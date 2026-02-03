Leipzig liest 2026 im BFW Leipzig: Reise-Performance für alle Sinne

Wenn Fernweh auf Humor, Musik und große Bilder trifft, dann ist Thomas Bauer zu Gast im BFW Leipzig!

Leipzig, 03.02.2026 – Im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2026 und des _Lesefestivals „Leipzig liest“_ lädt das BFW Leipzig am Freitag, den 20. März 2026, zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung ein: Der Abenteurer, Autor und Weltenbummler _Thomas Bauer _präsentiert eine multimediale Reise-Performance, die Literatur, Fotografie und Livemusik verbindet.

Bereits seit fast 20 Jahren beteiligt sich das BFW Leipzig als externer Leseort erfolgreich am Festival „Leipzig liest“. Auch 2026 öffnet die Bildungseinrichtung ihre Türen für ein besonderes kulturelles Highlight.

Unter dem Titel _“So haben Sie Asien noch nie erlebt“_ nimmt Thomas Bauer das Publikum mit auf eine ebenso humorvolle wie eindrucksvolle Reise durch Asien. Lebendig erzählt und selbstironisch berichtet er von seinen Erlebnissen – darunter Fahrten mit der Fahrradrikscha entlang des Mekong durch Laos, Kambodscha, Thailand und Malaysia, skurrile Begegnungen am Straßenrand, ein ungewöhnlicher Ringkampf um eine Schlafstätte sowie seine Pilgerreise zu 88 buddhistischen Tempeln auf der japanischen Insel Shikoku. Höhepunkt ist die Umrundung des heiligen Berges Kailash in Tibet – zu Fuß, auf dem Dach der Welt.

Begleitet wird die Lesung von der Band „Angels‘ Share“, die live zu spektakulären Fotografien spielt und so eine atmosphärische Verbindung aus Wort, Bild und Musik schafft. Die Veranstaltung ist damit weit mehr als eine klassische Lesung – sie ist eine Reise-Performance für alle Sinne.

Über den Autor

Thomas Bauer zählt zu den außergewöhnlichsten Abenteurern unserer Zeit. Seine Reisen führten ihn unter anderem mit dem Postrad um Frankreich, per Fahrradrikscha von Laos nach Singapur, paddelnd über die Donau bis zum Schwarzen Meer, zu Fuß durch Südamerika und auf tausende Kilometer Jakobswege durch Europa. Er zog mit dem Hundeschlitten durch Grönland und beobachtete im Himalaya einen der letzten Schneeleoparden. Seine Vorträge zeichnen sich durch Authentizität, Nähe und feinen Humor aus.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Freitag, 20. März 2026

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Großer Mehrzweckraum, Haus 3, BFW Leipzig, Georg-Schumann-Straße 148, 04159 Leipzig

Eintritt: frei

Versorgung: Speisen und Getränke im Bistro des BFW Leipzig erhältlich

Bücher & Autogramme: vor und nach der Veranstaltung beim Autor

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Platzreservierung ist nicht möglich; ein frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen.

_Wir sind eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation. Unsere Räumlichkeiten sind deshalb barrierearm und gut erreichbar._

Weitere Informationen sind auf der _Veranstaltungsseite des BFW Leipzig_ zu finden.

Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung.

Die beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei.

Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult.

