Heimat-Rundblick Nr. 158 erscheint ab Mitte November

Neu: Geschichte – Kultur – Natur aus der Region Hamme, Oste, Wümme, Weser

Osterholz, 31.10.2026. Die Druckerpresse-Verlag UG (haftungsbeschränkt) hat auf einer Redaktionssitzung in der Museumsanlage Osterholz die neue Edition des „Heimat-Rundblick“ vorgestellt und besprochen. Die Ausgabe Nr. 158 widmet sich einem breiten Themenspektrum aus Regionalgeschichte, Natur, Kultur und Gegenwart im Raum Osterholz-Scharmbeck. Das Heft kann ab Mitte November als Abonnement oder als Einzelheft bezogen werden. Mit der neuen Ausgabe führt der Verlag die thematische Ausrichtung der Zeitschrift fort: regionale Stoffe, historische Bezüge und Beobachtungen aus Natur und Kultur werden in einem Heft zusammengeführt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Beiträge zu „Wetter und Klima im Raum Osterholz-Scharmbeck“, plattdeutsche „Lach- und Torfgeschichten“, der „Bremer Beat-Club“, die „Stunde der Wintervögel“, „Schmetterlinge in der Region“ sowie die „Wandbilder im Lesumer Sperrwerk“. Auch Themen wie „Hexengeschichten, Huttens und Milch-Champagner“, die Moorregenerierung in Niedersachsen, „Heinrich Vogeler und Lodz“ und der „Warzenbeißer“ sind Teil der Ausgabe. Wie gewohnt enthält das Heft auch Tipps und Veranstaltungshinweise. Damit richtet sich der „Heimat-Rundblick“ an Leserinnen und Leser, die sich für regionale Entwicklungen, Erinnerungskultur, Naturbeobachtung und lokale Geschichte interessieren.

Regionale Themen zwischen Geschichte, Natur und Kultur

Die in Osterholz besprochene Nr. 158 zeigt eine große inhaltliche Bandbreite. Der Beitrag zu Wetter und Klima im Raum Osterholz-Scharmbeck greift ein Thema auf, das lokale Beobachtungen und langfristige Veränderungen miteinander verbindet. Naturkundliche Akzente setzen die Texte zur „Stunde der Wintervögel“, zu Schmetterlingen in der Region und zum Warzenbeißer. Sie lenken den Blick auf Arten und Lebensräume, die auch vor Ort wahrgenommen werden können. Geschichtliche und kulturelle Bezüge prägen weitere Beiträge. Die plattdeutschen „Lach- und Torfgeschichten“ knüpfen an Sprache, Humor und Alltagskultur der Region an. Der „Bremer Beat-Club“ verweist auf ein Stück Musik- und Fernsehgeschichte mit regionaler Strahlkraft. Mit den Wandbildern im Lesumer Sperrwerk rückt ein konkreter Ort in den Fokus, an dem Kunst, Bauwerk und Landschaft zusammenkommen. Auch die Themen „Hexengeschichten, Huttens und Milch-Champagner“ sowie „Heinrich Vogeler und Lodz“ erweitern den Blick über einzelne Orte hinaus, ohne den regionalen Bezug aus dem Blick zu verlieren. Die Moorregenerierung in Niedersachsen greift einen landschaftlich und historisch eng mit der Region verbundenen Themenbereich auf.

Ausgabe ab Mitte November erhältlich

Die Redaktionssitzung in der Museumsanlage Osterholz diente der inhaltlichen Abstimmung und Vorstellung der neuen Edition. Der „Heimat-Rundblick“ versteht sich als Zeitschrift für Leserinnen und Leser, die regionale Themen vertieft nachlesen möchten. Die Mischung aus historischen Beiträgen, Naturthemen, kulturellen Beobachtungen und Veranstaltungshinweisen bleibt auch in der Nr. 158 prägend. Das Heft ist ab Mitte November als Abonnement oder Einzelheft erhältlich. Interessierte Leserinnen und Leser können sich über den Verlag und die Website www.heimat-rundblick.de informieren. Dort finden sich auch Angaben zum Unternehmen und zur Zeitschrift. Mit der Ausgabe Nr. 158 setzt die Druckerpresse-Verlag UG (haftungsbeschränkt) die kontinuierliche Veröffentlichung des „Heimat-Rundblick“ fort. Für die kommenden Wochen steht zunächst die Auslieferung der neuen Edition im Mittelpunkt. Der Verlag stellt damit erneut ein Heft bereit, das unterschiedliche Perspektiven auf den Raum Osterholz-Scharmbeck und angrenzende Themenfelder bündelt.

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Die Druckerpresse-Verlag UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz in Lilienthal ist ein Verlag und veröffentlicht die Zeitschrift „Heimat-Rundblick“. Die Publikation richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für regionale Themen, Geschichte, Natur, Kultur sowie Hinweise auf Veranstaltungen interessieren. Weitere Informationen sind unter http://www.heimat-rundblick.de abrufbar.

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