Neue Musik aus Österreich von Birgit Bega „Mein Spiegelbild“

Neuer Start nach längerer Pause

Zusammen mit ihrer Schwester Bianca stand sie schon im Alter von fünf Jahren auf der Bühne. Das Duo wurde als „Birgit & Bianca“ bekannt und konnte zahlreiche Erfolge im volkstümlichen Schlager erzielen.

Nach einer längeren kreativen Pause will es die Mutter von drei Töchtern und frischgebackene Oma noch einmal wissen. Sie kontaktierte den Produzenten Willy Klüter und der hatte das passende Lied für sie parat, „Mein Spiegelbild“, das er gemeinsam mit Heike Fransecky geschrieben hatte.

Mit ihrer neuen musikalischen Reise möchte Birgit vor allem eines: Menschen mit ihrer Musik Freude bereiten und zeigen, dass es nie zu spät ist, einer alten Leidenschaft wieder neuen Raum zu geben.

Die Musik begleitet Birgit schon seit ihrer Kindheit.

Aus den ersten Auftritten mit ihrer Schwester Bianca entwickelte sich eine große Leidenschaft für den Gesang und das Jodeln. Gemeinsam konnten sie über viele Jahre hinweg zahlreiche musikalische Erfolge feiern, Auftritte bei großen Volksmusikveranstaltungen, Fernsehauftritte sowie erfolgreiche Platzierungen in verschiedenen Hitparaden. Im Jahr 2000 gelang ihnen mit dem Titel „Der Grund für meine Träume“ sogar ein Hitparadensieg beim ORF in Österreich.

Birgit Bega – Mein Spiegelbild

Länge 3:25 Minuten

Label: Blue Marlin Records, LC: 03469

ISRC: DEWH82600015

EAN: 4069977535157

Musik: Willy Klüter

Text: Heike Fransecky

Verlag: Ed. Blue Marlin

Produktion, Arrangement, Aufnahme & Mix: Willy Klüter / Manfred Hochholzer @ Graffiti Tonstudio, München

VÖ-Datum: 25.09.2026

Quelle: Büro Birgit Bega

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.