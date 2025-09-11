Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Norderney Hass“ von Freya Joken im Klarant Verlag

Das Bandmitglied Bonny wird tot am Strand auf Norderney gefunden. Als Täter gerät der Frontmann der Band in Verdacht. Doch Kommissarin Hansen glaubt nicht daran. Ist sie von ihren Gefühlen geblendet?

Der nächste Fall der Inselpolizisten auf Norderney wird kompliziert. Kommissarin Fenna Hansen kann nicht klar denken, da der Frontmann einer Musikgruppe und auch Hauptverdächtige im aktuellen Mordfall ihr den Kopf verdreht hat! Allerdings verbirgt er etwas vor ihr und als die Wahrheit ans Licht kommt, ändert sich plötzlich alles. Autorin Freya Joken erzählt eine Geschichte von Liebe, Streitigkeiten und Täuschung. Ein emotionaler Ostfrieslandkrimi zum mitfiebern.

Klappentext:

»Eine Leiche ist an einem Holzpfahl in der Nordsee festgebunden!« Die Kommissarin Fenna Hansen und ihr Kollege Hartmut Fischer von der Inselpolizei Norderney treffen am Strand ein. Bei der Toten handelt es sich um Bonny, die Cellistin einer Rockband. Am Vortag wurde an genau diesem Strandabschnitt ein Video der Band gedreht – mit derselben Szenerie, nur war da Malte Kröger, der Frontmann der Gruppe, an den Holzpoller gefesselt! Es scheint naheliegend, dass die Mitglieder der Band etwas mit dem Mord zu tun haben. Der Verdacht fällt schnell auf Malte Kröger, denn er hat als Einziger kein Alibi. Doch die Kommissarin hat sich in den charismatischen Sänger verliebt und war am Vorabend mit ihm essen. Tage zuvor beobachtete sie einen Streit zwischen Malte und dem Opfer – und verschweigt dies ihrem Polizeikollegen! Sie glaubt an Maltes Unschuld. Aber als herauskommt, dass er früher eine Beziehung mit Bonny hatte und sie zum Todeszeitpunkt schwanger war, kommen ihr doch gewaltige Zweifel. Ist Liebe in Hass umgeschlagen? Oder steckt doch jemand anderes hinter der Tat?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Norderney Hass“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FQJWGLK4 sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076794666.

Die Autorin:

Freya Joken – Da, wo das Emsland endet und Ostriesland beginnt, lebt Freya Joken. Passender kann der Wohnort der Autorin nicht liegen: kein weiter Weg zum ostfriesischen Strand und nur einen Katzensprung von Freyas Lieblingsinsel Norderney entfernt. Die Liebe zum Meer, Strand und der Insel wurde bereits in ihrer Kindheit zum Leben erweckt. Früher war Freya mit ihren Eltern oft dort, und noch heute genießt sie die Auszeit auf Norderney, der zweitgrößten ostfriesischen Insel. Dabei wird sie von ihrem Mann begleitet, der jahrelang zur See gefahren ist und die Leidenschaft zum Meer mit ihr teilt. Auf Norderney tobt der Bär, denn es gibt viele tolle Events und Attraktionen. Kein Wunder also, dass Freya Joken bei so viel lustigem Trubel unzählige Ideen für spannende Ostfrieslandkrimis bekommt.

Zur Reihe: „Die Inselpolizisten“ auf Norderney

Fenna Hansen ist eine quirlige junge Kommissarin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Henning Petersen auf der ostfriesischen Insel Norderney die Verbrecher jagt. Dabei hat die aus Emden stammende Fenna immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und nimmt manche Dienstvorschrift nicht ganz so genau. Was ihren Chef wenig stört, denn bevor der alte Theo Wiemer explodiert, muss man ihn schon sehr ärgern und provozieren. Ihrem Kollegen Henning raubt die Ostfriesin hingegen manchmal den letzten Nerv, aber er kann ihr nie wirklich und lange böse sein. Schließlich sind die beiden Inselpolizisten als kriminalistisches Duo einfach unschlagbar und kommen jedem Mörder, der die idyllische Urlaubsinsel unsicher macht, auf die Spur.

