigen österreichweiten Netzwerk und der persönlichen Direktansprache durch Markus Baldauf und sein Team bietet die Wiener Boutique genau jene verlässliche Partnerschaft, die Unternehmen heute benötigen, um im Wettbewerb um die besten Köpfe nachhaltig erfolgreich zu sein.

Quelle:

Headhunter für Technik & Vertrieb In Wien und ganz Österreich – https://www.mbmc.at/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Markus Baldauf

Gudrunstrasse 168/48

1100 Wien

Österreich

fon ..: +43 660 999 10 20

web ..: https://share.google/0RcdIutrRq7Cvm4BO

email : office@mbmc.at

MBMC Headhunting & Executive Search mit Sitz in Wien ist eine österreichische Headhunting-Boutique mit klarer Spezialisierung auf Vertrieb, Sales, & Technik. MBMC Geschäftsführer Markus Baldauf und sein Team unterstützen österreichische KMU und internationale Unternehmen in Österreich durch gezielte Direktansprache.

Pressekontakt:

Headhunter für Technik & Vertrieb In Wien und ganz Österreich – https://www.mbmc.at/

Herr Markus Baldauf

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