Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Betrugsmord auf Norderney“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein Mordversuch, eine Leiche und ein Geheimnis. Und dann spitzt sich die Lage richtig zu! An Arbeit fehlt es für die Kommissare Annika Broder und Nick Straten von der Inselwache wahrlich nicht.

Kommissarin Annika Broder ist äußerst aufgewühlt, als sie bei der Leiche von Svenja Pyrberg steht. Hätte sich dieser Mord verhindern lassen? Doch dann erfährt sie, dass ihr wichtige Informationen fehlten, die den Fall in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.

Klappentext:

»Jemand hat versucht, mich umzubringen!« Auf der Inselwache von Norderney taucht die verstörte Svenja Pyrberg auf. Ein Jogger hatte sie vor ein fahrendes Auto gestoßen. Im letzten Augenblick konnte sie sich zur Seite rollen und blieb unversehrt. Die Kommissare Annika Broder und Nick Straten untersuchen den Schauplatz – ohne Ergebnis. Doch wenige Tage später liegt die junge Frau tot in den Dünen. Unfall oder Mord? Im Laufe der Ermittlungen erfahren die Kommissare, dass Svenja Pyrberg die Nordseeinsel nicht als gewöhnliche Touristin besuchte. Vielmehr war sie einem groß angelegten Betrug auf die Spur gekommen. Und dann trifft eine weitere Nachricht ein: Ein Einheimischer wurde vor ein Auto gestoßen und verletzt. Das kann kein Zufall sein, doch wo liegt der Zusammenhang. Jetzt läuft die Zeit, denn es gilt, einen zweiten Mord zu verhindern …

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Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: „Die INSEL Wache“:

Dort für Ordnung sorgen, wo andere Menschen Urlaub machen? Dieser Aufgabe widmet sich die blonde Oberkommissarin Annika Broder mit Herz und Verstand. Sie setzt bei der Verbrecherjagd auf Köpfchen, obwohl sie als leidenschaftliche Karatekämpferin Finsterlinge auch waffenlos außer Gefecht setzen kann. Und falls sie doch mal mit ihrem Latein am Ende ist, gibt es da immer noch ihren Vater Dr. Meinhard Broder. Der pensionierte Staatsanwalt hat sich auf der traumhaften Insel zur Ruhe gesetzt und kann seiner Tochter so manchen nützlichen Ratschlag geben. Doch bei der eigentlichen Aufklärung ihrer Kriminalfälle steht Annika ihr Kollege Nick Straten zur Seite. Der hochgewachsene athletische Kommissar mit dem graumelierten Vollbart wäre vermutlich Fußballprofi geworden, wenn er nicht die Polizeilaufbahn eingeschlagen hätte. Er kickt immer noch in seiner Freizeit beim TuS Norderney, wo er so manche wertvolle Information aufschnappt. Außerdem ist er stolzer Besitzer eines Segelboots – bei seinen Touren durch die ostfriesische Inselwelt ist auch Annika manchmal dabei. Die beiden sind eben nicht nur bei der Mörderjagd ein tolles Team!

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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