7 Jahre Eddy Events: Deutschlands Adresse für Oldies-, Kultschlager- und Tribute-Shows

Eddy Events wird 7 Jahre alt – und hat sich zur ersten Adresse für Oldies-, Kultschlager- und Blues Brothers(TM)-Shows entwickelt. Retro-Entertainment auf höchstem Niveau mit King Eddy

Radevormwald, 09. September 2025 – Vor sieben Jahren gründete Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy die Künstleragentur Eddy Events. Heute ist klar: Wer in Deutschland authentisches Retro-Entertainment sucht – von Oldies über Kultschlager bis zu den Blues Brothers(TM) – kommt an Eddy Events nicht vorbei.

Wer: Eddy Events und King Eddy

Gegründet von Eddy Ebeling, der als King Eddy seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, hat sich Eddy Events zu einer festen Größe im Retro-Entertainment entwickelt. Mit Leidenschaft für Oldies, Schlager und Tribute-Shows führt er seine Agentur aus Nordrhein-Westfalen.

Was: 7 Jahre Retro-Entertainment

Seit 2018 bündelt Eddy Events verschiedene Show-Formate unter einem Dach. Dazu gehören u. a. die Kultschlager Hitparade, Mr. Rock’n’Roll, die Elvis Alive Show, Mr. Vegas und die Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show. Alle Konzepte vereint der Anspruch: Musik mit Erinnerungswert auf die Bühne zu bringen.

Wann: 7 Jahre Jubiläum 2025

Im Jahr 2025 feiert die Agentur ihr siebtes Jubiläum. Innerhalb weniger Jahre hat sich Eddy Events vom Soloprojekt zu einer etablierten Künstleragentur entwickelt, die deutschlandweit Events jeder Größenordnung begleitet.

Wo: Sitz in NRW – aktiv in ganz Deutschland

Die Zentrale von Eddy Events liegt in Radevormwald (NRW). Von hier aus organisiert die Agentur Auftritte in ganz Deutschland – von Stadtfesten über Firmenfeiern bis zu Galasälen.

Warum: Retro boomt

Die Nachfrage nach Oldies, Kultschlager und Tribute-Shows ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Klassische Party- und Coverbands treffen nicht mehr den Nerv vieler Gäste. Veranstalter suchen nach Entertainment, das Emotionen weckt, Erinnerungen hervorruft und Generationen verbindet.

„Das Publikum möchte Nähe, Authentizität und Lieder, die etwas bedeuten“, erklärt Gründer Eddy Ebeling. „Wir liefern Entertainment, das Menschen verbindet – vom Mitsingen bis zum gemeinsamen Lachen.“

Wie: Mit einem vielseitigen Portfolio

Die Shows von Eddy Events sind maßgeschneidert und flexibel:

* Kultschlager Hitparade – Die größten Schlagerhits der 70er-80er.

* Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show – Soul, Blues und Kult aus Chicago.

* Mr. Rock’n’Roll – Zeitreise in die 50er mit Elvis, Buddy Holly & Co.

* Elvis Alive Show – Eine emotionale Hommage an den King of Rock’n’Roll.

* Mr. Vegas – Glamour der Crooner-Ära mit Sinatra, Tom Jones & Co.

* Mr. Christmas – Festliche Show mit Klassikern der Weihnachtszeit.

Zielgruppe: Für wen Eddy Events die richtige Wahl ist

Die Shows sprechen vor allem ein erwachsenes, anspruchsvolles Publikum ab 40 Jahren an – die Generation, die mit Oldies und Kultschlagern großgeworden ist.

Firmenfeiern profitieren von Programmen, die Wertschätzung und Zusammenhalt transportieren.

Stadtfeste und Jubiläen gewinnen durch Entertainment, das alle Generationen anspricht.

Galas und private Events werden mit stilvollen Retro-Shows zum Highlight.

Fazit: An Eddy Events führt kein Weg vorbei

Ob Oldies, Kultschlager oder Blues Brothers – Eddy Events hat sich seit 2018 als erste Adresse für Retro-Entertainment in Deutschland etabliert. Authentizität, Professionalität und jahrzehntelange Bühnenerfahrung machen die Agentur zu einem unverzichtbaren Partner für Veranstalter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eddy-Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4a

42477 Radevormwald

Deutschland

fon ..: 01707226600

web ..: https://www.eddy-events.de/

email : contact@eddy-events.de

Über Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstleragentur aus Nordrhein-Westfalen, gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy. Mit mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung hat er ein Portfolio an Retro-Showformaten entwickelt, die sich auf Firmenfeiern, Stadtfeste und private Veranstaltungen spezialisiert haben.

Zu den Shows gehören unter anderem die Kultschlager Hitparade, Mr. Rock’n’Roll, Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show, Mr. Vegas, die Elvis Alive Show sowie Mr. Christmas.

Eddy Events steht für maßgeschneidertes Entertainment, professionelle Abläufe und Live-Shows mit Charakter.

