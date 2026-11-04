Weihnachten mit Teddy Herz und seinen Gästen 2026 – Schlagerstars hautnah im T.E.C. Erfurt erleben!

Sechs Schlagerstars, festliche Musik und persönliche Begegnungen: Am 24. November 2026 lädt Teddy Herz zur öffentlichen TV-Aufzeichnung ins T.E.C. Erfurt ein. Der Eintritt ist frei!

TV-Aufzeichnung am 24. November mit Helmut Hill, Margitta, Michael Larsen, Peter Sebastian, Steffen Sturm und Yve Marwan – Weihnachtsmusik, Autogramme und persönliche Begegnungen bei freiem Eintritt!

Am Dienstag 24. November 2026 ab ca. 14 Uhr verwandelt sich die weihnachtlich geschmückte Bühne im Eingang B des T.E.C. Erfurt in ein Fernsehstudio. Sänger und Entertainer _Teddy Herz_ präsentiert die beliebte Familiensendung „Weihnachten mit _Teddy Herz_ und seinen Gästen“ 2026 und begrüßt sechs Schlagerstars zu einem stimmungsvollen Nachmittag voller Weihnachtsmusik, persönlicher Gespräche und besonderer Begegnungen.

Schlagerfans und Besucher sind als Zaungäste Herzlich Willkommen – der Eintritt ist frei! Die TV-Aufzeichnung dauert voraussichtlich bis etwa 17/18 Uhr.

Sechs Schlagerstars zu Gast bei _Teddy Herz_

Helmut Hill – Der sympathische Schlagersänger aus Oberhessen blickt auf eine vielseitige musikalische Laufbahn zurück. Nach seinen Anfängen als Trompeter und seiner Begeisterung für die Steirische Harmonika steht er seit vielen Jahren als Frontmann der Partyband Holidays auf der Bühne. Heute begeistert er auch als Solokünstler mit gefühlvollen Schlagern und Stimmungsliedern. Nach seiner Mitwirkung bei „Schlager Musikanten unterwegs“ in Salzburg und seinem Auftritt bei der Center Tour in Vellmar freut er sich auf ein weihnachtliches Wiedersehen.

Margitta – Die Sängerin aus Bad Zwischenahn wurde als Frontfrau der bekannten Formation „Margitta & ihre Töchter“ einem breiten Publikum bekannt. Mit zahlreichen Fernsehauftritten und ihrer Teilnahme am Grand Prix der Volksmusik machte sie auf sich aufmerksam. Seit vielen Jahren ist sie nun als Solokünstlerin erfolgreich und begeistert mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Schlager, Country und Discofox.

Michael Larsen – Der vielseitige Sänger, Entertainer, Komponist und Textdichter wurde 1987 mit der „Goldenen Stimmgabel“ als bester Nachwuchskünstler ausgezeichnet und war unter anderem in der legendären ZDF-Hitparade zu Gast. Als erfolgreicher Textautor schrieb er für bekannte Künstler wie die Amigos, Fantasy, Hein Simons und Graham Bonney und erhielt dafür mehrfach Goldauszeichnungen. Seine musikalische Bandbreite reicht von Schlager bis Swing.

Peter Sebastian – Der vielseitige Sänger, Entertainer, Texter und Musikproduzent gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Persönlichkeiten der deutschen Schlagerszene. Mit zahlreichen Fernsehauftritten, unter anderem in der legendären ZDF-Hitparade, begeistert er sein Publikum. Besondere Anerkennung verdient sein langjähriges soziales Engagement zugunsten unfallgeschädigter Kinder, für das er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde.

Steffen Sturm – Der beliebte Sänger und leidenschaftliche Musiker gehört zu den Publikumslieblingen der Schlager Musikanten. Zahlreiche Auszeichnungen beim Offiziellen Deutschen „Schlager Preis“ sowie wiederholte Erfolge als „Schlager der Woche“ und „Schlager des Monats“ unterstreichen seine Beliebtheit. Bei „Schlager Musikanten unterwegs“ in Salzburg begegnete er _Teddy Herz_ ganz zufällig mit einem „Coffee To Go“, dem gleichnamigen Titel seiner Single in der Hand. Zuletzt präsentierte er bei der „Schlager Musikanten unterwegs – Center Tour“ in Vellmar seine brandneue Single „Die Nacht der Nächte (Bella Ciao)“.

