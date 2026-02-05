Dirndlpunk bringt den Party-Kracher „Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini“ zurück auf die Tanzflächen

Der Hit von Caterina Valente im neuen Musikgewand

Mit einem Augenzwinkern und viel poppiger, guter Laune und Selbstironie bringt die Musikgruppe „Dirndlpunk“ den 60er Jahre Hit „Itsy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strandbikini“ in neuem Gewand zurück. Die spritzige Partyhymne geht vom ersten Takt an in die Beine.

Produziert im legendären Musicland Studio von Walter und Schorsch Wöhrle sprüht diese Version geradezu vor Lebensfreude.

Achtung Bikinialarm! Diese Version ist so frech, dass sogar die Bergwipfel mitwippen. Die Mischung aus fröhlichen Beats, frechen Vocals und dem typischen Akkordeon-Sound von Dirndlpunk ist einzigartig.

Das schrill-bunte Musikvideo von Angelika Zwerenz, gedreht im legendären Bikiniartmuseum in Bad Rappenau, ist ein visuelles Feuerwerk, das den 1946 erfundenen Bikini feiert – und wird mit seinem bunten Flair und der mitreißenden Sängerin als Gesamt-Kunstwerk angesehen.

Mit attraktiven Bikinitänzerinnen, viel Glitzer und jeder Menge Augenzwinkern ist dieses Video ein Unikat und wie Urlaub für die Augen.

Dirndlpunk beweist, dass man Tradition mit Modernem perfekt mixen kann. Dieser Song funktioniert im Radio genauso wie auf jeder Faschings- und Apres-Ski-Party.

Veröffentlicht wurde der Song von Fiesta Records.

Label/Labelcode: Fiesta Recors /02000

Produktion: Walter und Schorsch Wöhrle

Komponist: Paul Vance, Lee Pockriss

Texter: Günter Loose

Quelle: Büro Dirndlpunk

