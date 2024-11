Noite feliz – das Weihnachtslied von Dirk Dorian

Ein außergewöhnliches Weihnachtslied

Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlicht Dirk Dorian zusammen mit den „Magical Kids“ eine wunderschöne Version des Klassikers „Stille Nacht, heilige Nacht“ auf Portugiesisch: Noite feliz. Mit seiner warmen, gefühlvollen Stimme und der Reinheit des Kinderchores schafft es Publikumsliebling Dirk Dorian eine ergreifende und zeitlose Interpretation dieses Liedes herauszubringen.

Dirk Dorian hat dieses Lied bei einem seiner Konzerte in Brasilien gehört und beschloß daher in diesem Winter das deutsche Publikum mit seiner Version zu erfreuen.

Am Ende können auch wieder alle mitsingen, denn die letzte Strophe ist in deutscher Sprache.

Die Zusammenarbeit mit den „Magical Kids“ verleiht dem Weihnachtsklassiker eine besondere Note, die Herzen öffnet und den Geist der Weihnacht lebendig werden läßt.

Stellen Sie sich kurz vor , sie sitzen vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum, der Weihnachtsbraten bruzzelt im Ofen, die Kinder oder Enkelkinder sitzen auf Ihrem Schoß, draußen rieselt leise der Schnee und von Ihrer Playlist ertönt : Noite feliz von Dirk Dorian.

Frohe Weihnachten

Buchungsanfragen unter email: dirkdorian@gmx.de

Label-Code: LC 29171 Ois-Records

Text und Musik: Traditionell aus Portugal

Quelle: Büro Dirk Dorian