Yve Marwan – Die sympathische Schlagersängerin aus dem Raum München begeistert mit ihrer frischen Stimme, modernen Schlagermelodien und schwungvollen Neuinterpretationen bekannter Klassiker. Mit ihrer aktuellen Single „Du bist perfekt für mich“ präsentiert sie einen Titel aus eigener Feder. Nach ihrer Mitwirkung bei „Schlager Musikanten unterwegs“ in Salzburg ist sie nun auch bei der Weihnachtssendung im T.E.C. Erfurt dabei.

Persönliche Gespräche und stimmungsvolle Weihnachtsmusik

Im Mittelpunkt der Sendung stehen neben den musikalischen Beiträgen die Menschen hinter den Künstlernamen.

Sänger und Entertainer _Teddy Herz_ begrüßt seine Gäste einzeln zu persönlichen Gesprächen am weihnachtlich dekorierten Stehtisch. Dabei geht es um Weihnachtstraditionen, besondere Erinnerungen, persönliche Erlebnisse und natürlich um die Schönste Zeit des Jahres.

Im Anschluss an jedes Gespräch präsentiert der jeweilige Gast ein stimmungsvolles Weihnachtslied auf der Bühne. Auch _Teddy Herz_ selbst wird wieder musikalisch für Weihnachtsstimmung sorgen.

Welche Weihnachtslieder die Künstlerinnen und Künstler präsentieren, bleibt bis zur Aufzeichnung eine Überraschung.

Autogramme, CDs und persönliche Begegnungen an den Künstlertischen

Auch abseits der Bühne dürfen sich die Besucher auf persönliche Begegnungen freuen. An eigenen Künstlertischen geben die Schlagerstars Autogramme, signieren CDs, bieten Merchandise-Artikel an und stehen ihren Fans für persönliche Gespräche zur Verfügung.

So bietet die TV-Aufzeichnung eine besondere Gelegenheit, die Künstler hautnah kennenzulernen, Erinnerungsfotos zu machen und vielleicht sogar das eine oder andere Weihnachtsgeschenk zu entdecken.

Grande Finale mit Glücksfee Fortuna

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher beim Grande Finale: Auch in diesem Jahr ist Glücksfee Fortuna wieder dabei und überreicht den Künstlerinnen und Künstlern ihre Weihnachtsgeschenke.

Damit findet der gemeinsame Nachmittag einen festlichen Abschluss voller weihnachtlicher Überraschungen.

TV-Premiere am 13. Dezember 2026

Die TV-Premiere der Familiensendung „Weihnachten mit _Teddy Herz_ und seinen Gästen“ 2026 findet am Sonntag 13. Dezember 2026 um 20:15 Uhr im Schlager Musikanten TV statt.

Anschließend läuft die Weihnachtssendung bis einschließlich Silvester täglich um 20:15 Uhr im Abendprogramm. Darüber hinaus ist sie direkt nach der TV-Premiere jederzeit in der Mediathek abrufbar.

Seid dabei – der Eintritt ist frei!

Dienstag 24. November 2026

T.E.C. Erfurt – Eingang B

Beginn der TV-Aufzeichnung: ca. 14 Uhr

Voraussichtliches Ende: ca. 17/18 Uhr

Freut Euch auf einen stimmungsvollen Nachmittag mit _Teddy Herz_ und seinen musikalischen Gästen, Weihnachtsliedern, Autogrammen und persönlichen Begegnungen.

Zaungäste sind wie immer Herzlich Willkommen – der Eintritt ist frei!

Die Sendung wird von _Reuthers_ Media für das Schlager Musikanten TV produziert.

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