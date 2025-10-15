MrGeorge veröffentlicht neue Single: „Light in your eyes“

Neue Popmusik aus Germany

Am 10. Oktober 2025 veröffentlichte mit „Light in your eyes“ MrGeorge eine eindringliche Hymne über Nähe, Wahrheit und das menschliche Bedürfnis nach echter Verbindung. Der Song vereint atmosphärischen Pop mit tiefgründigen Lyrics und einem Refrain, der sich sofort ins Herz brennt.

„We’ve been hiding from each other for far too long…“ – so beginnt die musikalische Reise, die von emotionaler Entfremdung bis zur kraftvollen Wiederbegegnung führt. Mit Zeilen wie „No illusions and no more disguise – I wanna see the light in your eyes“ trifft MrGeorge den Nerv einer Zeit, in der Authentizität und Menschlichkeit mehr denn je gefragt sind.

Die Produktion überzeugt durch klare Arrangements, treibende Beats und eine Stimme, die berührt. „Light in your eyes“ ist nicht nur ein Song – es ist ein Statement für Offenheit, Hoffnung und das Licht, das in jedem Menschen leuchtet.

Veröffentlichung: 10. Oktober 2025 Erhältlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen

Über MrGeorge:

MrGeorge steht für emotionale Tiefe, musikalische Präzision und eine klare künstlerische Vision. Seine Songs verbinden eingängige Melodien mit bedeutungsvollen Botschaften – für ein Publikum, das Musik nicht nur hört, sondern fühlt.

Pressekontakt: MrGeorge Management Ansprechpartner: Kathrin Schurig E-Mail: info@mrgeorge.de Telefon: +49 171 733 51 81 Web: https://www.mrgeorge.de Titel: Light in your eyes Label: MrGeorge Records Verlag: MrGeorge Publishing Label Code: LC99993 Komponist: Andreas Goldmann Texter: Mike Streefkerk ISRC:ISRC-Nr.: DELK52515002

VÖ: 10.10.2025

Quelle: MrGeorge Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.