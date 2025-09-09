Podcast in außergewöhnlicher Location

Der erfolgreiche Podcast „Mein Lieblingssong“ geht live auf die Bühne am Samstag, 8. November 2025, um 20:00 Uhr im Hinterhofsalon Köln mit prominenten Gästen, Live-Musik und Tanzparty.

Mein Lieblingssong – Live-Podcast mit Talk & Musik im Hinterhofsalon Köln

Ein Abend voller Geschichten, Songs und Emotionen mit Christina Lux, dem Ludger K und den beiden Hosts Stephan Falk und Andreas Ryll

Köln, September 2025 – Der erfolgreiche Podcast „Mein Lieblingssong“ geht live auf die Bühne: Am Samstag, 8. November 2025, um 20:00 Uhr lädt der Hinterhofsalon Köln zu einer besonderen Live-Aufzeichnung mit prominenten Gästen, Live-Musik und Tanzparty ein. Seit August 2023 präsentieren Stephan Falk und Andreas Ryll Woche für Woche neue Folgen ihres Podcast, in dem Gäste aus Kultur, Musik und Entertainment ihre persönlichen Lieblingssongs vorstellen. Unterhaltsam, tiefgründig und stets mit Überraschungen – genau das erwartet nun auch das Live-Publikum. Im Juni 2024 bekamen die beiden mit ihrem Prodcast-Format in Wien der „European Digital Award“ verliehen.

Talkgäste des Abends

Christina Lux

Die renommierte Sängerin, Gitarristin und Komponistin aus Karlsruhe lebt seit vielen Jahren in Köln. Ihre Karriere begann in Rock- und Jazz-Formationen, später tourte sie mit Purple Schulz, Edo Zanki oder Laith al Deen. Seit 1998 ist sie mit ihren eigenen Songs unterwegs – elf Alben sind bisher erschienen. 2018 wurde ihr Album Leise Bilder mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Ihre Musik ist intensiv, berührend und voller poetischer Kraft.

Ludger K

Der Kabarettist begeistert seit vielen Jahren auf den Bühnen Deutschlands. Mit scharfem Humor und hohem Unterhaltungswert sorgt er regelmäßig für ausverkaufte Shows – auch im Hinterhofsalon, wo er seit drei Jahren festes Programm ist.

Beide Künstler sprechen im Talk mit Falk und Ryll über ihren ganz persönlichen Lieblingssong, erzählen die Geschichten dahinter – und natürlich werden die Songs auch live zu hören sein.

Musikalische Begleitung

Neben den Talkgästen sorgen weitere Musiker für besondere Gänsehautmomente:

* Winfried Bode (Kölner Musiker und ehemaliger Podcast-Gast) präsentiert seinen Lieblingssong live auf der Gitarre.

* Bob Bee alias Christof Mann, Allroundtalent am Keyboard und in verschiedenen Ensembles als Musiker ist der musikalische Part von „Mein Lieblingssong“.

Veranstaltung im Überblick

Mein Lieblingssong – Live Podcast mit Talk & Musik

Hinterhofsalon Köln

Samstag, 8. November 2025

? Einlass: 19:30 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr | Ende: ca. 22:00 Uhr

Eintritt: 35 EUR / ermäßigt 29 EUR

Vorverkauf: Kölnticket

Im Anschluss: Tanzparty für alle Gäste

Über den Podcast „Mein Lieblingssong“

Der Podcast „Mein Lieblingssong“ von Stephan Falk und Andreas Ryll startete im August 2023 und erscheint wöchentlich mit neuen Gästen und ihren persönlichen Lieblingssongs. Die Mischung aus spannenden Geschichten, musikalischen Einblicken und authentischen Gesprächen macht das Format zu einem Highlight für Musikliebhaber und Kulturinteressierte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RyllRelations

Andreas Ryll

Hannes-Schufen-Straße 46

41066 Mönchengladbach

Deutschland

fon ..: 02161-4633844

web ..: https://www.ryllrelations.de

email : ar@ryllrelations.de

Der HINTERHOFSALON im belgischen Viertel lädt seit 2009 jedes Wochenende zu feinen kulturellen Veranstaltungen ein. Gründerin Anja Reuther hat sich damit den Traum erfüllt, einen Kultursalon zu betreiben. Mit vielen Erfahrungen aus der Event – und Werbebranche startete sie im September 2009 mit viel Engagement und Herzblut dieses Projekt. Was findet hier statt? Konzerte, Lesungen, Comedy, Kabarett und auch kulinarische Veranstaltungen. Unter der Woche tagsüber und abends erleben Interessierte auch diverse Kurse wie Pilates, Yoga oder Tanzen.

Außergewöhnlich

Der Zugang zum Hinterhofsalon gewährt einen Einblick in Kölner Hinterhöfe auf ganz charmante Art und Weise. Nichts weist unter der Adresse Aachener Straße 68 auf den kleinen Schatz hin, der sich drinnen verbirgt. Wie früher in den Salons in Paris oder Berlin müssen Gäste klingeln, um hereingelassen zu werden. Versteckt, aber sehr entdeckenswert, bietet der Kultursalon 80 Sitzplätze, mit einem stilvollen Ambiente und einer unvergleichlichen Akustik.



Pressekontakt:

Hinterhofsalon Köln

Frau Anja Reuther

Aachener Straße 68

50674 Köln

fon ..: 0221 1397116

email : info@hinterhofsalon.de

