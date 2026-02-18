Kunst im Unternehmenskontext. Erste Umsetzung zum Weltfrauentag mit Vernissage in Mönchengladbach

ArtNetworkStudio und MAX54 Gallery bringen Kunst dorthin, wo Entscheidungen fallen. Zum Weltfrauentag entsteht in Mönchengladbach ein neuer Ansatz für Kunst im Unternehmenskontext.

Augsburg, Mönchengladbach, Februar 2026

Was bedeutet Kunst in einer Zeit, in der Unternehmen permanent über Werte, Verantwortung und Haltung sprechen. Diese Frage stand im Mittelpunkt eines kuratorischen Austauschs zwischen Alexander Niggemann, Gründer von ArtNetworkStudio, und Dr. Arne Freiherr von Neubeck von der MAX54 Gallery in Augsburg.

Ausgangspunkt der Gespräche waren Arbeiten der international anerkannten Künstlerin Patrizia Casagranda, deren Werke sich mit weiblicher Stärke, gesellschaftlichen Grenzen und Verantwortung auseinandersetzen. Schnell wurde deutlich, dass diese Arbeiten mehr sind als ästhetische Objekte. Sie erzeugen Reibung, fordern Haltung und stellen Fragen, die über den klassischen Galerieraum hinausweisen.

ArtNetworkStudio und MAX54 Gallery verfolgen daher einen Ansatz, der Kunst bewusst aus dem White Cube herausführt. Ziel ist es, Kunst nicht primär zu erklären oder zu verkaufen, sondern sie temporär in unternehmerische Räume zu integrieren. Nicht als Dekoration, sondern als Spiegel für Werte, Selbstverantwortung und Führung.

Während die MAX54 Gallery weiterhin den klassischen Galeriebetrieb und den Verkauf zeitgenössischer Kunst verantwortet, positioniert sich ArtNetworkStudio ergänzend als kuratorische Plattform für Kunstvermietung und Kunstleasing. Unternehmen erhalten so die Möglichkeit, mit Originalwerken zu arbeiten, ohne sie besitzen zu müssen. Entscheidend ist nicht der Besitz, sondern die Wirkung im Raum und im Denken.

Aus dieser gemeinsamen Haltung heraus entsteht nun ein erster sichtbarer Schritt. Zum Weltfrauentag am 08. März 2026 wird die Zusammenarbeit erstmals öffentlich. In der wineBANK Niederrhein in Mönchengladbach realisieren ArtNetworkStudio, MAX54 Gallery und die wineBANK Niederrhein eine erste Vernissage mit Arbeiten von Patrizia Casagranda.

Die Künstlerin ist am Tag der Eröffnung von 11.00 bis 13.00 Uhr persönlich vor Ort und steht für Gespräche zur Verfügung. Am Nachmittag geben Dr. Arne Freiherr von Neubeck und Alexander Niggemann vertiefende Impulse zur Einordnung der Arbeiten und zur Rolle von Kunst im Unternehmenskontext. Die Vernissage markiert den Auftakt einer Ausstellung, die zunächst bis zum 26.03.2026 in der wineBANK Niederrhein präsent bleibt.

Der Impuls am Nachmittag versteht sich bewusst als inhaltliche Vertiefung des Künstlergesprächs am Vormittag und schlägt den Bogen von künstlerischer Haltung zu unternehmerischer Wirkung.

Kunst darf begeistern.

Doch richtig eingesetzt schafft sie Wirkung.

Persönlich. Unternehmerisch. Strategisch.

Über Dr. Arne Freiherr von Neubeck

Dr. Arne Freiherr von Neubeck ist Unternehmer, Autor und Speaker mit einem klaren Blick hinter die Kulissen des internationalen Kunstmarktes. In über 300 Vorträgen hat er Menschen informiert, inspiriert und unterhalten. Er beleuchtet einen Markt, der für viele wie eine Blackbox erscheint, jedoch klaren wirtschaftlichen Mechanismen folgt.

Seine beruflichen Wurzeln liegen in der Vermögensverwaltung. Die Finanzmarktkrisen führten ihn konsequent in den Bereich der Sachwerte und schließlich in den Kunstmarkt. Daraus entstand über Jahre hinweg ein spezialisiertes Dienstleistungshaus zur strategischen Begleitung im Kunstsegment.

Von Neubeck analysiert Preisentwicklungen, erklärt die Dynamiken zwischen Angebot, Nachfrage, Netzwerken und Marketing und begleitet Privatpersonen sowie Unternehmen beim nachhaltigen Einstieg in den Kunstmarkt. Sein Fokus liegt auf Substanz, Werthaltigkeit und strategischer Wirkung.

Über Alexander Niggemann

Alexander Niggemann ist Unternehmer, Investor, Autor und Speaker mit einem klaren Fokus auf Werte, Substanz und nachhaltige Wertentwicklung. Seit über zwei Jahrzehnten begleitet er Unternehmen in strategischen Fragen der Positionierung, Struktur und Vermögensbildung.

Seine Verbindung zur Kunst ist biografisch geprägt. Sein Vater war Kunstmaler, seine Großmutter Galeristin in Dänemark. Aufgewachsen zwischen Atelier und Ausstellung entwickelte er früh eine Nähe zur Kunst, die später durch eine analytische Betrachtung von Markt, Wert und strategischem Einsatz ergänzt wurde.

Mit ArtNetworkStudio verbindet Niggemann unternehmerische Praxis mit kultureller Perspektive. Er zeigt, wie Kunst Identität schärfen, unternehmerische Haltung sichtbar machen und als langfristiger Vermögensbaustein sinnvoll integriert werden kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CTS FAD Niggemann / ArtNetworkStudio

Herr Alexander Niggemann

Born 17

41379 Brüggen

Deutschland

fon ..: +49 179 4257761

web ..: https://artnetworkstudio.com

email : info@artnetworkstudio.com

Über ArtNetworkStudio

ArtNetworkStudio ist eine kuratorische Plattform für Kunst im Unternehmenskontext. Ziel ist es, Kunst dort wirksam zu machen, wo Haltung, Verantwortung und Entscheidungen sichtbar werden. Der Fokus liegt auf der temporären Integration von Originalwerken in unternehmerische Räume, über Vermietung und Leasing, ohne Kapitalbindung. ArtNetworkStudio versteht Kunst nicht als Dekoration, sondern als strategischen Impuls für Identität, Führung und kulturelle Positionierung.

Pressekontakt:

CTS FAD Niggemann / ArtNetworkStudio

Herr Alexander Niggemann

Born 17

41379 Brüggen

fon ..: +49 179 4257761

email : info@artnetworkstudio.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.