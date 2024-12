Oh Weihnachtszeit, Oh Weihnachtszeit – die aktuelle single zum Fest von Matt König

Oh du schöne Weihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür.

Rechtzeitig zum Fest, präsentiert Matt König einen seiner neuen Weihnachtssongs.

In „Oh Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit“ geht es um die Veränderung des Weihnachtsfestes. Alles wird schneller, alles wird lauter.

Überfluss, Konsum, lautdröhnende Weihnachtsmusik und Hektik rund um die Feiertage. Überall stehen und hängen Weihnachtsmänner.

Geschenke werden kaum selbst noch eingepackt. Schon im Herbst soll man auf Weihnachten eingestimmt werden.

Wo sind Besinnlichkeit, Heimlichkeit und echte Vorfreude?

Und ist das Fest vorbei und man kommt zur Ruhe, freut man sich dennoch wieder auf das Fest im kommenden Jahr. Auf das Zusammenkommen der Familien, gutes Essen, Geselligkeit und ja, auch Weihnachtsmusik, die man lange nicht gehört hat.

Zukünftig vielleicht auch mit dem neuen Song von Matt König.

Während der Weihnachtszeit ist Matt König auf Weihnachtsveranstaltungen auch mit Weihnachtsswing zu erleben. Und über das Jahr begeistert er mit seinen Schlagern und Popschlagern.

Artist: Matt König

Text: Matthias König

Musik: Matthias König

ISRC: DEG792300106

Label: Nice Records LC 06512

Quelle: büro Matt König

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

