Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Inselrennen auf Spiekeroog“ von Marlene Menzel im Klarant Verlag

Ein unerwarteter Todesfall beim Pferderennen erschüttert Spiekeroog. Doch plötzlich wird daraus ein Fall für die Mordkommission.

In ihrem neuen Ostfrieslandkrimi verbindet Marlene Menzel packende Ermittlungen mit dem unverwechselbaren Flair der Nordseeinsel Spiekeroog. Ein mysteriöser Todesfall beim Inselrennen legt Rivalitäten, familiäre Konflikte und gefährliche Geheimnisse offen. Noch ahnen die Kommissare nicht, welche Abgründe dieser Kriminalfall offenbaren wird. Ein atmosphärischer Friesenkrimi, der bis zur letzten Seite fesselt.

Klappentext:

Ein mysteriöser Sturz beim Kutschenrennen am Spiekerooger Strand! Wurde der Fahrer heimtückisch vom Bock gestoßen? Bei einem bekannten Rennen auf der Nordseeinsel kommt Matthes Clemann ums Leben. Ein tragischer Unglücksfall, oder steckt mehr dahinter? Tatsächlich weisen die Kopfverletzungen des Opfers darauf hin, dass Vorsatz im Spiel war. Bei ihren Ermittlungen stellen die Kommissare Anke Petersen und Reik Büttner fest, dass es zwischen den Clemanns und ihren Nachbarn, den Nordhausens, Streitigkeiten gab. Es ging nicht nur um eine Rivalität während des Pferderennens, sondern die Inhaber der beiden Reiterhöfe waren auch sonst Konkurrenten und zutiefst verfeindet. Matthes‘ Bruder Heiko spielte sogar mit dem Gedanken, den unrentablen Hof zu verkaufen, aber der Tote war strikt dagegen. Als wäre dies nicht genug, tauchen auch noch Hinweise auf, dass es auf dem Reiterhof der Clemanns nicht mit rechten Dingen zugeht. Doch bevor die Recherchen der Kommissare zu einem Ergebnis führen, geschieht ein zweiter Mord …

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Books, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FPFHZJ2F sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076732626.

Die Autorin:

Marlene Menzel ist eine bekannte deutsche Autorin, die die ostfriesischen Inseln liebt! Besonders Sterneninsel Spiekeroog ist ihr ans Herz gewachsen, da sie mit ihrem Freund, so oft sie kann, die langen Strandspaziergänge genießt. Aus diesem Grund begann Marlene ihre Spiekeroog-Serie mit den sympathischen Kommissaren Anke Petersen und Reik Büttner, die im Klarant Verlag erscheint. Natürlich gibt es neben der Spannung auch eine Extraportion Lokalkolorit in ihren Ostfrieslandkrimis! Die Autorin liebt Tee mit viel Kluntjes und einem süßen Sahnewölkchen.

Die Reihe „Anke Petersen und Reik Büttner ermitteln“:

Reik Büttner, ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand, ist seit Jahrzehnten Inselkommissar auf Spiekeroog. Er wird unterstützt von seiner jungen Kollegin Anke Petersen, die nach ihrer Ausbildung zunächst in Hamburg arbeitete und vor einem Jahr auf die kleine Nordseeinsel versetzt wurde. Reik ist froh, dass sie beide ein Team sind. Eine zweite Meinung und vor allem ihre weibliche Intuition tun den Ermittlungen gut und mischen Reiks manchmal festgefahrene Arbeitsweise ordentlich auf. Anke ist der frische Wind, den Spiekeroogs Polizei gebraucht hatte. Lernen Sie die liebenswerten Inselfriesen, verschrobene Krabbenfischer und unheimliche Legenden aus dem Wattenmeer kennen, während die beiden Kommissare knifflige Mordfälle lösen.

