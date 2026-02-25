Weltfrauentag: Niggemann & Hauptmann holen internationale Künstlerin Patrizia Casagranda nach Mönchengladbach

Zum Weltfrauentag zeigen ArtNetworkStudio und wineBANK Niederrhein Werke der international renommierten Künstlerin Patrizia Casagranda, persönlich vor Ort in Mönchengladbach.

Mönchengladbach

Zum Weltfrauentag am Sonntag, 08. März 2026, laden Jennifer Hauptmann von der wineBANK Niederrhein und Alexander Niggemann von ArtNetworkStudio zu einer besonderen Ausstellung nach Mönchengladbach ein. Präsentiert werden Werke der international anerkannten Künstlerin Patrizia Casagranda.

Unter dem Titel „Starke Frauen und verbotene Früchte hinter Gittern“ thematisiert die Ausstellung weibliche Stärke, Verletzlichkeit und gesellschaftliche Grenzen. Casagrandas Arbeiten stehen für eine kraftvolle Bildsprache und eine klare Haltung. Die Künstlerin setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Frauenrechte, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auseinander. Ihre Werke verstehen sich als künstlerisches Statement für Selbstbestimmung, Verantwortung und gesellschaftlichen Wandel.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 08.03.2026, ab 11.00 Uhr in der wineBANK Niederrhein eröffnet. Patrizia Casagranda ist eine deutsch-italienische Künstlerin. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt und ihr Atelier in Krefeld, nahe der niederländischen Grenze. Sie wird persönlich vor Ort sein und spricht im Rahmen eines Künstlergesprächs über ihre Arbeit, ihre Motivation und die gesellschaftlichen Themen hinter ihren Werken. Das Künstlergespräch wird gemeinsam mit Dr. Arne Freiherr von Neubeck, Inhaber der MAX54 Gallery in Augsburg und Galerievertretung von Patrizia Casagranda, sowie Alexander Niggemann von ArtNetworkStudio geführt.

Jennifer Hauptmann, Managerin der wineBANK Niederrhein, betont die bewusste Wahl des Datums. Der Weltfrauentag sei ein starkes Zeichen, um Kunst zu zeigen, die Haltung hat und gesellschaftliche Relevanz besitzt.

Um FRAUEN in Kunst und Wein zu vereinen, steht in der wineBANK und wineBAR der Monat März im Zeichen des Weinguts Lungarotti, einem der bedeutendsten Weingüter Umbriens. Das Weingut wird derzeit von Chiara Lungarotti und ihrer Schwester Teresa Severini geführt, die Lungarotti-Stiftung liegt in den Händen ihrer Mutter Maria Grazia Lungarotti. Tradition und (F)Empowerment.

Alexander Niggemann ergänzt, dass Casagrandas Werke nicht provozieren, um der Provokation willen. Sie seien ästhetisch kraftvoll und zugleich tiefgründig und laden zur Auseinandersetzung mit Freiheit, Grenzen und Verantwortung ein.

Die Ausstellung wird von ArtNetworkStudio in Kooperation mit der wineBANK Niederrhein und der MAX54 Gallery umgesetzt. Im Anschluss an die Eröffnung ist sie als Dauerausstellung bis einschließlich 26. März 2026 exklusiv für wineBANK Member und ihre Gäste zugänglich.

Über die Künstlerin: Die international gefeierte deutsch-italienische Künstlerin Patrizia Casagranda (*1979 in Stuttgart) zählt zu den spannendsten Positionen der zeitgenössischen Urban Art. Mit einer unverwechselbaren Bildsprache und einer technisch außergewöhnlichen Arbeitsweise hat sie sich weltweit einen Namen gemacht. Ihre Werke sind international ausgestellt, vielfach ausgezeichnet und in bedeutenden Ausstellungskontexten vertreten, unter anderem auch in einer Gruppenausstellung neben dem Street-Art-Phänomen Banksy.

