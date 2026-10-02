Ein Lied mit einem tieferen Sinn

„Nur zu Gast auf dieser Welt“ ist ein Song mit einer starken Botschaft. Wie gehen wir mit unserer Erde um und wie sollen unsere Kinder in Zukunft darauf leben? Dieses Thema liegt Elvira Fischer sehr am Herzen. Gefühlvoll und auch nachdenklich hat sie den Titel von Uwe Busse aus dem Jahr 2011 in einer neuen Version aufgenommen.

Leider hat das Thema ja nichts an Aktualität verloren. Mit der Produktion von Bob Wundermann entstand eine Pop-Ballade mit zeitgemäßem Anspruch. Elvira Fischer ist nicht nur als Schlagersängerin präsent, sondern beschäftigt sich auch immer wieder mit sozialen Themen und ist unter anderem Botschafterin des Vereins Leukin e.V., der sich für leukämiekranke Kinder einsetzt. Schon Ihr Titel „Lisa“ befasste sich mit diesem Thema und wurde häufig im Rundfunk gespielt. Elvira Fischer verbreitet mit ihrer Musik jede Menge Lebensfreude und erreicht ihr Publikum bei Ihren stets ausverkauften Live-Veranstaltungen mit viel Charme und Bühnenpräsenz. Viele ihrer Songs sind zu beliebten Tanztiteln in den Disco Fox Clubs geworden.

Nach „Genial Normal“ und „Ruf meines Herzens“, sowie dem Weihnachtsalbum „Sternenzauber“ veröffentlichte Elvira Fischer 2025 ihr viertes Album „Ruhelos“.

Elvira Fischer – Nur zu Gast auf dieser Welt

Länge: 03:21 Minuten

ISRC Code: DEG792600201

Label: nice records LC 0612

Musik und Text: Uwe Busse

Verlag: Big Ears Musikverlag

Produzent: Bob Wundermann

VÖ: 28.08.2026

Quelle: Büro Elvira Fischer

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