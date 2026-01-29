Ein Walzer für die Ewigkeit: Michaela Birka veröffentlicht „Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“

Johann Strauß hätte seine Freude an dem Lied

Mit ihrer neuen Single setzt Michaela Birka ein mutiges Zeichen für klassische Romantik und erfüllt sich einen Kindheitstraum. Das stimmungsvolle Video entstand im Kamerahaus Bernburg.

In einer Zeit, in der schnelle Beats die Schlagerbranche dominieren, entscheidet sich Michaela Birka bewusst für Gefühl, Ruhe und Eleganz. Am 30. Januar 2026 veröffentlicht die Künstlerin mit „Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“ ihre zweite Single im Walzerrhythmus und knüpft damit atmosphärisch an ihren Titel „Schneeflocken tanzen im Lichterglanz“ an. Der neue Song ist eine Hommage an die Unbeschwertheit und die großen Melodien, die Michaela Birka seit jeher begleiten.

Die Liebe zum Dreivierteltakt wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Schon als Kind träumte sie davon, Operettensängerin zu werden, inspiriert von den beschwingten Kompositionen eines Johann Strauß. Diese frühen musikalischen Wurzeln prägen bis heute ihren künstlerischen Weg. In ihrem damaligen Chor waren es stets die Walzer und Operettenarien, die ihr als Solopartien anvertraut wurden.

Für die Entstehung dieses besonderen Titels zeichnen Georg und Walter Wörle verantwortlich. Dass das renommierte Autorenteam ihr diesen Walzer anbot, empfindet Michaela Birka als große Ehre und Bestätigung ihrer musikalischen Identität. Gemeinsam beweisen sie Mut, sich dem aktuellen Trend entgegenzustellen und stattdessen auf zeitlose Qualität zu setzen.

Passend zur Musik wurde auch das visuelle Erlebnis mit großer Sorgfalt gestaltet. Das Musikvideo wurde von Denny Schönemann (Star Promotion Studios) produziert. Als Kulisse diente das Kamerahaus Bernburg, das den nostalgischen und warmen Charakter des Liedes perfekt unterstreicht.

„Dreh Dich mit mir im Dreivierteltakt“ ist mehr als nur ein Lied – es ist eine Einladung zum Träumen und Loslassen. Mit Wärme, tiefem Gefühl und einem Hauch Nostalgie erinnert der Song daran, dass es manchmal nur einen Schritt, eine Drehung und den richtigen Takt braucht, um sich ganz nah zu sein. Aufgrund dieser romantischen Botschaft eignet sich der Titel auch hervorragend als Hochzeitstanz.

Michaela Birka steht für klassische, romantische Melodien. Mit dieser Veröffentlichung unterstreicht sie erneut, dass Leichtigkeit und Liebe zeitlos sind.

Text und Musik: Georg und Walter Wörle

Produktion: Musicland

Video-Produktion: Starpromotion

Label: Lieblingsschlager, LC 84861

VÖ-Datum: 30.01.2026

Quelle: Lieblingsschlager/ Denny Schönemann

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.