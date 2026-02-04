Such nicht nach Gold – der neue Duettsong von Dominik Heinz featuring Janika Anjuli

Ein neues Duo ist geboren

Das Schlagerpublikum fordert seit vielen Jahren, dass sich der Popschlager weiterentwickelt. Neue Titel sollen nicht nur neu klingen, sondern auch neue Wege gehen. Durch die konsequente Verbindung von Schlager und EDM (Electronic Dance Music) beschreitet Musikproduzent Dominik Heinz genau diesen Weg und liefert mit seinen Produktionen den nächsten Schritt in der Evolution des deutschen Schlagers.

Mit „Such nicht nach Gold“ veröffentlichen Dominik Heinz und Janika Anjuli einen modernen EDM-Schlager, der emotionale Tiefe mit zeitgemäßer Club-Ästhetik verbindet. Der Song vereint tanzbare elektronische Elemente mit der Melodiösität des klassischen deutschen Schlagers und richtet sich gleichermaßen an Schlager- wie an Dance-affines Publikum.

Im Mittelpunkt der Produktion stehen neben der innovativen Musik die außergewöhnlichen und vielfach ausgezeichneten Stimmen von Janika Anjuli und Dominik Heinz. 2024 gewann Janika Anjuli die Hauptkategorie „Beste Solosängerin“ beim Deutschen Rock & Pop Preis, während Dominik Heinz im selben Jahr in vier Kategorien als Produzent ausgezeichnet wurde. Im darauffolgenden Jahr formten sie das Duo „Dominik Heinz feat. Janika Anjuli“ und wurden zur nächsten Preisverleihung wieder eingeladen, bei der sie in acht Kategorien ausgezeichnet wurden, darunter Beste Komposition, bester deutscher Text, Beste Single des Jahres, Beste Studioaufnahme des Jahres sowie Bester Song des Jahres (deutschsprachig).

Mit der Single „Such nicht nach Gold“ eröffnet das Duo nun 2026 ein neues musikalisches Kapitel. Erstmals arbeiten Dominik Heinz und Janika Anjuli dabei mit dem Texter Matthias Köster zusammen, der selbst seit vielen Jahren als DJ aktiv ist und ein sicheres Gespür dafür entwickelt hat, welche Themen und Inhalte beim Schlagerpublikum ankommen.

Der Titel bewegt sich im Spannungsfeld zwischen emotionalem Storytelling und clubtauglicher Produktion. Die zentrale Botschaft des Songs lautet: Das wahre Gold findet man nicht im Außen, sondern im Herzen. Damit ist „Such nicht nach Gold“ kein klassisches Liebesduett, in dem sich die Protagonisten lediglich gegenseitig anschmachten, sondern ein moderner Appell gegen Oberflächlichkeit mit dem klaren Fokus auf Echtheit und emotionale Werte.

Eine eingängige Hookline, ein treibender Beat und die prämierten Stimmen der Duettpartner machen „Such nicht nach Gold“ sowohl radiotauglich als auch DJ-kompatibel und unterstreichen den Anspruch, modernen Popschlager mit zeitgemäßer EDM-Energie und künstlerischer Substanz zu verbinden.

VÖ-Datum: 06.02.2026

Musikproduktion: Dominik Heinz

Musik: Dominik Heinz

Text: Matthias Köster

Gesang: Janika Anjuli & Dominik Heinz

Label: Schlagerrepublik

Genre: EDM-Schlager, Popschlager

