Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Tödliche ostfriesische Ferien“ von Elke Nansen im Klarant Verlag

Ein verschwundenes junges Mädchen, ein unheimlicher Fremder, eine Leiche und ein gefährlicher Undercover-Einsatz! Die Emder Kommissare Rike Waatstedt und Richard Faber ermitteln auf Hochtouren.

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Elke Nansen sorgt das Verschwinden eines jungen Mädchens für Aufregung. Ist sie ausgerissen oder wurde sie entführt? Opa Knut wird zu einem Undercover-Einsatz abkommandiert, doch als dann eine Leiche gefunden wird, spitzt sich die Lage plötzlich zu!

Zum Inhalt von „Tödliche ostfriesische Ferien“:

»Himmel, was ist hier los? Ein Notfallanruf von Opa Knut!« Das neue Luxushotel Meerkönigin in der Krummhörn lockt die Reichen und Schönen nach Ostfriesland – doch die Idylle wird jäh gestört, als die 14-jährige Mareike spurlos verschwindet. Die Jugendliche verbrachte die Ferien mit ihrem Vater, dem schwerreichen Geschäftsmann Alexander von Tieden, und dessen neuer Frau in der Meerkönigin. Ist Mareike nach einem heftigen Streit mit ihrem Vater ausgerissen und in die Fänge eines Verbrechers geraten? Oder hat der unheimliche Mann, den Zeugen zuletzt am Pool mit ihr gesehen haben, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Für die Kommissare Richard Faber und Rike Waatstedt von der Kripo Emden wird der Fall zur Geduldsprobe. Mareikes Vater blockiert jeden öffentlichen Aufruf, und die Spurensuche führt ins Leere. Ein riskanter Plan muss her: Opa Knut wird in die Meerkönigin eingeschleust, um undercover zu ermitteln. Doch kurz darauf gibt es eine Leiche, und Knut Waatstedt gerät in tödliche Gefahr …

Nach den Ostfriesenkrimis „Tödliche Krummhörn“, „Tödliche Leyhörn“, „Tödliches Ostfriesland“, „Tödliches Pilsum“, „Tödliches Rysum“, „Tödliches Campen“, „Tödliches Wangerooge“, „Tödliches Fehnland“, „Tödliches Wattenmeer“, „Tödliches Marschland“, „Tödliches Rheiderland“, „Tödliches To Huus“, „Tödliches Ostfriesenherz“, „Tödlicher Ostfriesenschwindel“, „Tödliches Ostfriesengold“, „Tödliche Ostfriesengeister“ und „Tödlicher Ostfriesenschmaus“ ist jetzt „Tödliche ostfriesische Ferien“ erschienen.

Der Titel ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple iTunes, Thalia, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Tödliche ostfriesische Ferien“ ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DPD7HJ1K sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073697348.

Die Autorin:

Elke Nansen ist das Pseudonym einer Autorin, die den Norden und Ostfriesland liebt. Die Nordsee, die unendliche friesische Weite, das platte Land mit seinen ganz speziellen Charakteren – diese Region hat ihren eigenen rauen Charme, hier kann Elke Nansen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und so schreiben sich die spannendsten Geschichten manchmal wie von selbst … Besonders angetan haben es der Autorin die ostfriesischen Inseln, die sie alle schon besucht hat. Als leidenschaftliche Taucherin liebt Elke Nansen die See und das Wasser. 8 Jahre hat sie im niedersächsischen Städtchen Verden an der Aller gelebt. Unter einem anderen, sehr bekannten Pseudonym hat Elke Nansen schon viele erfolgreiche Krimis geschrieben, doch angesichts ihrer Liebe zur Nordseeregion ist es nun an der Zeit, sich einem neuen Genre zu widmen, dem des Ostfrieslandkrimis.

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

