Ich lauf los – Der neue Song von Dominik Baumer

Ein Newcomer startet durch

Er ist Singer-Songwriter mit Tiefe, Wärme und unverkennbarer Stimme Dominik Baumer aus Weißenfels verbindet deutschsprachige Pop-Rock-Songs mit ehrlichen Texten, nahbarer Ausstrahlung und einer markanten Stimme. In seinen Liedern erzählt er von Liebe, Aufbruch und persönlichen Erfahrungen – warm, direkt und mit echter Tiefe. Als erfahrener Live-Musiker möchte er Menschen berühren, Mut machen und mit seiner Musik echte Nähe schaffen.

„Ich lauf los“ ist sein neustes Werk, das am 2. Oktober veröffentlicht wird. Seine beiden Vorgänger-Singles werden aber auch empfohlen und werden hier kurz vorgestellt.

Label: Rosekick Records, LC 57840

Dominik Baumer – Ich lauf´ los (VÖ-02.10.2026)

Gema-Nr.: 44251695-001

Dominik Baumer – Grenzen verschieben (VÖ-21.08.2026)

Gema-Nr.: 44251686-001

Dominik Baumer – Wenn ich in Deine Augen seh´ (VÖ-17.07.2026)

Gema-Nr.: 44251719-001 Texte und Musiken: Dominik Baumer, Dominik Walenciak, Niklas Budinsky

Quelle: Büro Dominik Baumer

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