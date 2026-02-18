Fleurissen von Rael Wissdorf erscheint im Trivocum Verlag

„Fleurissen“ ist Rael Wissdorfs groß angelegter Roman über den Nexus – Quantenmagie als literarisches Modell zwischen Wissenschaft und Phantastik. Von Florenz bis zur Basilikata, wo Kausalität bricht.

Egling, 17.02.2026 – Im Trivocum Verlag ist der Roman _Fleurissen_ von Rael Wissdorf erschienen. Das Buch verbindet historische Nachkriegsatmosphäre mit phantastischen Elementen und entwickelt ein eigenständiges Worldbuilding rund um den Nexus – ein fiktionales Konzept, das im Roman als „Quantenmagie“ beschrieben wird.

Die Handlung führt von den Ruinen des Nachkriegs-Florenz über die Toskana bis in die Basilikata. Im Hintergrund wirkt ein verdeckter Konflikt zwischen zwei Blutlinien; im Vordergrund steht ein Junge, dessen Begabung ihn in einen Kampf hineinzieht, der weit über persönliche Schicksale hinausreicht.

Markus Auer (Trivocum Verlag) sagt:

„_Fleurissen_ ist ein Roman, der sich Zeit nimmt – und sie sich verdient. Uns hat vor allem die Konsequenz des Worldbuildings überzeugt: Das Fantastische ist hier kein Schmuck, sondern Motor der Handlung.“

Rael Wissdorf erklärt:

„Mich hat weniger ‚Magie‘ interessiert als die Frage, was passiert, wenn Wirklichkeit plötzlich verhandelbar wird. Der Nexus ist dafür ein literarisches Werkzeug – und ein Prüfstein für die Figuren.“

Zum fiktionalen Ansatz ergänzt Wissdorf:

„Der Begriff ‚Quantenmagie‘ ist im Roman bewusst märchenhaft abgewandelt. Er soll keine Physik ersetzen, sondern eine Erzählform ermöglichen, die Konsequenzen ernst nimmt – auch dort, wo Realität brüchig wird.“

Der Roman erscheint ab 1. März 2026 als Kindle, EPub, Taschenbuch und in einer Hardcover-Leinen Ausgabe mit Schutzumschlag.

Eckdaten zur Veröffentlichung

Titel: _Fleurissen_

Autor: Rael Wissdorf

Verlag: Trivocum Verlag

Genre: Historischer Roman / Mystery / Phantastik

Umfang: ca. 674 Seiten (Taschenbuch)

Erhältlich: https://bit.ly/3Ot0sbV

Der Trivocum Verlag ist ein unabhängiger Verlag mit dem Motto „Bücher mit Geschichte“. Er wurde 2015 von Markus Auer gegründet und hat sich auf die Veröffentlichung von Büchern spezialisiert, bei denen nicht nur die Handlung, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Werkes im Fokus steht.

Verlagsschwerpunkte und Autoren:

Fantasy und Science Fiction: Ein zentraler Bestandteil des Verlagsprogramms ist die Neuauflage der 8-bändigen „Höhlenwelt-Saga“ des verstorbenen deutschen Fantasy-Autors Harald Evers. Des Weiteren veröffentlicht der Verlag Science Fiction und Politthriller von Autoren wie Frank Breuer.

Horror, Krimis und Erzählungen: Das Programm umfasst auch morbide Horrorromane (z.B. von Karin Leroch) sowie Krimis und Erzählungen von Rael Wissdorf, wie zb die neue Cozy Crime Reihe „Callaghan & Monty“.

Märchen: Die Lektorin und Märchensammlerin Shara Whitfield veröffentlicht ihre „Märchenwelt“ im Trivocum Verlag.

Internationale Ausgaben: Der Verlag publiziert auch Werke in englischer Sprache, wie die „Hawks Effect Romanserie“.

Musik: Neben Büchern ist der Verlag unter dem Label „Trivocum Music“ auch im Musikbereich tätig, um außergewöhnliche Musiktalente zu fördern.

Der Verlag legt Wert auf unabhängiges Publizieren mit Haltung und ist bestrebt, die Geschichten hinter den Büchern zu teilen.

