Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Wangerooger Maskentod“ von Thorsten Siemens im Klarant Verlag

Während die Gentlemen-Tage Wangerooge in eine Partyinsel verwandeln, endet der Abi-Trip tödlich. Ein Geständnis liegt vor. Doch auf der Insel glaubt niemand an eine einfache Wahrheit.

Gentlemen-Tage auf Wangerooge. Masken, Alkohol, ausgelassene Nächte. Als der Abiturient Tim erstochen im Tuunpad-Wäldchen gefunden wird, scheint der Täter unerkennbar. Ein Geständnis bringt Hoffnung. Doch je schneller der Fall gelöst scheint, desto größer werden die Zweifel der Ermittler.

Klappentext:

»Ich habe Tim umgebracht!«

Auf Wangerooge herrscht ausgelassene Partystimmung. Die ersten Gentlemen-Tage locken zahlreiche Feiernde auf die Insel. Mitten unter ihnen ist eine Gruppe frisch gebackener Abiturienten, die ihren Schulabschluss gebührend feiern wollen. Doch das Vergnügen endet tödlich: Tim, einer von ihnen, liegt erstochen im Tuunpad-Wäldchen.

Die Inselpolizisten Onno Renken und Theda Saathoff stehen vor einer kniffligen Aufgabe. Der Täter trug offenbar dieselbe Maske wie Dutzende anderer Männer bei den Gentlemen-Tagen, eine Identifizierung wirkt nahezu unmöglich. Zudem ist die Liste der Verdächtigen lang, denn Tim hatte sich durch Spott und Demütigungen viele Feinde gemacht.

Als plötzlich ein überraschendes Geständnis abgelegt wird, scheint der Fall gelöst. Aber die ostfriesischen Ermittler trauen dem schnellen Erfolg nicht …

Der Autor:

Thorsten Siemens lebt mit seiner Frau und beiden Kindern in Sande, Landkreis Friesland. Als gebürtiger Ostfriese schreibt der aus Emden stammende Autor mit Vorliebe spannende Krimis, die sowohl in seiner alten als auch in seiner neuen Heimat spielen. Seine Begeisterung für die Bewohner der ostfriesischen Halbinsel und deren einzigartige Kulissen finden sich in seinen Friesland-Thrillern und Ostfrieslandkrimis wieder. Genau richtig für die Leser, die den ostfriesischen Charme und Lokalkolorit lieben!

Zur Reihe „Die Inselpolizei ermittelt auf Wangerooge“:

Eine dauerhafte Beschäftigung auf Wangerooge kann sich Oberkommissarin Theda Saathoff anfangs so gar nicht vorstellen, denn die ehrgeizige junge Polizistin ist auf der Überholspur unterwegs. Und auf so einer idyllischen kleinen Insel ist doch außer Taschendiebstählen sowieso nichts los … Aber dann gibt es schon an Thedas erstem Tag eine Leiche!

Ganz im Gegensatz zu Theda hat sich ihr neuer Kollege, Hauptkommissar Onno Renken, vor einigen Jahren freiwillig auf die Ostfriesische Insel versetzen lassen. Die Zweifel des Familienvaters, ob er mit seiner attraktiven jungen Kollegin ein gutes Team bildet, erweisen sich schnell als unberechtigt. Auf der Mörderjagd unterstützt werden die beiden von den wachsamen Augen und Ohren der Insulaner. Frei nach dem Motto: »Es braucht eine ganze Insel, um einen Mord aufzuklären!«