Casagrandas Arbeiten waren in renommierten Ausstellungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Südkorea, Mauritius und Frankreich zu sehen. Ihre internationale Präsenz wird durch bedeutende Auszeichnungen unterstrichen: Sie gehörte zu den Preisträgerinnen der Biennale in Florenz 2021 und 2023, nahm an der 60. Biennale Arte di Venezia 2024 teil und wurde mit ihren Werken auf der Biennale d’Arte di Roma 2025 ausgezeichnet. Diese Erfolge festigen ihren Ruf als eine der gefragtesten Künstlerinnen ihrer Generation. Zwischen einer Ausstellung bei den Olympischen Spielen in Mailand und der nächsten Biennale führt sie ihr Weg für einen Vormittag nach Mönchengladbach.

Im Zentrum ihres künstlerischen Schaffens steht ein gesellschaftlich hochaktuelles Thema: die Frau. Ob indische Müllsammlerinnen aus der Kaste der Kabelia, ukrainische Soldatinnen oder historische weibliche Ikonen. Casagranda porträtiert Frauen in ihrer Vielfalt, Würde und Stärke. Ihre Werke sind Hommage und kraftvolles Statement zugleich: Sie zeigen Frauen als Heldinnen des Alltags, als Symbol für Widerstandskraft, Identität und Selbstbestimmung.

Charakteristisch für Casagrandas Kunst ist ihre einzigartige, mehrschichtige Technik. Sie verbindet Elemente der Urban Art und des Graffiti mit klassischen malerischen Ansätzen. Ihre Werke entstehen auf recycelten Materialien wie Jute, Papier, Stoff oder Karton. Bewusst gewählte Bildträger, die dem Werk eine zusätzliche inhaltliche Dimension verleihen. Mithilfe einer grobmaschigen Schablone presst sie das Motiv in mehreren Farbschichten auf die Oberfläche und erzeugt so eine reliefartige, fast skulpturale Struktur. Aus der Nähe wirken ihre Arbeiten abstrakt; erst mit zunehmendem Abstand fügt sich das Motiv zu einem eindrucksvollen Gesamtbild zusammen. Eine zeitgenössische Interpretation pointillistischer Sehgewohnheiten.

Durch diese technisch anspruchsvolle Arbeitsweise und die emotionale Kraft ihrer Motive ist Patrizia Casagranda auf dem internationalen Kunstmarkt stark gefragt. Ihre Werke verbinden gesellschaftliche Relevanz mit ästhetischer Intensität und positionieren sie klar als eine der prägenden Stimmen der aktuellen Urban Contemporary Art.

Terminübersicht

Vernissage zum Weltfrauentag

Sonntag, 08. März 2026 und Daueraustellung bis 26.03.2026

Beginn: 11.00 Uhr

Ort: wineBANK Niederrhein, Abteistraße 11, 41061 Mönchengladbach

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CTS FAD Niggemann / ArtNetworkStudio

Herr Alexander Niggemann

Born 17

41379 Brüggen

Deutschland

fon ..: +49 179 4257761

web ..: https://artnetworkstudio.com

email : info@artnetworkstudio.com

Über ArtNetworkStudio

ArtNetworkStudio ist eine kuratorische Plattform für Kunst im Unternehmenskontext. Ziel ist es, Kunst dort wirksam zu machen, wo Haltung, Verantwortung und Entscheidungen sichtbar werden. Der Fokus liegt auf der temporären Integration von Originalwerken in unternehmerische Räume, über Vermietung und Leasing, ohne Kapitalbindung. ArtNetworkStudio versteht Kunst nicht als Dekoration, sondern als strategischen Impuls für Identität, Führung und kulturelle Positionierung.

Pressekontakt:

CTS FAD NIGGEMANN / ArtNetworkStudio

Herr Alexander Niggemann

Born 17

41379 Brüggen

fon ..: +491794257761

email : info@artnetworkstudio.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.