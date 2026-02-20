Romantasy-Reihe: Aachener Autorin mit Debütroman

Karin Rattay hat unter dem Pseudonym Lia Rivers mit „Sprache der Seelen“ einen New Adult/Young Adult-Romantasy-Roman veröffentlicht. Es ist der Auftakt zur „Connected“-Reihe.

„Schwere, dunkle Wolken zogen auf und die Luft knisterte vor Anspannung. Der Wind ließ die Blätter der Bäume im Wald hin und her tanzen und unheimliche Lieder singen. Grellgelbe, blitzende Augen lugten angriffslustig hinter hohen, dunkelgrünen Bäumen und Büschen hervor, die einen schmalen Pfad umgaben. Seitlich wurde der Ort von großen, moosbewachsenen Felsbrocken eingeschlossen, die wie stumme Wächter wirkten.“

Mitten in dieses Knistern zwischen Gefahr und Verheißung wird eine 16-Jährige hineingezogen, deren Träume mehr sind als Einbildung und deren Geschichte die Aachener Autorin Karin Rattay in ihrem Debütroman „Sprache der Seelen“ unter dem Pseudonym Lia Rivers erzählt. Der Roman ist zugleich Auftakt der „Connected“-Reihe, für die die Autorin bereits für mehrere Bände im Kuneli-Verlag unter Vertrag steht.

Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Katy, die in einem Kinderheim in Rhode Island aufwächst und bis zu ihrem Geburtstag glaubt, ein ganz normales Mädchen zu sein. Doch als sie nachts von albtraumhaften Visionen heimgesucht wird, gerät ihr bisheriges Leben aus den Fugen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Yuna und dem geheimnisvollen Finn versucht sie herauszufinden, was hinter den Träumen steckt – bis in Katy unerwartete Kräfte erwachen. Sie trägt ein Geheimnis in sich, das das Potenzial hat, die Welt zu verändern. „Sprache der Seelen“ verbindet New Adult/Young Adult-Romantik mit mystischer Fantasy und einem Sog aus Spannung, Gefühlen und großen Fragen: Was ist Schicksal – und was freie Entscheidung? Wem kann man trauen, wenn die eigene Wahrnehmung zur Grenze zwischen Realität und Magie wird?

„Mich hat die Idee nicht losgelassen, dass unsere stärksten Verbindungen oft jenseits von Worten entstehen. Katys Geschichte ist für mich ein Abenteuer über Vertrauen, erste Liebe – und darüber, wie viel Mut es kostet, sich der eigenen Wahrheit zu stellen“, sagt Karin Rattay. Die Autorin arbeitet im Qualitätsmanagement und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Aachen. „,Sprache der Seelen‘ ist ein New Adult/Young Adult-Romantasy-Roman, weil Gefühle und erste Liebe hier genauso viel zählen wie Gefahr und Entscheidungen. Katys Visionen weisen ihr den Weg, und die Seelenmagie wird zur Sprache, über die sie sich selbst neu begreift. Die Secret-Society-Vibes des Romans entstehen aus einer Welt, in der Macht organisiert ist und jede Wahrheit ihren Preis hat.“

Der Roman richtet sich an junge Erwachsene und an erwachsenen Leser von New Adult/Young Adult-Romantasy jeden Alters, die emotionale Nähe, starke Freundschaftsbande und ein übergeordnetes Serien-Mysterium lieben. „Sprache der Seelen“ erscheint am 1. März 2026, 512 Seiten kosten als E-Book 8,99 Euro, als Taschenbuch 14,99 Euro und als Schmuckausgabe mit Veredelung, Farbschnitt und Goodies 21,99 Euro. Taschenbuch und Schmuckausgabe können signiert direkt beim Verlag bestellt werden unter https://www.kuneli-verlag.de/index.php/buecher/romance/romantasy/reihen-serien-romantasy/connected/con-01-sprache-der-seelen.

